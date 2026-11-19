Gemeinsame "Friedenserklärung":Trump, Putin und Xi wollen Dialog über atomare Risiken
Nach ihrem historischen Dreiergipfel verkünden die USA, China und Russland eine gemeinsame Erklärung. Darin geht es um atomare Risiken, Energieversorgung und die Rolle der UN.
Nach ihrem historischen Dreiergipfel im chinesischen Shenzhen haben die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands chinesischen Staatsmedien zufolge eine sogenannte "Friedenserklärung" verabschiedet. In dem am Donnerstag veröffentlichten Dokument kündigen Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin einen "Dialog" über "atomare Risiken" an. In der Erklärung heißt es unter anderem:
Konkrete Zusagen zu einer atomaren Abrüstung oder einen Zeitplan enthält die Erklärung, die insgesamt vier Punkte umfasst, allerdings nicht.
Energie und UN-Reform: Das steht in der "Friedenserklärung"
Die drei Staatschefs einigten sich in ihrer Erklärung zudem auf weitere Punkte:
- Energie: Die Produktion von raffinierten Erdölprodukten soll zugunsten von Staaten weltweit erhöht werden. Die drei Staatschefs hätten die Bedeutung einer stabilen Energieversorgung hervorgehoben, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.
- Reform der UN: China, Russland und die USA als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates setzen sich für eine Reform der Vereinten Nationen ein, damit diese globaler Herausforderungen wirksamer begegnen und ihren grundlegenden Auftrag zur Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit erfüllen können.
- Immunität von Amtsträgern: Die Staatschefs der drei Länder bekräftigten, dass die Achtung der Immunität staatlicher Amtsträger von entscheidender Bedeutung sei. Der Internationale Strafgerichtshof sowie andere ähnliche Institutionen dürften ihre Zuständigkeit nicht missbrauchen, wie es hieß.
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