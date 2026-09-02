Drohnen-Vorfall in Leipzig: Sabotage oder hybride Kriegsführung?

Sicherheitsexperten ordnen ein:Drohnen in Leipzig: Sabotage oder hybride Kriegsführung?
von Julia Schulze, London
Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig führt die Spur nach Russland. Ein Einzelfall - oder beginnt Moskau einen hybriden Krieg gegen uns? Experten erklären.
Nach dem gescheiterten Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig/Halle stellen sich die EU-Staaten hinter Deutschland. Die Bundesregierung spricht von einem "hybriden Anschlagszenario". Doch was bedeutet diese neue Form der Bedrohung? Die Sicherheits-Experten Elisabeth Braw und Peter Neumann beantworten die wichtigsten Fragen.
Der gescheiterte Drohnenangriff in Leipzig - ein Einzelfall?
"Das sind keine Einzelfälle", meint Elisabeth Braw von der Denkfabrik Atlantic Council. "Wir erleben schon seit Jahren in verschiedenen Ländern Europas, dass Russland auf verschiedene Art und Weise versucht, die Länder zu schwächen: Ohne militärische Mittel."
Was ist "hybride Kriegsführung" und was ist der Unterschied zu "Sabotage"?
"Sabotage ist Teil von hybrider Kriegsführung", erklärt Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King’s College in London. "Hybride Kriegsführung geht etwas weiter. Da geht es um alle möglichen Instrumente und Mittel, die unterhalb der Schwelle des offenen Krieges eingesetzt werden, aber dennoch koordiniert und systematisch, um einen Gegner in die Knie zu zwingen, um ihn politisch und psychologisch schwächer zu machen", so Neumann.
"Das können makropolitische Maßnahmen sein, wie zum Beispiel wirtschaftliche Erpressung oder Migrationsströme. Das können Maßnahmen sein, die auf die politische Willensbildung zielen, wie zum Beispiel Desinformation und Propaganda, aber eben auch direkte Angriffe wie Sabotage, Terrorismus, Cyberkriminalität."
Wie blicken die britischen Sicherheitsbehörden auf Deutschland?
"Behörden überall in Europa stellen fest, dass in den letzten Wochen und Monaten die Situation eskaliert ist", sagt Neumann. "Immer mehr solcher hybriden Angriffe, auch immer stärkere Angriffe."
Jetzt bestätige sich, was man seit Monaten aus Russland höre: Nun, da uns die Ukraine tief in Russland angreift, werde Russland die Länder angreifen, die das Hinterland für die Ukraine sind, nämlich die westlichen Nato-Staaten, die die Ukraine unterstützen.
Elisabeth Braw sieht es so: "Hier in Großbritannien hat man Erfahrung mit dieser neuen Art der hybriden Kriegsführung der Russen. Und deswegen schaut man auch besorgt auf die letzten Nachrichten aus Deutschland: Auch weil Deutschland ja bisher meistens nicht Ziel der Russen war. Aber das hat sich jetzt verändert auf dramatische Art und Weise."
Ist Deutschland gut genug vorbereitet?
Peter Neumann konstatiert in Deutschland bei der Drohnenabwehr große Defizite. "2018 wurde erstmals in Europa hier in London Gatwick ein Flughafen geschlossen wegen Drohnenüberflügen. Seitdem ist diese Gefahr bekannt."
Welches Ziel verfolgen solche Aktionen?
"Der politische Zweck des hybriden Krieges ist zum einen, die Unterstützung für die Ukraine zu stören, aber eben auch, Gesellschaften in Europa zu spalten, zu polarisieren und zu destabilisieren", sagt Neumann. Deswegen sei es so wichtig, dass alle europäischen Regierungschefs jetzt Solidarität mit Deutschland zeigten und sich Europa eben nicht spalten lasse.
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