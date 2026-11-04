US-Midterms: Ergebnisse des Repräsentantenhaus nach Wahlbezirken

Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Wie die Wahlbezirke bei den Midterms gewählt haben und wie das Ergebnis im Vergleich zu 2024 ausfällt.

Die Demokraten sichern sich bei den US-Midterms 2026 die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Damit verlieren die Republikaner die Macht in dieser Kammer. Der Machtwechsel im Video. 04.11.2026 | 0:16 min

Die Demokraten haben mehr als 218 Sitze und somit die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Donald Trumps Republikaner verlieren die Macht in der Kammer.

Midterms 2026: So wählten die Wahlbezirke das Repräsentantenhaus

Wie üblich gewinnt die Demokratische Partei Sitze an der Westküste und der Ostküste - aber ein paar Sitze mehr als bei der vorherigen Wahl. Sie können zudem in Staaten wie dem zuletzt republikanisch geprägten Iowa einige Sitze neu für sich gewinnen.

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In 2024 stimmten noch die meisten Wahlbezirke für die Republikaner

Vor zwei Jahren gewann US-Präsident Trump das Weiße Haus und seine Republikanische Partei auch das Repräsentantenhaus. Mit 220 Sitzen sicherten sich die Republikaner 2024 die knappe Mehrheit in der Kammer.

US-Repräsentantenhaus: So wählten die Wahlbezirke 2024 ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bei den aktuellen Midterms entschieden die Demokraten auch die Senatswahl für sich. Die Republikaner verlieren damit die Mehrheiten in beiden Kammern.

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Was ist in der Wahlnacht passiert? Welche Bundesstaaten sind bereits entschieden? Die wichtigsten Ergebnisse und Überraschungen der US-Midterms im Überblick. 04.11.2026