Schutz vor illegaler Migration:Finnland stellt 200 Kilometer Grenzzaun nach Russland fertig
Mit neuen Grenzanlagen will sich Finnland vor illegaler Migration aus Russland schützen. Die Sorge ist, dass Moskau die Einwanderer für hybride Kriegsführung gegen Europa nutzt.
Zur Abschreckung von illegalen Migranten aus Russland hat Finnland einen 200 Kilometer langen Zaun an der gemeinsamen Grenze errichtet.
Dieser sei Bestandteil der Grenzsicherung und solle neben einer Überwachung auch dabei helfen, "Menschen bei Bedarf vom finnischen Hoheitsgebiet fernzuhalten", sagte Innenministerin Mari Rantanen am Montag bei einer Veranstaltung nahe des Grenzübergangs Nuijamaa im Südosten des Landes. Der Stacheldrahtzaun ist 4,5 Meter hoch und mit Kameras und Sensoren ausgestattet.
Finnland hat Grenze komplett geschlossen
Finnland hatte im Dezember 2023 die Grenze zu Russland komplett geschlossen, nachdem mehr als 1.300 Migranten ohne Visa versucht hatten, ins Land zu kommen. Helsinki warf Moskau vor, die Menschen als Teil einer "hybriden Kriegsführung" gezielt an die Grenze geführt zu haben. Der Kreml wies die Anschuldigung zurück. Wenige Monate zuvor war Finnland in der Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine der Nato beigetreten.
Russland und Finnland teilen sich eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze. Laut Innenministerin Rantanen ist die Situation derzeit relativ ruhig, es gab nur vereinzelt illegale Grenzübertritte. "Aber wir wissen nicht, was morgen geschieht", sagte sie. Die Situation könne sich schnell ändern und darauf wolle das Land vorbereitet sein. Die Grenze zu Russland bleibe "bis auf weiteres" geschlossen.
Andere EU-Staaten haben vergleichbare Zäune gebaut
Mehr als 350 Millionen Euro hat Finnland der Zaun gekostet, weitere zwei bis drei Millionen kommen laut Projektleiter Erkki Matilainen für die jährliche Instandhaltung dazu. Rund tausend Landbesitzer und hunderte Unternehmen waren an dem Infrastrukturprojekt beteiligt.
Ähnliche Zäune wurden bereits in Lettland, Litauen und Polen entlang der Grenzen zu Belarus sowie an der Grenze zwischen Estland und Russland errichtet - ebenfalls, um Migranten abzuschrecken.
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