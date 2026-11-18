Zum ersten Dreiertreffen dieser Art bringen Moskau, Peking und Washington unterschiedliche Interessen mit. Worum es geht und was die Europäer verpassen, weil sie nicht dabei sind.

In China findet der APEC-Gipfel statt. Am Rande des Gipfels treffen sich Morgen Putin und Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi zu einem Dreiergespräch. 18.11.2026 | 2:30 min

2014 ist das Jahr, in dem China das letzte Mal Gastgeber des APEC-Gipfels war. Angela Merkel war Bundeskanzlerin, Deutschland gewann die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien, die Welt war eine andere. Der Gipfel fand in Peking statt und China war ein anderes China. Antworten auf die drei wichtigsten Fragen.

Warum ist Shenzhen der Wirklichkeit gewordene chinesische Traum?

Drohnen-Taxis, selbstfahrende Autos, Fastfood-Bestellungen, die per Drohne geliefert werden. Man soll sich in Shenzhen anschauen können, wie die Zukunft mal aussehen wird. Denn die Hightech-Metropole im Süden des Landes ist "Chinas Visitenkarte", wie Herr Wu es ausdrückt. Er ist gerade auf Geschäftsreise in Shenzhen und macht Selfies vor dem APEC-Logo. "Hier können wir der Welt zeigen, wie China sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat", sagt er.

Chinas Staatschef Xi Jinping trifft US-Präsident Trump in Washington. Im Zentrum steht der KI-Wettlauf und die Frage, ob beide Seiten gemeinsam auf die Bremse treten. 23.09.2026 | 3:06 min

Die Stadt ist Zentrum der chinesischen KI-Industrie und Künstliche Intelligenz ist auch Pekings Thema auf der Gipfel-Agenda. China will nicht nur die globale Technologie-Führerschaft, sondern auch globale Standards setzen - und hofft dabei auf eine Zusammenarbeit mit dem größten Konkurrenten USA. "China und die USA haben unterschiedliche Ansätze", sagt Marina Rudyak, Sinologin von der Universität Heidelberg.

Peking möchte, dass KI vom Staat reguliert wird, während in den USA bisher privatwirtschaftliche Akteure, also KI-Unternehmen, den Standard setzen. „ Marina Rudyak, Sinologin Universität Heidelberg

Bei "maybrit illner" warnt Joachim Gauck vor einer Rückkehr zur Machtpolitik der Imperien. Er äußert Sorge über Trumps Haltung gegenüber Wladimir Putin. 29.10.2026 | 2:05 min

Die Hintergrund-Musik dieser Gespräche ist der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang nach Bekanntwerden seiner Affäre mit einer Frau, die für Peking spioniert haben soll.

Atomwaffen, Handel und Symbolik: Was will wer beim Dreier-Treffen?

Laut den USA soll es in Shenzhen vor allem um die Kontrolle von Atomwaffen gehen. Die Interessen der chinesischen Führung gehen in die entgegengesetzte Richtung: Peking will mehr und moderne Atomwaffen, baut sein Arsenal aus und argumentiert, dass es so viel weniger Atomspreng-Köpfe hätte als die USA und Russland, dass China der falsche Adressat für dieses Thema sei.

US-Präsident Trump spricht von großer Freundschaft, Chinas Staatschef Xi bringt Pandabären für US-Zoos mit. Beide wollen dieses Bild "nach außen projizieren", so Elmar Theveßen. 25.09.2026 | 2:15 min

Auch Russland hat kein Interesse daran, seine Fähigkeiten in irgendeiner Form einzuschränken. Für Russlands Präsident Wladimir Putin geht es wohl vor allem darum, zu zeigen, dass Russland auf der Weltbühne akzeptiert ist, zwischen den Großmächten China und USA am Tisch sitzt.

Peking will die Beziehung zu Washington weiter stabilisieren, die "strategische Stabilität" und den Waffenstillstand in Sachen Handelskonflikt erhalten. Für Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist der Gipfel ein weiteres Puzzleteil, das im Ganzen das Bild eines verantwortungsvollen, globalen Akteurs ergibt, der die Mächtigen der Welt zusammenbringt und sein diplomatisches Gewicht für Frieden in der Welt einsetzt. Putin, Xi und Trump gemeinsam in Shenzhen, das Foto des ersten Dreier-Treffens dieser Art, ist ein weiteres Bild, mit dem Xi in die Geschichtsbücher eingehen will.

Provokationen im Weltraum reichen bis in den Kalten Krieg zurück. Heute treiben Russland, China, die USA und private Firmen wie SpaceX das Wettrüsten voran. Wer kontrolliert den Krieg über uns? 27.04.2026 | 18:38 min

Gipfel ohne Europa: Was hat Shenzhen mit Jalta zu tun?

"Jalta 2.0" ist ein Schlagwort, das in den vergangenen Tagen immer wieder zu hören ist. Es geht um die Konferenz 1945 an der Südküste der Halbinsel Krim, bei der die USA, Großbritannien und die Sowjetunion vereinbarten, Nachkriegs-Deutschland in vier militärische Besatzungszonen aufzuteilen. Die Ukraine fürchtet, dass Putin, Trump und Xi in Shenzhen über die Zukunft der Ukraine verhandeln könnten, ohne dass die Ukraine selbst oder Europa mit am Tisch sitzen.

US-Präsident Trump kündigte im Flieger auf dem Weg nach Asien an, über sein "Lieblingsthema", die Ukraine, sprechen zu wollen. Auch wenn in dieser Dreier-Konstellation keine Entscheidungen getroffen werden können, sei es ein wichtiges Signal für Peking, sagt Janka Oertel vom European Council on Foreign Relations in Berlin. Chinas Staatsführung könne zeigen, dass Putin ein relevanter Partner für Gespräche auf höchster Ebene sei.

Das sendet ein wichtiges Signal, um die chinesische Seite darin zu bestätigen, dass ihr Kurs, an Putins Seite zu stehen, so falsch nicht gewesen sein kann. „ Janka Oertel, European Council on Foreign Relations in Berlin

Der APEC-Gipfel in Shenzhen ist ein Gipfel ohne Europa, mit Themen, die Europas Kerninteressen betreffen.

Die Aufmerksamkeit erregenden Zukunftsservices wie Drohnen-Taxi und Drohnen-Lieferung sind während der Gipfeltage übrigens gestoppt. Schulen sind zu, viele Büros geschlossen, Privatleute sollen auf Autofahrten verzichten. Nichts soll einem erfolgreichen Gipfel im Weg stehen. Das mit Blumenbeeten herausgeputzte Shenzhen, in dem an jedem Bauzaun ein APEC-Logo prangt, ist Chinas Kulisse für das Treffen der Mächtigen dieser Welt, für eine Weltordnung, in der China die Richtung vorgibt.

Trump trifft Xi und Putin in China : Droht Trump beim Apec-Gipfel die Rolle des Statisten? Trump reist zum Apec-Gipfel nach China, wo er erstmals mit Xi und Putin zusammensitzen wird. Was der US-Präsident erreichen will und warum der Gipfel für ihn heikel werden könnte. Katharina Schuster, Washington D.C. FAQ

Miriam Steimer ist als Korrespondentin und Studioleiterin des ZDF-Studios Ostasien zuständig für die Berichterstattung u.a. aus China, Japan, Korea und den Philippinen.