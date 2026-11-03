Midterms in den USA: So berichtet das ZDF

Zwischenwahlen in den USA:Midterms: So berichtet das ZDF
Die USA wählen - und das ZDF berichtet rund um die Uhr: Hier finden Sie alle Sendungen, Livestreams und aktuellen Analysen zu den Midterms im TV und online.
Die Zwischenwahlen in den USA gelten traditionell als großer Stimmungscheck für die amtierende US-Regierung, da sie über die Machtverhältnisse im Kongress entscheiden. Das ZDF begleitet die US-Midterms 2026 mit aktueller Berichterstattung, einem vielfältigen Angebot an Dokumentationen sowie mit "ZDF spezial"- und "auslandsjournal spezial"-Sendungen sowie einem "heute journal" live aus Washington.
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Ab Mittwoch um 1 Uhr nachts deutscher Zeit können Sie die Auszählung der Midterms live in unserem Grafikartikel verfolgen:
Karten und Grafiken:Midterms in den USA: Die Ergebnisse der Wahlen live
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Zeitplan am Wahltag in den USA:Midterms 2026: Wie sie ablaufen und wann Ergebnisse kommen
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