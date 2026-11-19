"Ehrlich gesagt hört es sich an wie der Anfang eines Witzes. Leider ist es viel zu ernst, um darüber zu lachen. Putin, Trump und Xi haben eine sogenannte Friedenserklärung abgegeben. Inhalt: die Vereinten Nationen reformieren, mehr raffinierte Erdölprodukte produzieren, den Internationalen Strafgerichtshof beschränken, die Verbreitung von Atomwaffen stoppen.



Man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, wer da am Tisch saß: die beiden größten Nuklearmächte der Welt. Trump und Putin haben auf Reisen immer einen Menschen an ihrer Seite, der den Atom-Koffer trägt. Und Peking, das sein Arsenal ausbaut, mehr und moderne Atomwaffen will und argumentiert, dass es so viel weniger Atomspreng-Köpfe hätte als die USA und Russland, dass China der falsche Adressat für dieses Thema sei.



Da saßen derjenige, der die Ukraine angegriffen hat; derjenige, der - gemeinsam mit Israel - Iran angegriffen hat; und derjenige, der nicht müde wird zu betonen, dass Taiwan Teil Chinas sei und notfalls mit Gewalt "wiedervereinigt" - wie er es nennt - werden müsse. Diese drei Männer haben heute nach eigener Aussage Geschichte geschrieben und eine sogenannte Friedenserklärung unterzeichnet."