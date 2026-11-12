Ukraine-Gespräche: Hodges kritisiert Trumps Unterhändler

Trumps Unterhändler waren bei Putin, jetzt reisen sie zu Selenskyj. Ex-US-General Hodges erwartet davon wenig: Die USA hätten in den Gesprächen längst Russlands Sicht übernommen.

Trumps Unterhändler haben Putin in Moskau getroffen. Bei den Gesprächen geht es auch um Europas Sicherheitsarchitektur. Welchen Deal streben die USA und Russland an? ZDFheute live analysiert. 12.11.2026 | 40:55 min

Erst Putin, dann Selenskyj: Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner haben in Moskau den Kremlchef getroffen und reisen nun weiter nach Dublin zum ukrainischen Präsidenten. Verhandelt wird dabei auch über Europas Sicherheitsordnung, bislang ohne die Europäer.

In Abu Dhabi hatten sich die Ukraine, Russland und die USA zuvor auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Bei Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien gibt es weiter keine Einigung. Warum verbünden sich Trump und Putin? Welche Fortschritte bringen die Gespräche mit Russland? Und wie geschlossen steht Europa hinter der Ukraine? Darüber spricht ZDFheute live mit dem ehemaligen US-General Ben Hodges.

Hodges sieht in den vielen Gesprächen keinen Grund zur Hoffnung:

Ich bleibe leider sehr skeptisch, dass diese Gespräche einen sinnvollen, dauerhaften Frieden bringen. „ Ben Hodges, ehemaliger US-General

Die Europäische Politische Gemeinschaft in Dublin spricht über Präsident Putins neue Offerte - und gerät darüber in Differenzen. Ein Austausch mit den US-Unterhändlern ist geplant. 12.11.2026 | 2:27 min

"Unterhändler verstehen nicht, worum es geht"

Verhandlungen seien von Anfang an auf keinem guten Weg gewesen, "weil die Unterhändler nicht wirklich verstehen, worum es geht". Sie hätten in den Diskussionen die russische Sicht übernommen. Auf russischer Seite säßen frühere KGB- und FSB-Leute, auf amerikanischer "zwei Immobilienmakler, die keine Diplomaten sind" und das Ganze wie einen Immobiliendeal in Manhattan betrachteten, erklärt Hodges.

Ex-US-General: Putin hat Trump "gekauft"

Zwar gebe es in der US-Regierung durchaus Leute, die den Krieg beenden wollten. "Aber das Problem ist, dass sie den Russen nie sagen: Verlasst einfach die Ukraine." Stattdessen werde weiter Druck auf Kiew ausgeübt, Land abzugeben, und das werde nicht nachhaltig sein. Als Motiv für Trump nennt Hodges auch den Friedensnobelpreis: Der Präsident wolle irgendeine Lösung, "egal, ob sie langfristig oder fair wäre".

Beim Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft habe jedes Land eigene Interessen. Besonders heikel seien die USA, die Putin durchaus "nickend beistehen", so ZDF-Korrespondent Ulf Röller. 12.11.2026 | 2:47 min

Seine Aussage, Putin habe Trump "gekauft", begründet der Ex-General mit dessen Handeln. Trump habe Sanktionen wieder aufgehoben, die Störung von Starlink zugelassen und keine Ausrüstung an die Ukraine geliefert.

Es hat vielleicht keine tatsächliche Übergabe von Geld gegeben, aber Trump hat alles getan, was Putin sich nur wünschen könnte. „ Ben Hodges, ehemaliger US-General

"Trump hat keinen Respekt vor Europa"

Dass nun auch über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur verhandelt wird, hält Hodges für einen Fehler. "Wir haben seit 80 Jahren die erfolgreichste Sicherheitsordnung in der Geschichte Europas, und die heißt Nato." Zusammen mit der EU brauche es keine neue Ordnung. Nato und EU auseinanderzubringen, sei seit Jahrzehnten ein Traum Moskaus. Es sei "eine Schande", dass amerikanische Unterhändler über eine solche Idee auch nur nachdächten.

Die Regierung Trump hat keinen Respekt vor Europa. „ Ben Hodges, ehemaliger US-General

Auch bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine dürfe Russland kein Veto bekommen. Die beste Garantie seien ein starkes Militär mit schnell mobilisierbarer Reserve, eine starke Rüstungsindustrie, ein starker Geheimdienst und gute Beziehungen zu den Nachbarn.

Bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi habe man sich lediglich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Dieser sei "einer der größten seit Kriegsbeginn", berichtet ZDF-Korrespondent Sebastian Ehm. 12.11.2026 | 2:58 min

Hodges: Europäer müssen mit am Tisch sitzen

Entscheidend sei die Reihenfolge: erst ein Waffenstillstand, den Russland nachweislich einhält, dann Verhandlungen über ein Kriegsende, dann eine Friedenstruppe. Diese müsse robust sein: "Nicht ein paar tausend Soldaten, die mit blauen Baretten in SUVs herumfahren", sondern eine Truppe mit Mandat, die zurückschlagen kann, wenn Russland Vereinbarungen verletzt. "Das werden sie auf jeden Fall tun."

Von den Europäern fordert Hodges mehr Selbstbewusstsein. Sie trügen die Konsequenzen eines schlechten Abkommens, etwa Millionen Flüchtlinge und einen Putin, der sich zu weiteren Angriffen ermutigt fühle. Deshalb müssten sie mit am Tisch sitzen. Bevölkerung, Wohlstand, Technologie und Militärmacht der Europäer überträfen zusammen bei Weitem, was Russland aufbringen könne.

Ich verstehe nicht, warum die europäischen Staatsführer so viel Angst vor Russland haben. „ Ben Hodges, ehemaliger US-General

Statt auf eine Einladung zu warten, solle Europa notfalls einen eigenen Tisch aufstellen.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: ZDF