EU-Gipfel in Dublin: Streit um Milliarden für die Ukraine

Zwei Tage trifft sich Europa in Dublin. Es geht wieder einmal um die Ukraine. Der Zweifel an der Hilfe wächst. Selenskyj muss auf dem Gipfel kämpfen.

Vor dem EU-Gipfel sucht der ukrainische Präsident Selenskyj Unterstützung und lehnt Gebietsabtretungen an Russland kategorisch ab. Laut ihm hätten die USA den Druck auf die Ukraine deutlich erhöht. 12.11.2026 | 2:17 min

Die EU ist eigentlich eine Meisterin, Konflikte kleinzureden. Am Ende will sie geschlossen dastehen. Streit gilt als Schwäche, deshalb findet er selten auf offener Bühne statt. Nicht diesmal in Dublin. Wieder einmal geht es um die Ukraine-Politik und die Frage, wer noch hinter ihr steht. Zwei politische Schwergewichte suchen die Konfrontation. Nicht hinter verschlossenen Türen, sondern ganz direkt, offensiv, damit es jeder mitbekommt.

Bei den Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi habe man sich lediglich auf einen Gefangenenaustausch geeinigt. Dieser sei "einer der größten seit Kriegsbeginn", berichtet ZDF-Korrespondent Sebastian Ehm. 12.11.2026 | 2:58 min

Zwei Briefe an den EU-Ratspräsidenten António Costa im Vorfeld des Gipfels entwickeln Sprengstoff. Der eine von der italienischen Regierungschefin. Sie hat eine schlichte Frage darin gestellt: Wer sitzt von der EU am Verhandlungstisch bei Friedensgesprächen? Die EU erklärt bei jeder Gelegenheit, dass Wladimir Putin und Donald Trump mit Wolodymyr Selenskyj nicht ohne die Europäer über das Schicksal der Ukraine verhandeln dürfen.

In Abu Dhabi sind die Verhandlungen zum Ukraine-Krieg zu Ende gegangen. Unter Vermittlung der USA haben sich Russland und die Ukraine auf einen Austausch von Kriegsgefangenen geeinigt. 11.11.2026 | 0:23 min

Meloni-Frage treibt EU-Staaten um

Aber wen die EU dann schicken würde, wenn Putin die Anwesenheit Europas akzeptieren würde, kann sie bis heute nicht sagen. Giorgia Meloni will jetzt die Frage auf dem Gipfel besprechen und vor allem geklärt haben. Eine hochsensible Frage. Die EU hat 27 Mitglieder, 27 Egos mit 27 Interessen und politischen Fronten zu Hause.

Meloni muss auf ihre Heimatfront aufpassen. Die Ukraine-Hilfe ist nicht bei allen beliebt, die Friedenssehnsucht wächst im Land. Meloni muss deshalb Teil des Verhandlung-Teams sein, damit sie beim italienischen Wähler nicht schwach aussieht.

Bei den Ukraine-Russland-Gesprächen in Abu Dhabi ging es um Gefangenenaustausch und Sicherheitsgarantien. Einen sofortigen Waffenstillstand lehnt Russland aber nach wie vor ab. 11.11.2026 | 2:33 min

Merz sieht sich bei Verhandlungen als Wortführer

Bundeskanzler Merz sieht sich bei den Verhandlungen als gesetzt. Als größter Unterstützer der Ukraine will er ein Wortführer sein. Frankreich sowieso auch. Polen sieht sich auf Grund seiner Geschichte am Verhandlungs-Tisch. Und: Die Kleinen wollen Ratspräsident Costa, damit sie nicht überhört werden. Und, und, und.

Noch problematischer wird es, wenn Europa die Frage beantworten soll, mit welchen Positionen es am Verhandlungstisch sitzen will. Wer ist bereit, Bodentruppen zur Absicherung eines Friedens zu stellen oder bei einer internationalen Friedensmission mitzumachen? Eine gemeinsame Antwort - bisher Fehlanzeige.

Die Ukraine braucht weitere Milliarden für Verteidigung und Staatsausgaben. Die EU hatte für 2026 und 2027 90 Milliarden Euro bereitgestellt. Laut Kiew reicht das nicht. 16.10.2026 | 1:47 min

Der russische Präsident registriert den vielstimmigen Chor genau. Für ihn ein Zeichen für Europas Schwäche. Deshalb muss der Gipfel in Dublin mehr Klarheit und Geschlossenheit bringen.

Handfester Streit um Ukraine-Hilfen ausgebrochen

Als wären das nicht schon genug Probleme, gibt es jetzt auch noch einen handfesten Streit in der EU über die Ukraine-Hilfe. Im nächsten Jahr braucht Kiew 45 Milliarden Euro zusätzlich aus Brüssel, um weiterkämpfen zu können. Theoretisch stehen fast alle an der Seite der Ukraine, aber wenn es ums Geld geht, schwindet die Solidarität. Ungarn, die Slowakei, Tschechien und andere wollen sich daran wohl nicht beteiligen.

"Seit Beginn des Krieges gab es regelmäßig Verhandlungen", sagt Sicherheitsexpertin Claudia Major zu den Ukraine-Verhandlungen. "Aus russischer Sicht ist es immer noch attraktiver weiterzukämpfen." 11.11.2026 | 4:58 min

Das hat den Bundeskanzler erzürnt. Er hat Angst, am Ende auf den Kosten sitzen zu bleiben. Deshalb hat er vor dem Dublin-Gipfel einen Brandbrief geschrieben, dass alle ihren fairen Anteil an den Ukraine-Hilfen leisten müssen. Erst wenn das sicher ist, will Merz weiter über den nächsten EU-Haushalt beraten.

Das ist eine deutliche Drohung. Deutschland ist der wichtigste Beitragszahler in der EU. Kritik kam vom slowakischen Regierungschef Fico - einer, der die Beiträge der Deutschen braucht, spricht von Erpressung.

Beim G7-Treffen bekräftigt Bundesaußenminister Wadephul Forderungen nach einem "Platz am Verhandlungstisch" bei Ukraine-Gesprächen. Beim Iran-Krieg warnt er vor neuer Eskalation. 09.11.2026 | 2:24 min

Europa muss mit einer Stimme sprechen

Der Krach ist da, auf dem Gipfel muss auch dieser entschärft werden. Denn die beiden Chefunterhändler der Amerikaner haben sich angekündigt. Jared Kushner, der Schwiegersohn des US-Präsidenten, und Steve Witkoff. Sie werden vorher dem russischen Präsidenten Putin über den Verhandlungsstand berichten. Danach ist Europa dran. Umso dringender, dass die EU mit einer Stimme spricht, damit sie nicht zwischen den Weltmächten zerrieben wird.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog