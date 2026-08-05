Drohnen-Vorfall in Leipzig: Dobrindt sieht neue Gefahrenqualität

Eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff auf einem Flughafengelände: Innenminister Dobrindt sieht nach dem Vorfall in Leipzig eine neue Gefahrenqualität und neue Bedrohungslage.

Alexander Dobrindt (r.) geht von einer neuen Bedrohungslage aus. Quelle: dpa | Hendrik Schmidt

Der Fund einer Drohne mit Sprengvorrichtung am Leipziger Flughafen stellt nach den Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) "eine neue Gefahrenqualität" dar. Es sei seine Einschätzung, "dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben", sagte Dobrindt am Mittwochabend am Flughafen Leipzig/Halle.

Dass eine Drohne "bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario".

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Dobrindt: "Hohe Bedrohungslage"

Hybride Bedrohungen seien in der Politik ganz oben auf der Agenda, sagte Dobrindt. Solche Vorfälle werden demnach im Drohnen-Abwehrzentrum bearbeitet. Der Flughafen Leipzig/Halle werde gegen weitere Bedrohungsszenarien geschützt.

Solche Bedrohungen seien auch in Zukunft möglich, sagte Dobrindt. "Dafür müssen wir uns rüsten", sagte der Minister. Die Bedrohungslage müsse hochgestuft werden. Diese Einschätzung sei schon vor Monaten getroffen worden, nun zeige sich, dass sie richtig sei. Der Minister geht von einer "hohen Bedrohungslage" aus. Er dankte der Polizei und den Rettungskräften sowie den Nachrichtendiensten.

In der Nacht zum Mittwoch war auf dem Vorfeld des Flughafens Leipzig/Halle eine Drohne mit einer Sprengladung entdeckt worden. Diese wurde nach Dobrindts Angaben durch eine Entschärfergruppe der Bundespolizei unschädlich gemacht.

Der Flugverkehr wurde wegen des Fundes zwischenzeitlich eingestellt, mehrere Maschinen mussten umgeleitet werden. Eine DHL-Frachtmaschine stieß nach dem Start nahe dem Flughafen mit einem weiteren Flugobjekt zusammen.

Innenminister: Nicht von Amateuren durchgeführt

Diese Bedrohungslage werde "nicht von Amateuren durchgeführt", sondern sei "sehr professionell vorbereitet" und setze "ein hohes Maß an Technikerfahrung" voraus, sagte Dobrindt. Auch die Erfahrung im Umgang mit Sprengstoff müsse vorhanden sein.

Das alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen, hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen. „ Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Ohne einen möglichen Urheber zu nennen, sprach der Innenminister von einem "Wettbewerb", der "möglicherweise auch fremde Mächte mit einschließt. Das wird Teil der Ermittlung sein."

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Quelle: Reuters, dpa, ZDF