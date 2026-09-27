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Midterms 2026: Warum nur wenige Wahlkreise die Wahl entscheiden

Wo die US-Midterms gewonnen werden:Der Kampf um die "Battlegrounds" spitzt sich zu

von Tina Andrecht

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Manche Wahlbezirke oder Bundesstaaten sind besonders umkämpft. Dort entscheiden oft wenige Stimmen über den Ausgang der Wahl und die Machtverhältnisse im Kongress.

U.S. Kapitol

Einige wenige Duelle entscheiden bei den US-Midterms über die politische Machtverteilung in Amerika. An diesen Kandidaten hängen die Mehrheitsverhältnisse im Kongress.

18.09.2026 | 1:17 min

Der Begriff "Battleground States" ist vor allem von den US-Präsidentschaftswahlen bekannt. Gemeint sind Bundesstaaten, in denen sowohl Demokraten als auch Republikaner realistische Siegchancen haben: Keine Partei hat einen sicheren Vorsprung.

Die Battlegrounds im Fokus der Beobachter

Für die Midterms spielt der Begriff "Battlegrounds" ebenfalls eine wichtige Rolle, und zwar für beide Kammern des Kongresses.

Bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus geht der Blick auf einzelne Wahlkreise, auch Distrikte genannt. Die besonders umkämpften Distrikte werden "Battleground Districts" genannt. Bei den Senatswahlen steht das Abstimmungsverhalten in den einzelnen Bundesstaaten im Fokus, in den "Senate Battlegrounds".

Wo es bei der Senatswahl besonders knapp wird

Bei den Midterms 2026 müssen die Republikaner 22 Senatssitze verteidigen, die Demokraten 13. Um die Mehrheit im Senat zu "erobern", müssten die Demokraten alle Sitze halten und 4 Sitze mehr gewinnen als sie aktuell haben.

US Kongress mit US-Fahne

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Der Blick auf die engsten Rennen, die "Senate Battlegrounds", zeigt, wie die Chancen für Demokraten und Republikaner stehen.

Midterms 2026 - die umkämpftesten Staaten der Senatswahl

ZDFheute Infografik

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Die 12 umkämpftesten Staaten bei der Senatswahl

Republikaner

Demokraten

Die Battlegrounds für die Wahl zum Repräsentantenhaus

Für das Repräsentantenhaus sind nicht die Staaten, sondern die einzelnen Wahlkreise, genannt "Districts", relevant. Wer die Mehrheit in einem Distrikt gewinnt, hat damit ein Mandat mehr im Repräsentantenhaus. Und das kann entscheidend sein für die Mehrheit. Die umkämpften Distrikte werden "Battleground Districts" genannt und verteilen sich auf das ganze Land. Von Analyseinstituten und Medien wird ständig neu bewertet, wo es besonders knapp werden könnte.

Welche Distrikte bei der Wahl zum Repräsentantenhaus besonders umkämpft sind, zeigt eine Übersicht von "Ballotpedia".

Die Battlegrounds verstehen - wichtige Begriffe

Offener Senatssitz

Ein "Open Seat" ist ein zur Wahl stehender Sitz im US-Senat, bei dem der bisherige Amtsinhaber (Incumbent) nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Das bedeutet: Bei der anstehenden Wahl verteidigt kein amtierender Senator seinen Platz. Einen sogenannten "Amtsbonus" hat somit keine der Parteien. Offene Senatssitze bieten der gegnerischen Partei die größte Chance, einen Sitz zu erobern und die Mehrheitsverhältnisse im Senat zu verschieben.

Amtsbonus

Amtsinhaber, die sich zur Wiederwahl stellen, haben oft einen wichtigen Vorteil: Sie besitzen meist eine höhere Bekanntheit, ein eingespieltes Kampagnenteam und leichteren Zugang zu Wahlkampfspenden. Fällt dieser Vorteil weg, gelten offene Sitze bei der Senatswahl oft als hart umkämpft und unvorhersehbar.

Race Ratings

Race Ratings werden in den USA von unabhängigen Wahlbeobachtern, Medien oder Analyseinstituten erstellt. Sie bewerten, wie wahrscheinlich ein Sieg der Demokraten oder Republikaner in einem bestimmten Wahlkreis oder Bundesstaat ist.

Medien nutzen diese Bewertungen intensiv, um den Fokus auf die entscheidenden Rennen der Midterms zu legen. Wichtige Kategorien sind: Solid (praktisch sicher), Likely (wahrscheinlich) Lean (leichter Vorteil), Toss-Up (völlig offen).

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Toss-Up

Toss-Up ist die Bezeichnung für ein völlig offenes Wahlrennen. Beide großen Parteien haben realistische Gewinnchancen. Solche Rennen entscheiden oft über die Mehrheit im Kongress. Sie erhalten daher größte mediale Aufmerksamkeit.

Swing States

Die sogenannten Swing States sind die "klassischen" Battleground States der Präsidentschaftswahlen. Die Wahlergebnisse "schwingen" oder pendeln immer wieder zwischen Demokraten und Republikanern. Auch bei den Midterms sind diese Staaten deswegen mehr als andere im Fokus von Wahlkampf, Umfragen und Medien.

In sechs zentralen Swing States der Präsidentschaftswahl 2024 finden Gouverneurswahlen statt, teilweise auch Senatswahlen. Anders als bei den Präsidentschaftswahlen zählt hier allerdings der "Kandidatenfaktor" oft mehr als die Parteilinie. Auch lokale Themen können ausschlaggebend sein. Das macht die Senats- und Gouverneurswahlen weniger berechenbar mit Blick auf Parteitreue und der Wahlkampf wird besonders intensiv geführt.

Darum sind die Swing-States für die Midterms wichtig

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US-Kapitol mit Farbverlauf

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Über dieses Thema berichtete das ZDF online in dem Beitrag "Midterms 2026: Die spannendsten Duelle" am 18.09.2026 um 9 Uhr.
Themen
Demokratische ParteiRepublikanische ParteiUSAMidterms

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