Warnnachrichten praktisch täglich auf dem Handy: In Polens Grenzregion zur Ukraine rückt der Krieg gefühlt näher. Für die Bewohner bedeutet das ein Leben im Alarmmodus.

Alarm an Polens Ostgrenze: "Wir leben hier in solcher Angst"

In Polen wächst die Sorge vor russischer Aggression, Drohnenangriffe auf die Ukraine in der Nähe der Grenze sind keine Seltenheit. Wie reagiert die Bevölkerung auf Luftalarm und Evakuierungen? 06.10.2026 | 2:08 min

Im ostpolnischen Dorohusk an der Grenze zur Ukraine ist der Krieg nur einen Kilometer entfernt. Malgorzata Rabiak, 56, lebt ihr ganzes Leben lang schon hier. Felder, ein paar Häuser und eben diese Grenze in Sicht- und Hörweite. Sorge hatte sie nie, bis jetzt, da der Krieg gefühlt näher rückt.

Rauch von Drohneneinschlägen in Sichtweite

"Mein Bruder hat hier eine Rauchwolke gesehen", erzählt Malgorzata Rabiak über einen Vorfall in diesem Sommer.

Ich habe nur die Geräusche einer Explosion gehört. Und gestern gab es Schüsse in der Nähe der Grenze. „ Malgorzata Rabiak, Anwohnerin

In Dorohusk ist auch einer der Grenzübergänge an der rund 530 Kilometer langen Grenze Polens zur Ukraine. Er ist eine wichtige Verbindung für LKW, Züge, Waren und Reisende, die in die Ukraine zurück wollen.

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Eine Lebensader für die Ukraine, strategisch wichtig. Wenn Russland wie zuletzt drüben verstärkt die Westukraine mit Drohnen attackiert, ist immer auch Polen alarmiert.

Grenzübergang mit Wall und Schutzraum

Am Grenzübergang hat der Grenzschutz sogenannte Hesco-Bastionen aufgestellt, gefüllt mit Erde. Sie sollen vor Splittern und Druckwellen schützen.

"Derzeit bestehe die Gefahr von Luftangriffen", sagt Major Dariusz Sienicki vom polnischen Grenzschutz. Deshalb sei man darauf vorbereitet, die Grenzkontrollen zu unterbrechen und die Grenzübergänge zu evakuieren. Es gibt einen unterirdischen Schutzraum.

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Polen ist Frontstaat. Im September war es ein Schock, als Drohnen direkt am Grenzübergang einschlugen und einen Personenzug trafen, noch in der Ukraine, aber schon fast in Polen. Was, wenn die nächste Drohne ein paar hundert Meter weiter fliegt, so die Sorge.

Notfall-Schulungen für polnische Anwohner

Genau hier in dieser ostpolnischen Region Lublin schlug im Sommer eine russische Rakete mit Sprengstoff auf einem Feld ein. Die Bewohner hier hören fast regelmäßig Kampfjets aufsteigen, die den polnischen Luftraum sichern. Bunker werden eingerichtet, es gibt Schulungen: Was etwa im Notfall mit in den Schutzraum muss, Ausweispapiere in einer Hülle immer am Mann haben.

Es sei besser, vorbereitet zu sein, sagt Dariusz Krzysztofik vom Krisenmanagement in Lublin. Denn dann würde man nicht nervös Zeit verlieren. Wie man auf welchen Alarm reagiert, gehört zur Schulung. Kaum ein Tag vergeht in der Grenzregion ohne Warnmeldungen per SMS.

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Leben in ständiger Angst hinterlässt Spuren

"Achtung, Achtung, Achtung, Gefahr eines Luftangriffs, suche einen sicheren Ort", gab es wieder in der Nacht in Ostpolen. Jeder reagiert darauf anders. "Vielleicht machen die Warnmeldungen aufmerksam", sagt Henryk Bielecki, aber man stumpfe gleichzeitig ab.

Malgorzata Rabiak, die nur einen Kilometer von der ukrainischen Grenze lebt, sieht tatsächlich eine Gefahr, eine reale, wie sie hinzufügt, und betont:

Wir leben hier in solcher Angst. „ Malgorzata Rabiak, Anwohnerin

Russlands Krieg wütet im Nachbarland Ukraine. In Polen hat nicht jeder Sorge, aber das Leben im Alarmmodus hinterlässt bei manch einem seine Spuren.

Nathalie Steger ist Korrespondentin im ZDF-Auslandsstudio Warschau.

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