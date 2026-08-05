  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Drohnen-Vorfall in Leipzig: Dobrindt sieht neue Gefahrenqualität

Drohnenfund am Flughafen Leipzig:Dobrindt sieht "neue Gefahrenqualität"

|

Eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff auf einem Flughafengelände: Innenminister Dobrindt sieht nach dem Vorfall in Leipzig eine neue Gefahrenqualität und neue Bedrohungslage.

Alexander Dobrindt (CSU, r), Bundesinnenminister, spricht bei einer Pressekonferenz in einem Terminal des Flughafens Leipzig/Halle.

Alexander Dobrindt (r.) geht von einer neuen Bedrohungslage aus.

Quelle: dpa | Hendrik Schmidt

Der Fund einer Drohne mit Sprengvorrichtung am Leipziger Flughafen stellt nach den Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) "eine neue Gefahrenqualität" dar. Es sei seine Einschätzung, "dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben", sagte Dobrindt am Mittwochabend am Flughafen Leipzig/Halle.

Dass eine Drohne "bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario".

Nach dem nächtlichen Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle haben Spezialisten der Bundespolizei eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft.

Am Flughafen Leipzig-Halle ist eine Drohne mit Sprengstoff und Zünder entdeckt worden - in der Nähe ukrainischer Frachtmaschinen. Russland wird dahinter vermutet.

05.08.2026 | 1:46 min

Dobrindt: "Hohe Bedrohungslage"

Hybride Bedrohungen seien in der Politik ganz oben auf der Agenda, sagte Dobrindt. Solche Vorfälle werden demnach im Drohnen-Abwehrzentrum bearbeitet. Der Flughafen Leipzig/Halle werde gegen weitere Bedrohungsszenarien geschützt.

Solche Bedrohungen seien auch in Zukunft möglich, sagte Dobrindt. "Dafür müssen wir uns rüsten", sagte der Minister. Die Bedrohungslage müsse hochgestuft werden. Diese Einschätzung sei schon vor Monaten getroffen worden, nun zeige sich, dass sie richtig sei. Der Minister geht von einer "hohen Bedrohungslage" aus. Er dankte der Polizei und den Rettungskräften sowie den Nachrichtendiensten.

In der Nacht zum Mittwoch war auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle eine Drohne mit einer Sprengladung entdeckt worden. Diese wurde nach Dobrindts Angaben durch eine Entschärfergruppe der Bundespolizei unschädlich gemacht.

Der Flugverkehr wurde wegen des Fundes zwischenzeitlich eingestellt, mehrere Maschinen mussten umgeleitet werden. Eine DHL-Frachtmaschine stieß nach dem Start nahe dem Flughafen mit einem weiteren Flugobjekt zusammen.

Innenminister: Nicht von Amateuren durchgeführt

Diese Bedrohungslage werde "nicht von Amateuren durchgeführt", sondern sei "sehr professionell vorbereitet" und setze "ein hohes Maß an Technikerfahrung" voraus, sagte Dobrindt. Auch die Erfahrung im Umgang mit Sprengstoff müsse vorhanden sein.

Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen, hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen.

Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Ohne einen möglichen Urheber zu nennen, sprach der Innenminister von einem "Wettbewerb", der "möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt. Das wird Teil der Ermittlung sein."

Text

In der vergangenen Nacht wurde am Flughafen Leipzig eine mit Sprengstoff ausgestattete Drohne gefunden. ZDFheute live analysiert, wie sicher unsere Flughäfen sind.

05.08.2026 | 18:47 min
Quelle: Reuters, dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtete die heute-Sendung am 05.08.2026 um 19 Uhr.
Thema
Alexander Dobrindt

Mehr zum Thema

  1. Dobrindt eröffnet Abwehrzentrum

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Schutz gegen hybride Angriffe

    von Daniel Pontzen
    Video1:51
  2. Zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen beim Flughafen Leipzig/Halle.

    Leipzig:Behörden: Drohne auf Flughafen hatte "Sprengvorrichtung"

    mit Video1:11
  3. Nach dem nächtlichen Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle haben Spezialisten der Bundespolizei eine Drohne mit einer Sprengvorrichtung entschärft.

    Sprengsatz-Drohne am Flughafen Leipzig:Warum Deutschland aktuell kaum Chancen zur Abwehr hat

    mit Video18:47
  4. Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, spricht bei der Einweihung des Gemeinsamen Zentrums zur Abwehr hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) am 16.06.2026 in Berlin.
    FAQ

    Gefahr durch hybride Angriffe:Dobrindt eröffnet Abwehrzentrum gegen die "dunkle Bedrohung"

    mit Video2:35