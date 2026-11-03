Midterms in den USA: So berichtet das ZDF

Die USA wählen - und das ZDF berichtet rund um die Uhr: Hier finden Sie alle Sendungen, Livestreams und aktuellen Analysen zu den Midterms im TV und online.

Das ZDF berichtet rund um die Uhr online und im TV über die Midterms in den USA. Quelle: ZDF/Dyrdee

Die Zwischenwahlen in den USA gelten traditionell als großer Stimmungscheck für die amtierende US-Regierung, da sie über die Machtverhältnisse im Kongress entscheiden. Das ZDF begleitet die US-Midterms 2026 mit aktueller Berichterstattung, einem vielfältigen Angebot an Dokumentationen sowie mit "ZDF spezial"- und "auslandsjournal spezial"-Sendungen sowie einem "heute journal" live aus Washington.

Die Midterms im TV

ZDF spezial am 3.11.: Midterms in den USA - Zwischenzeugnis für Trump 19:25 Uhr, Moderation: Shakuntala Banerjee heute journal am 3.11. 21:45 Uhr, Moderation: Dunja Hayali aus Mainz und Marietta Slomka aus Washington Markus Lanz am 3.11. 23:30 Uhr ZDF spezial am 4.11.: Midterms in den USA 19:25 Uhr, Moderation: Shakuntala Banerjee heute journal, 4.11. 21:45 Uhr, ZDF und im ZDF streamen

Live aus Washington

Moderation: Marietta Slomka auslandsjournal spezial am 4.11.: Midterms - Amerika hat gewählt 22:15 Uhr, Moderation: Shakuntala Banerjee

Die Midterms online

Alle Neuigkeiten zu den Midterms finden Sie auf ZDFheute und in unserem Liveblog:

Wahl von Repräsentantenhaus und Senat : Midterms in den USA: Trump plant keine Auftritte am Wahltag Bei den Midterms wird in den USA das Repräsentantenhaus neu gewählt sowie ein Teil des Senats. Indirekt ist es eine Abstimmung über US-Präsident Trump. Aktuelles im Liveblog. Liveblog

Ab Mittwoch um 1 Uhr nachts deutscher Zeit können Sie die Auszählung der Midterms live in unserem Grafikartikel verfolgen:

Karten und Grafiken : Midterms in den USA: Die Ergebnisse der Wahlen live Verlieren die Republikaner und US-Präsident Trump bei den Midterms ihre Mehrheit im Kongress? Die wichtigsten Ergebnisse finden Sie ab der Nacht zum Mittwoch hier in Grafiken. von L. Billmayer, R. Meyer, M. Ries und M. Zajonz Grafiken

Aktuelle Livestreams zu den Midterms finden Sie auch hier bei ZDFheute live:

Nachrichten : ZDFheute live ZDFheute live berichtet bei wichtigen Nachrichtenlagen von vor Ort, diskutiert aktuelle Themen und beantwortet deine Fragen und Kommentare.

Den Zeitplan für die Midterms finden Sie hier:

Zeitplan am Wahltag in den USA : Midterms 2026: Wie sie ablaufen und wann Ergebnisse kommen Am 3. November entscheiden bei den Midterms die Vereinigten Staaten über die politische Zukunft. Wann und wo kommen die ersten Prognosen und Ergebnisse? Der Wahltag im Überblick. von Luis Schwenk mit Video 2:32

Alle Hintergründe zu den Midterms finden Sie hier:

Nachrichten | Thema : Wer gewinnt die Midterms? Die USA stehen vor den Midterms 2026 - der Halbzeit für Trumps zweite Amtszeit. Wie ist die Stimmung im Land und wie ändern sich die Mehrheiten? News und Hintergründe zur US-Wahl.