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US-Midterms: Ergebnisse des Repräsentantenhaus nach Wahlbezirken

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Von Rot zu Blau:US-Repräsentantenhaus: Wie die Wahlbezirke gewählt haben

von Luisa Billmayer, Moritz Zajonz

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Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Wie die Wahlbezirke bei den Midterms gewählt haben und wie das Ergebnis im Vergleich zu 2024 ausfällt.

Das Kapitol der USA

Die Demokraten sichern sich bei den US-Midterms 2026 die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Damit verlieren die Republikaner die Macht in dieser Kammer. Der Machtwechsel im Video.

04.11.2026 | 0:16 min

Die Demokraten haben mehr als 218 Sitze und somit die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Donald Trumps Republikaner verlieren die Macht in der Kammer.

Midterms 2026: So wählten die Wahlbezirke das Repräsentantenhaus

Wie üblich gewinnt die Demokratische Partei Sitze an der Westküste und der Ostküste - aber ein paar Sitze mehr als bei der vorherigen Wahl. Sie können zudem in Staaten wie dem zuletzt republikanisch geprägten Iowa einige Sitze neu für sich gewinnen.

US-Midterms 2026: Repräsentantenhaus im Überblick

ZDFheute Infografik

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In 2024 stimmten noch die meisten Wahlbezirke für die Republikaner

Vor zwei Jahren gewann US-Präsident Trump das Weiße Haus und seine Republikanische Partei auch das Repräsentantenhaus. Mit 220 Sitzen sicherten sich die Republikaner 2024 die knappe Mehrheit in der Kammer.

US-Repräsentantenhaus: So wählten die Wahlbezirke 2024

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Bei den aktuellen Midterms entschieden die Demokraten auch die Senatswahl für sich. Die Republikaner verlieren damit die Mehrheiten in beiden Kammern.

US-Wahlen: Midterms 2026

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US-Präsident Donald Trump verlässt die Bühne, nachdem er am 2. Oktober 2026 im Mitchell Center der University of South Alabama in Mobile, Alabama, bei einer Wahlkampfveranstaltung im Vorfeld der Zwischenwahlen eine Rede gehalten hat.

Was ist in der Wahlnacht passiert? Welche Bundesstaaten sind bereits entschieden? Die wichtigsten Ergebnisse und Überraschungen der US-Midterms im Überblick.

04.11.2026
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Repräsentantenhaus: Wo die Demokraten gewonnen haben" am 04.11.2026 um 19:30 Uhr.

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