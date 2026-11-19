Trump wollte mit Xi und Putin Geschichte schreiben. Doch der Gipfel in Shenzhen brachte vor allem symbolische Gesten statt greifbarer Durchbrüche.

Beim gemeinsamen Treffen der Staatschefs in Shenzhen bleibt vieles unkonkret. In ihrer Friedenserklärung wird der Ukrainekrieg nicht erwähnt. Putin lädt anschließend die Europäer nach Moskau ein. 19.11.2026 | 1:35 min

Es sollte für Donald Trump ein diplomatischer Triumph werden. Gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin wollte der US-Präsident zeigen, dass er mit zwei der größten Rivalen seines Landes verhandeln kann.

"Wir schreiben wirklich Geschichte", sagte Trump zum Auftakt des Dreiertreffens am Donnerstag im südchinesischen Shenzhen. Rund 70 Minuten später blieb von den großen Ankündigungen allerdings wenig Greifbares.

Dreiergipfel in Shenzhen ohne konkrete Ergebnisse

Die drei Staatschefs hatten über die Kriege in der Ukraine und in Iran sowie die Gefahren durch Atomwaffen sprechen wollen. Die anschließend bekannt gewordenen Vereinbarungen fielen deutlich bescheidener aus. Sie wollen Reformen der Vereinten Nationen vorantreiben, die Herstellung von Ölprodukten erhöhen und die Befugnisse des Internationalen Strafgerichtshofs einschränken. Trump verließ die Villa, in der das Treffen stattfand, ohne Reportern von seinen Gesprächen zu berichten.

ZDF-Korrespondentin Miriam Steimer ist in Shenzhen. Sie berichtet, wofür dieser Dreier-Gipfel steht und welche Lehren man daraus ziehen kann. 19.11.2026 | 1:15 min

Zu Beginn hatte Trump die besondere Verantwortung der drei Atommächte betont. Xi sprach von der Förderung des Weltfriedens, Putin von einer gemeinsamen Verantwortung für dessen Erhalt.

Ein langer Weg zum Atomwaffenabkommen

Im Februar lief das letzte Atomwaffenabkommen zwischen Russland und den USA aus. Trump will eine neue Vereinbarung, die auch China einschließt. Für Peking ist der Anreiz jedoch gering. Das chinesische Arsenal von mehr als 600 Sprengköpfen ist erheblich kleiner als die jeweils mehr als 5.000 Sprengköpfe in den vermuteten Beständen der USA und Russlands.

Zwei Gipfeltreffen an einem Tag: Während Trump, Putin und Xi über die internationale Sicherheitslage diskutieren, empfängt Merz in Berlin Selenskyj und Vertreter aus 40 Ländern. ZDFheute live 19.11.2026 | 35:27 min

Daryl Kimball, Geschäftsführer der Arms Control Association, sieht in dem Treffen bestenfalls den Beginn eines Prozesses:

Wir brauchen mehr als diplomatisches Theater und Fototermine zwischen Xi, Putin und Trump. „ Daryl Kimball, Geschäftsführer der Arms Control Association

Von einem einzelnen Treffen seien kaum Durchbrüche zu erwarten.

Putin und Xi würden ihr Ziel nicht erreichen, den Westen auseinanderzutreiben, erklärt Sicherheitsexperte Patrick Keller. Allerdings sei Europa bisher nicht so überzeugend aufgetreten. 19.11.2026 | 19:23 min

Gemeinsame Kritik am Strafgerichtshof

Konkreter wurden die drei Länder beim Internationalen Strafgerichtshof. Sie warfen ihm vor, seine Zuständigkeit zu überschreiten, und erklärten, Regierungsvertreter sollten vor seiner Strafverfolgung Immunität genießen. Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Gerichts vor. Trumps Regierung wiederum hat Sanktionen gegen den Strafgerichtshof und dessen Mitarbeiter verhängt.

Trotz der überschaubaren Ergebnisse bewerteten Xi und Putin das Treffen positiv. Xi nannte es konstruktiv und fruchtbar, Putin bezeichnete die Gespräche als offen und aufrichtig sowie das Format als "nützlich und substanziell". Auf die Frage, ob das Bild des Treffens wichtiger sei als sein Inhalt, antwortete Putin: "Es ist eine ernsthafte, gemeinsame Arbeit."

Gespräche über Öl, Handel und die Ukraine

Neben dem Dreiertreffen führte Trump auch Einzelgespräche. Bei seiner Begegnung mit Xi betonte er das gemeinsame Interesse daran, dass Öl durch die Meerenge von Hormus transportiert werden kann. Trump deutete zudem an, er wolle Xi dazu bewegen, mehr amerikanische Agrarprodukte zu kaufen.

Am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen hat US-Präsident Trump die guten persönlichen Beziehungen zu Chinas Staatschef Xi betont. Es sind unter anderem trilaterale Gespräche mit Putin geplant. 19.11.2026 | 0:26 min

Xi erklärte, die Beziehungen zu den USA seien während Trumps Amtszeit insgesamt stabil geblieben und hätten sich verbessert. Nach chinesischen Angaben sprach er auch Taiwan an und forderte eine bessere Kommunikation in Wirtschafts- und Handelsfragen.

Trump traf Putin erstmals seit den Gesprächen in Alaska im vergangenen Jahr wieder zu Verhandlungen. Damals war es nicht gelungen, eine Einigung über Russlands Krieg gegen die Ukraine zu erzielen. Jetzt sagte Trump:

Wunderbare Dinge können [aus dem Treffen] entstehen - oder zumindest ihren Anfang nehmen. „ Donald Trump, US-Präsident

Die Beziehungen zwischen Washington und Kiew haben sich dagegen zuletzt deutlich verschlechtert. Trump lehnte neue Sanktionen gegen Russland ab.

Freundschaftliche Verhältnisse zwischen den Staatschefs

Trump setzt seit Langem darauf, dass ihm persönliche Beziehungen einen diplomatischen Vorteil verschaffen. Er nannte Putin "meinen Freund". Xi begrüßte ihn bei seiner Ankunft direkt auf dem Rollfeld. Aus dem Händeschütteln wurde eine einarmige Umarmung.

Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft hat im chinesischen Shenzhen getagt. Im Vordergrund stand das Dreiertreffen von Xi, Trump und Putin und eine vage formulierte Friedenserklärung. 19.11.2026 | 1:49 min

Doch zwischen Xi und Putin besteht eine engere Beziehung, die auf gemeinsamen Interessen beruht. China stützt Russland seit dessen Einmarsch in die Ukraine 2022 wirtschaftlich und hilft dem Land damit, die Folgen westlicher Sanktionen abzufedern.

Zwischen Washington und Peking verlief nicht alles harmonisch. Chinesische Vertreter verwehrten einer Bloomberg-Reporterin den Zugang zum Dreiertreffen, nachdem diese zuvor bei der Begegnung von Trump und Xi eine Frage gestellt hatte. Und während das chinesische Fernsehen Bilder eines schläfrig wirkenden Trump zeigte, veröffentlichte das Weiße Haus ein Video, in dem der US-Präsident Xi beim Betreten einer Rolltreppe hilft.

Quelle: AP