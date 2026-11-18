Trump sucht einen Erfolg, Xi will Chinas Stärke zeigen, Putin internationale Präsenz. Beim Apec-Treffen in Shenzhen kommen die drei zusammen.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Apec-Gipfel im chinesischen Shenzhen eingetroffen. Dort werden erstmals die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands an einem Tisch sitzen. 18.11.2026 | 0:21 min

Es sollen historische Bilder werden, auch wenn keine greifbaren Ergebnisse zu erwarten sind: US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin kommen an diesem Donnerstag zu einem Dreiertreffen in der südchinesischen Metropole Shenzhen zusammen. Wie gehen sie jeweils in die Gespräche und was wollen sie erreichen?

Trump braucht einen Erfolg

Trump braucht dringend einen Erfolg, den er zu Hause präsentieren kann und der international Stärke ausstrahlt. Der selbst ernannte Dealmaker wird versuchen, die Beziehung zu Xi zu festigen. Die USA forcieren die Wirtschaftsbande zwischen den beiden größten Volkswirtschaften - im Zweifel auch exklusiv und auf Kosten anderer Länder. Dennoch: Nach wie vor schwelt ein Handelskonflikt zwischen Washington und Peking.

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Trump wird zudem versuchen, sich als Friedensstifter zu inszenieren - obwohl die USA auf sein Geheiß im Februar einen Krieg gegen Iran begannen. Er will bei dem Dreiertreffen die Abrüstung des weltweiten Atomwaffenarsenals auf den Tisch bringen.

Der Apec-Gipfel könnte für Trump eine Rampe zum G20-Gipfel im Dezember in Miami sein, wo er als Gastgeber das Narrativ bestimmen und sich als Konfliktlöser präsentieren kann. Zuletzt gab es wieder vermehrt diplomatische Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs.

So geht Trump in die Gespräche So geschwächt wie noch nie seit Beginn seiner zweiten Amtszeit im Januar 2025. Im eigenen Land hat der 80-Jährige vor zwei Wochen von den Wählern eine Klatsche bekommen: Seine Republikaner verloren die Mehrheiten im Kongress an die Demokraten. Trump hatte die Midterms zur Abstimmung über seine Politik gemacht - und zu hoch gepokert. Seine Beliebtheitswerte sind im Keller, auch wegen des Iran-Kriegs. All das lässt ihn auf dem internationalen Parkett neben Xi und Putin womöglich schwach erscheinen.



Doch auch ein Wirtschaftsskandal überschattet die Reise des Präsidenten. Trump, der das KI-Rennen gegen Peking gewinnen will, muss zusehen, wie eine Affäre um den Chip-Riesen Nvidia die KI-Industrie in den USA erschüttert. Nvidia-Firmenchef Jensen Huang trat zurück, nachdem er seine Frau betrogen hatte. Eine der Affären war laut Medien mit einer Frau, die von US-Sicherheitskreisen verdächtigt werde, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Der Fall könnte diplomatische Verstimmungen auslösen.



Huang war ein Verfechter der Lieferung moderner KI-Chips nach China - und redete auf Trump ein, Exporteinschränkungen aufzuweichen. US-Behörden gehen Verdächtigungen nach, dass über Firmen in Asien Nvidia-Technik nach China geschmuggelt wurde. Die damit verbundenen Bedenken zur nationalen Sicherheit setzen die US-Regierung unter Druck. Bislang hatte sich Trump in Nvidias Erfolgen mit sonnen können - jetzt hat diese Erfolgsgeschichte einen tiefen Kratzer. Das Thema wird Trump in China kaum umschiffen können.



Quelle: dpa

Xi will Chinas Wirtschaftskraft zeigen

Xi will der Welt Chinas wirtschaftliche und technologische Stärke vorführen. Die Metropole Shenzhen bietet dafür die passende Bühne: Hier sitzen Konzerne wie Huawei, Tencent und der Elektroautobauer BYD. Die Stadt steht für Chinas Aufstieg zum Technologieland. Xi will zeigen, dass sein Land auch künftig Wachstum und Innovation antreiben kann - und anderen Staaten gute Gründe liefern, die Zusammenarbeit mit Peking auszubauen.

Ein Treffen mit Trump und Putin wäre dabei Chance und Risiko zugleich. Die Bilder könnten Xis Anspruch unterstreichen, bei weltpolitischen Entscheidungen den Ton mit anzugeben.

Zugleich drohen Debatten über Krieg und Atomwaffen dem eigentlichen Wirtschaftsgipfel die Schau zu stehlen. Xi dürfte verhindern wollen, dass Chinas wirtschaftliche Stärke in den Hintergrund rückt und Trump und Putin die Themen bestimmen. Sein Ziel ist auch, dass der Handelsstreit mit den USA nicht wieder eskaliert. Zugleich drängt Peking auf einen Abbau amerikanischer Handels- und Technologiebeschränkungen.

