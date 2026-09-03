Drohnen-Vorfall: Berlin, Paris und Warschau kündigen Reaktion an

Nach Drohnen-Vorfall in Leipzig:Berlin, Warschau und Paris kündigen gemeinsame Reaktion an
Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne in Leipzig planen Deutschland, Frankreich und Polen eine gemeinsame Antwort an Russland. Nun sei Druck nötig, so Außenminister Wadephul.
Deutschland, Frankreich und Polen haben nach dem Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle eine geschlossene Reaktion auf hybride Bedrohungen aus Russland angekündigt.
"Gemeinsam wollen wir unsere europäische Friedensordnung, die wir als Europäer unter den größten Opfern im 20. Jahrhundert errungen haben, verteidigen und gestalten", sagte Außenminister Johann Wadephul (CDU) nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Frankreich und Polen, Jean-Noël Barrot und Radoslaw Sikorski, im thüringischen Weimar.
Wadephul fordert "konsequenten Druck auf Moskau"
Man sei sich "einig, dass der Weg zu einem neuerlichen Frieden in Europa nur über eine entschlossene Unterstützung der Ukraine und einen konsequenten Druck auf Moskau führen kann", sagte Wadephul. Er sprach von einem beeindruckenden Bild der Solidarität in Europa und darüber hinaus.
Berlin macht Moskau für den versuchten Angriff von Leipzig verantwortlich. Russland weist das zurück. Zu Kreml-Äußerungen, nach denen Russland am Stand der diplomatischen Beziehungen festhalten wolle, äußerte sich Wadephul zurückhaltend.
Man sei immer zum vernünftigen Dialog mit Russland bereit gewesen. Voraussetzung sei das Ende des Aggressionskriegs gegen die Ukraine und dass Russland "alle Attacken jeder Art gegen uns und unsere Verbündeten unterlässt".
Polen bestellt Vertreter Moskaus ein
Der polnische Außenminister sagte laut offizieller Übersetzung, Polen unterstütze die deutschen Entscheidungen gegenüber Russland. Auch Warschau habe den Vertreter Russlands einbestellt, "um zu zeigen, dass wir gegen den russischen Terrorismus sind". Er rede ungern über einen "hybriden Krieg", da nicht alle verstünden, was dies bedeute, erklärte Sikorski.
Unter hybrider Bedrohung wird eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln verstanden, mit der auch die öffentliche Meinung beeinflusst werden kann. Auch staatlich gelenkte Cyberattacken zählen dazu.
Frankreichs Außenminister Barrot: "Gravierender Akt"
Der französische Außenminister sagte, auch Frankreich habe als Reaktion auf das Vorgehen Russlands in Leipzig den russischen Gesandten einbestellt. "Es ist ein gravierender Akt, wenn im Herzen Europas Transportinfrastrukturen angegriffen werden."
Frankreich, Deutschland und Polen seien "mehr denn je entschlossen, gemeinsam zu handeln für ein souveränes, sicheres, florierendes Europa, das stolz auf seine Werte ist", kündigte Barrot an.
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