Drohnenattacken: Regierung plant Schutzschirm

Nach gescheitertem Anschlag in Leipzig:Regierung plant Schutzschirm gegen Drohnenattacken
Hybride Angriffe und Cyberangriffe: Mit einem Bündel an Schutzmaßnahmen will Bundesinnenminister Dobrindt gegen Drohnen- und Hackerattacken vorgehen.
Nach dem gescheiterten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig/Halle will die Bundesregierung mit einem Schutzschirm gegen derartige Angriffe vorgehen. "Russlands hybride Angriffe mit Sprengstoffdrohnen auf Flughäfen, Agenten in unseren Städten, Cyberangriffen auf unsere Netze und Sabotage unserer Infrastruktur sind tägliche Realität", sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt der "Bild am Sonntag".
Neue Einheiten an strategischen Orten
Ein entsprechender Sicherheitsplan sehe mehrere Kernbereiche vor, berichtet das Blatt unter Berufung auf Informationen aus dem Innenministerium: So sollten neue, schnell verlegbare Einheiten in den strategisch wichtigsten Städten den Luftraum über kritischen Drehkreuzen, Flughäfen, Bahnhöfen sowie dem Regierungsviertel in Berlin lückenlos vor Drohnen schützen. Neben dem Abfangen gehe es auch um die Entschärfung von Drohnenbomben und Sprengsätzen, schreibt die "BamS".
Zudem sollten nicht nur die Bundespolizei und andere Behörden Drohnen aktiv abwehren dürfen, sondern auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur selbst - wie Wasserwerke, Stromanbieter und Rüstungsbetriebe. Diese sollten die rechtlichen Möglichkeiten dazu bekommen.
Netz aus Sensoren soll Hackerangriffe erschweren
Auch mit Blick auf die täglich hunderten Cyberattacken auf Behörden und Unternehmen wolle das Ministerium einen nationalen Schutzschild errichten, so der Bericht. Ein engmaschiges Netz aus digitalen Sensoren solle demnach Angriffsversuche von Hackern erkennen und abfangen.
Anfang August war am Flughafen Leipzig/Halle eine mit Sprengstoff beladene Drohne entdeckt worden, in deren Nähe sich ukrainische Frachtflugzeuge befanden. Der Flughafen gilt als Umschlagplatz für militärische Hilfslieferungen an die Ukraine. Die Bundesregierung macht Russland für den Anschlagsversuch verantwortlich.
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