Eine Affäre mit einer Frau, die für Peking spioniert haben soll, kostete Nvidia-Chef Jensen Huang den Job. Wurde dem Tech-Milliardär eine uralte Spionagemasche zum Verhängnis?

Nvidia-Chef Jensen Huang ist wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen Agentin zurückgetreten. Dieses Spionageprinzip ist uralt. 13.11.2026 | 12:22 min

Honig lockt, Honig verführt. Wer ihm zu nahe kommt, bleibt daran kleben. Nach diesem Prinzip funktioniert die sogenannte "Honey Trap", die Honigfalle. Menschen werden in eine Liebesfalle gelockt, um an ihre Geheimnisse zu gelangen.

"Das ist eine der ältesten Spionagetechniken und sie wird auch in Zukunft, wenn alles nur noch über KI läuft, immer noch funktionieren, weil es eben eine menschliche Schwäche ist. Dagegen gibt es keine Firewall", sagt Florian Schimikowski, Historiker am Deutschen Spionagemuseum in Berlin.

Affäre von Nvidia-Chef mit möglicher Spionin

Möglicherweise ist auch Jensen Huang in eine solche Falle geraten. Jahrzehntelang trieb der Chef von Nvidia mit seinen Hochleistungschips den weltweiten KI-Boom an und galt als Rockstar der Tech-Branche. Nach Enthüllungen der "New York Times" räumte Huang vor wenigen Tagen eine außereheliche Affäre ein und entschuldigte sich bei seiner Frau und der Belegschaft. Nach dem Bekanntwerden einer weiteren Affäre mit einer unterstellten Managerin trat er am Donnerstag zurück.

Für Historiker Schimikowski ist das keine Überraschung: Schon vor Jahren habe der britische Geheimdienst gewarnt, dass China versuche, westliche Konzerne so auszuspionieren. Zielpersonen würden genau observiert - stelle sich heraus, dass jemand untreu sei, werde genau dort angesetzt.

Nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin tritt Nvidia-Chef Jensen Huang zurück. Welche Folgen hat das für den Chipkonzern und die KI-Branche? ZDFheute live ordnet ein. 12.11.2026 | 15:34 min

Chinesische Geschäftsfrau im Fokus

Im Zentrum des Verdachts steht die chinesische Geschäftsfrau und frühere TV-Journalistin Alice Huang, die Informationen an Peking geliefert haben soll. Bislang äußerte sie sich nicht öffentlich zu den Vorwürfen.

Alice Huang und Jensen Huang gemeinsam auf einer Dinnerparty am 22. Mai 2025. Quelle: AFP

Zeitweise war Alice Huang Führungskraft bei Megaspeed International in Singapur. Eine Firma, die Nvidia-Technik im Wert von mehreren Milliarden Dollar kaufte und nach eigenen Angaben Rechenzentren in Südostasien aufbaut.

US-Behörden prüfen, ob Megaspeed Exportbeschränkungen umging und Nvidia-Chips nach China weiterleitete. Megaspeed kündigte eine Zusammenarbeit mit den US-Behörden an, Peking spricht von "Verleumdung".

Nach Bekanntwerden einer weiteren, konzerninternen Affäre Jensen Huangs hatte sich eine deutliche Reaktion angedeutet. Aber der Rücktritt des Firmengründers war ein Paukenschlag. 12.11.2026 | 2:35 min

Laut "New York Times" wurde Alice Huang bereits seit längerem überwacht, der Nvidia-Chef jedoch nicht gewarnt. US-Präsident Donald Trump soll bereits vor einem Jahr von US-Sicherheitsbehörden informiert worden sein, bestreitet dies aber und nahm Huang vor wenigen Tagen in Schutz:

Ich habe nichts gehört, was er falsch gemacht haben soll. Er hatte mit jemand zu tun, so wie wir alle eben. „ US-Präsident Donald Trump

"Honey Trap" schnappte schon im Alten Testament zu

Das Prinzip der Honigfalle ist uralt: Schon in der Bibel entlockt Delila dem verliebten Simson das Geheimnis seiner Kraft und liefert ihn gegen Bezahlung an die Philister aus. Vertrauen aufbauen, Schwachstelle finden, Ziel erreicht. Die Methode "Honey Trap" kurz gefasst.

