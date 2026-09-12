BRICS-Gipfel: Xi ruft zu Engagement für Frieden in Nahost auf

Beim BRICS-Gipfel in Neu-Delhi fordert Chinas Staatschef Xi Jinping die Staaten auf, sich mehr für Frieden im Nahen Osten einzusetzen. Zudem warnt er vor Protektionismus.

Die Spitzenvertreter der BRICS-Staaten kommen in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi zusammen. Neben dem russischen Präsidenten Putin nimmt auch Chinas Staatschef Xi Jinping teil. 12.09.2026 | 0:19 min

Chinas Staatschef Xi Jinping hat beim Gipfeltreffen der BRICS-Staaten mehr Einsatz der Mitgliedstaaten für Frieden im Nahen Osten und in der Golfregion gefordert. China sei bereit, gemeinsam mit den BRICS-Mitgliedern seinen Teil zur Herstellung von Frieden und Stabilität beizutragen, sagte er im indischen Neu-Delhi. Die Lage in der Region sei komplex und der Krieg füge den Völkern der Region schwere Verluste zu, sagte Xi.

Xi verwies zudem darauf, dass Machtpolitik zunehme, die internationale Ordnung herausgefordert werde und es mehr Defizite bei Frieden und Sicherheit gebe. Die BRICS-Staaten müssten "auf der richtigen Seite der Geschichte" stehen, forderte er.

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Xi fordert: Autorität der UN wahren

Zudem sollten sich die BRICS-Staaten "gegen Verletzungen der Souveränität anderer Länder und gegen Einmischung in deren innere Angelegenheiten stellen (und) konstruktiv an der Lösung kritischer Fragen mitwirken", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua den Präsidenten.

An dem zweitägigen Gipfeltreffen in Neu-Delhi nehmen auch Russlands Präsident Wladimir Putin sowie der iranische Staatschef Massud Peseschkian teil. Seit den US-israelischen Angriffen auf sein Gebiet im Februar befindet sich Iran im Krieg.

Angesichts der sich weiter entwickelnden Lage im Nahen Osten und in der Golfregion hat der dortige Krieg den Menschen in der gesamten Region schwere Verluste zugefügt. „ Xi Jinping, Chinas Staatschef

Demnach forderte er die Staaten auch auf, "die Autorität der Vereinten Nationen zu wahren".

China gegen "alle Formen des Protektionismus"

Mit Blick auf den internationalen Handel forderte der chinesische Präsident die Länder auf, "alle Formen des Protektionismus abzulehnen" und "das multilaterale Handelssystem mit der Welthandelsorganisation (WTO) als Kern zu unterstützen". Xi wird in weniger als zwei Wochen in Washington erwartet. China und die USA gelten als die weltweit größten Handelsrivalen.

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Die sogenannten BRICS-Staaten führen an diesem Wochenende Gespräche in Neu-Delhi, bei denen es voraussichtlich neben den Kriegen in der Golfregion und in der Ukraine um die Themen Handel und Energie geht. Die Gruppe war 2009 mit dem Ziel gegründet worden, aufstrebenden Schwellenländern international mehr Gewicht zu geben.

Gründungsstaaten waren Brasilien, Russland, Indien und China, ein Jahr später trat Südafrika bei. Die Anfangsbuchstaben dieser fünf Länder führten zur Bezeichnung BRICS. Später traten weitere Staaten bei, darunter Iran, Ägypten und Indonesien.

Quelle: dpa, AFP