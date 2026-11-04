US-Midterms: Ergebnisse des Repräsentantenhaus nach Wahlbezirken

Von Rot zu Blau:US-Repräsentantenhaus: Wie die Wahlbezirke gewählt haben
von Luisa Billmayer, Moritz Zajonz
Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Wie die Wahlbezirke bei den Midterms gewählt haben und wie das Ergebnis im Vergleich zu 2024 ausfällt.
Die Demokraten haben mehr als 218 Sitze und somit die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Donald Trumps Republikaner verlieren die Macht in der Kammer.
Midterms 2026: So wählten die Wahlbezirke das Repräsentantenhaus
Wie üblich gewinnt die Demokratische Partei Sitze an der Westküste und der Ostküste - aber ein paar Sitze mehr als bei der vorherigen Wahl. Sie können zudem in Staaten wie dem zuletzt republikanisch geprägten Iowa einige Sitze neu für sich gewinnen.
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In 2024 stimmten noch die meisten Wahlbezirke für die Republikaner
Vor zwei Jahren gewann US-Präsident Trump das Weiße Haus und seine Republikanische Partei auch das Repräsentantenhaus. Mit 220 Sitzen sicherten sich die Republikaner 2024 die knappe Mehrheit in der Kammer.
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Bei den aktuellen Midterms entschieden die Demokraten auch die Senatswahl für sich. Die Republikaner verlieren damit die Mehrheiten in beiden Kammern.
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