Im Ersten Weltkrieg lockte Tänzerin Mata Hari Männer in Honigfallen und arbeitete als Doppelspionin für Deutschland und Frankreich, bevor sie 1917 in Frankreich hingerichtet wurde - auch wenn ihr Mythos ihre belegbare Spionageleistung übertrifft.

China wirft den USA vor, die Spionagevorwürfe gegen Nvidia-Chef Jensen Huang seien eine politische Kampagne. Auch in chinesischen sozialen Netzwerken ist das Ganze ein Thema. 12.11.2026 | 1:40 min

Einsatz durch DDR und Sowjetunion

Im Kalten Krieg nutzte die DDR das Prinzip systematisch. Auslandsgeheimdienst-Chef Markus Wolf setzte sogenannte "Romeo-Agenten" ein, um Westlerinnen zu verführen. So verliebte sich 1968 beispielsweise die westdeutsche Doktorandin Gabriele Gast in Karl-Marx-Stadt in den Stasi-Agenten Karl-Heinz Schneider und ließ sich anwerben. Später machte sie Karriere beim Bundesnachrichtendienst und lieferte fast 20 Jahre lang geheime Informationen nach Ost-Berlin.

Nach dem Mauerfall wurde sie enttarnt und verurteilt. Im Prozess würdigte ihr früherer Geliebter sie keines Blickes mehr. Gast wurde zu einer mehrjährigen Haft verurteilt. Später formulierte sie allerdings, ihre Spionage sei kein bloßer "Liebesdienst" gewesen, sondern eine bewusste politische Tätigkeit.

Nvidia sei ein extrem prominentes Ziel, sagt Geheimdienstexperte Luca Manns. Normalerweise erlebe man ein "leises Vorgehen" und einen vorsichtigeren Kurs, was chinesische Spionage angehe. 09.11.2026 | 16:36 min

Auch die Sowjetunion setzte auf Liebesfallen: In den 1980er-Jahren begann der US-Marine Clayton Lonetree als Wache an der Moskauer US-Botschaft eine Affäre mit der sowjetischen Angestellten und KGB-Offizierin Violetta Seina. Er verkaufte geheime Informationen und Botschaftspläne an den KGB und wurde 1987 zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Langjährige Beziehung für Geheimdienste "ideal"

Laut Historiker Schimikowski gibt es zwei Arten von "Honey Traps": Entweder gehe es über einen flüchtigen One-Night-Stand im präparierten Hotelzimmer um schnelles Erpressungsmaterial.

Idealerweise ist aber der Aufbau einer langjährigen Beziehung, weil man dann dauerhaft Informationen abschöpfen kann und auch die Personen beeinflussen kann, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die zugunsten des anderen Landes sind. „ Florian Schimikowski, Historiker

Nvidia-Affäre: Details noch ungeklärt

Ob Alice Huang gezielt den Nvidia-Chef ausspioniert hat, ist ungeklärt. Nvidia kündigte eine interne Untersuchung an, das FBI ermittelt, Huang soll vor dem US-Senat aussagen.

Nvidia Chef Jensen Huang und Handelsminister Lutnick sollen vor einem Senatsausschuss zu Chiplieferungen nach China aussagen. Anlass sind Sorgen um die nationale Sicherheit und Spionagevorwürfe. 13.11.2026 | 0:35 min

Im vergangenen Jahr hatte er sich vehement für Lockerungen bei Chip-Exporten nach China eingesetzt. Im Juli 2025 sagte er in Peking:

Wir haben in China sehr anspruchsvolle, dynamische und innovative Kunden, und wir wollen ihnen dienen. Das werde ich auch weiterhin tun. „ Jensen Huang, damals Nvidia-Chef

Der Fall legt eine tragische Ironie offen: Während Maschinen strikt ihren Algorithmen folgen, erliegt der Mensch nach wie vor der süßen Macht der Verführung - unabhängig davon, ob sich dahinter tatsächlich eine Spionagefalle verbirgt.

Cornelius Janzen ist ZDF-Redakteur und Reporter für 3sat Kulturzeit.