Ein mögliches Dreiergipfeltreffen, vielleicht ein Machtwechsel bei den Midterms und eine Waffenruhe, bei der Kiew und Moskau zusammenarbeiten: ZDFheute live zur Zukunft der Ukraine. 29.10.2026 | 39:56 min

Bei der Ukraine und der Atomrüstung dürfte Xi dagegen wenig Interesse haben, sich auf weitreichende Verpflichtungen festzulegen. Russland bleibt für China ein wichtiger Partner, auch um den Einfluss der USA zu begrenzen. Abrüstungsverhandlungen mit Washington und Moskau hat Peking bislang unter Verweis auf sein deutlich kleineres Atomwaffenarsenal abgelehnt.

So geht Xi in die Gespräche Mit Heimvorteil und demonstrativem Selbstbewusstsein. Chinas Staats- und Parteichef kann sich als Gastgeber präsentieren, bei dem die großen Mächte zusammenkommen. Im eigenen Land hält Xi die Macht weiter fest in der Hand und steuert auf eine vierte Amtszeit an der Parteispitze im kommenden Jahr zu. Die jüngsten Säuberungen unter hohen Funktionären und Militärs zeigen allerdings auch, wie sehr ihn die Frage beschäftigt, ob er sich auf diese Machtbasis verlassen kann.



Wirtschaftlich ist seine Ausgangslage gemischt. Chinas Unternehmen sind auf den Weltmärkten immer stärker, doch im Inland belasten die Immobilienkrise und die schwache Konsumlaune das Wachstum. Ein neuer Handelskrieg mit den USA käme deshalb ungelegen. Zugleich verfügt Peking über wirksame Druckmittel: Seine beherrschende Stellung bei der Verarbeitung seltener Erden macht auch amerikanische Unternehmen von chinesischen Lieferungen abhängig. Xi hat Trump damit etwas entgegenzusetzen, braucht aber selbst verlässliche Wirtschaftsbeziehungen.



Quelle: dpa

Putin sucht internationale Anerkennung

Für Putin gilt der Dreiergipfel als Triumph, weil er sich mit den Weltmächten China und USA auf Augenhöhe zeigen kann. Russlands Staatsmedien tönen schon seit Tagen, nicht die Themen des Treffens seien wichtig, sondern das Treffen an sich, die Bilder, die um die Welt gehen.

Sowohl bei der Frage, wer mit am Ukraine-Verhandlungstisch sitzt, als auch wer die Last der Ukraine-Hilfe trägt, gebe es "sehr viel Uneinigkeit", berichtet ZDF-Korrespondentin Hilke Petersen aus Dublin. 13.11.2026 | 4:37 min

Dem kollektiven Westen - allen voran der EU, die beim Apec-Gipfel außen vor ist - zeigt er so einmal mehr, dass Versuche, ihn oder das flächenmäßig größte Land der Erde auf internationaler Bühne zu isolieren, ins Leere laufen.

Putin wird auch vor Trump und Xi sein Ziel bekräftigen, seinen Krieg in der Ukraine bald zu beenden. Das Wie ist aber unklar. Putin schätzt dabei, dass ihm auch Trump schon entgegengekommen ist, indem er etwa russische Diesellieferungen in die USA erlaubt und auf noch härtere Sanktionen verzichtet hat. Putin und Xi wiederum dürften als Unterstützer Teherans Trump auch mit Blick auf Iran um Zurückhaltung und um eine Lösung des Konflikts ersuchen.

So geht Putin in die Gespräche Als jener, der von allen drei Anführern am längsten an der Macht ist. Putin spricht seit Jahren vor allem bei seinen vielen Treffen mit Xi vom Aufbau einer neuen Weltordnung ohne Vormachtstellung des Westens. Dabei zieht der Kremlchef sein Selbstbewusstsein vor allem daraus, dass sein Land neben den USA über die meisten atomaren Sprengköpfe verfügt.



Putin geht aber geschwächt in die Gespräche, weil er in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine seine Ziele bisher nicht erreicht hat. Kurz vor dem Gipfel wird die symbolträchtige Krim-Brücke von der Ukraine teils zerstört. Zunehmend drücken die Kriegskosten und die westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Der Kremlchef gilt klar als wirtschaftliches Leichtgewicht, weil Russland weder mit China noch mit den USA im internationalen Handel mithalten kann.



Die Rohstoffgroßmacht Russland ist für China zwar wichtiger Energielieferant. Bei den Warenimporten aber ist Moskau völlig abhängig von dem Nachbarn. Um die westlichen Sanktionen scheren sich derweil weder Putin noch Xi, wenn es um den Handel zwischen ihren Ländern geht. In der Ukraine etwa ist die Meinung verbreitet, dass Putin seinen Krieg ohne die Hilfe Chinas längst verloren hätte.



Quelle: dpa

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