Zwei Gipfeltreffen an einem Tag: Während Trump, Putin und Xi über die internationale Sicherheitslage diskutieren, empfängt Merz in Berlin Selenskyj und Vertreter aus 40 Ländern. ZDFheute live

Gleich zwei große Gipfel an einem Tag: Trump, Putin und Xi beraten in China- es ist der erste Dreiergipfel überhaupt. Und in Berlin kommen Europas Staatschefs mit Selenskyj zusammen. Entsteht eine neue Weltordnung? ZDFheute live analysiert.

Beim Dreiergipfel in Shenzhen sprechen die Staatschefs der USA, Russlands und Chinas über internationale Konflikte. Die Atommächte einigen sich auf eine "Erklärung zum Frieden" mit vier Hauptpunkten. Um die Ukraine geht es offenbar nur am Rande. Trump erklärt, er habe mit Putin über die Ukraine gesprochen. Konkrete Fortschritte für ein Ende des Krieges werden zunächst nicht bekannt.

Am gleichen Tag beraten in Berlin die Unterstützer der Ukraine über Sicherheitsgarantien, weitere militärische Hilfe und Europas Beteiligung an Friedensverhandlungen. Zugleich droht Putin nach ukrainischen Angriffen auf die Krim-Brücke mit Vergeltung.

Was haben die Gipfel gebracht? Welche Chancen gibt es auf Frieden? Und wie viel Einfluss hat Europa? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live mit Militärexperte Dr. Marcus Keupp und ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer. Aus Washington ist ZDF-Korrespondent David Sauer dabei.