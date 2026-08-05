Drohnen: Warum Deutschland aktuell kaum Chancen zur Abwehr hat

Sprengsatz-Drohne am Flughafen Leipzig:Warum Deutschland aktuell kaum Chancen zur Abwehr hat
Nach dem Fund einer Sprengsatz-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle warnen Experten: Ohne bessere Sensorik bleibt Deutschland Angriffen aus der Luft weitgehend schutzlos ausgeliefert.
Der Fund einer mit Sprengstoff und Zünder präparierten Drohne am Flughafen Leipzig/Halle bringt erneut eine schon länger im Raum stehende Frage aufs Tablett: Wie gut ist Deutschland vorbereitet, solche Angriffe rechtzeitig zu erkennen und abzuwehren? Nach Einschätzung von Experten ist die Antwort ernüchternd.
Experten fordern mehr Sensorik zur Erkennung von Drohnen
Der Drohnenexperte Christian Kaiser erklärt bei ZDFheute live, dass Abwehr erst der letzte Schritt einer längeren Kette sei. Zuerst müsse man überhaupt feststellen, dass sich eine Drohne im Luftraum befindet - etwa über Frequenzscanner, Kameras oder Radarsysteme. Erst danach lasse sich einschätzen, ob von dem Flugobjekt eine Gefahr ausgeht, bevor Behörden reagieren können.
Bei den infrage kommenden Drohnentypen bleibe dafür kaum Zeit: Sie seien "klein, schnell, günstig aufzubauen" und erreichten Geschwindigkeiten zwischen 90 und 120 Stundenkilometer.
Auch der Verteidigungs- und Sicherheitsexperte Nico Lange sieht hier die zentrale Schwachstelle: Es fehle in Deutschland an der nötigen Sensorik, um Drohnen an Flughäfen und anderer kritischer Infrastruktur zuverlässig zu erkennen. "Wir brauchen dringend diese technologische Erkennung", so Lange im Gespräch mit phoenix - etwa durch elektrooptische und akustische Sensoren, wie sie in der Ukraine bereits breitflächig verbaut seien.
Trotz vergleichbarer Vorfälle an den Flughäfen München und Kopenhagen im vergangenen Jahr sei "seitdem eigentlich fast nichts" passiert, kritisiert der Experte.
Gemeinsames Drohnenabwehrzentrum eher Chancenlos
Für die Drohnenabwehr an Flughäfen ist in Deutschland die Bundespolizei zuständig. Das Ende vergangenen Jahres eingerichtete Gemeinsame Drohnenabwehrzentrum (GDAZ) von Bund und Ländern sei "die Bündelung der Erkenntnisse, der technischen Möglichkeiten und des Entstehens eines Lagebildes für Drohnen in Deutschland", so Drohnenexperte Kaiser. Im konkreten Fall Leipzig hätte das Zentrum aber wenig ausrichten können: Gegen eine Drohne, die mit 120 km/h aus wenigen Kilometern Entfernung einfliegt, könne man "nichts tun", so der Experte.
Auch die vielfach geforderte Ausweitung von Schutzzonen um Flughäfen sieht Kaiser skeptisch: Eine Schutzzone mache nur mit begleitenden Flugverboten Sinn, doch da auch legitime Drohnennutzung - etwa "landwirtschaftlich, Rehkitzrettung und Ähnlichem" - in Flughafennähe stattfinde, sei fraglich, ob eine größere Schutzzone "zu einer Erhöhung der Sicherheit der Flughäfen führt".
Einordnung des Vorfalls als hybrider Angriff
Nico Lange ordnet den Vorfall bei Leipzig in den größeren Kontext russischer hybrider Kriegsführung gegen Deutschland ein zu der neben Drohnenüberflügen auch Sabotage, Brandstiftungen und Cyberangriffe zählten. Da Deutschland bislang kaum Konsequenzen daraus ziehe, entstehe für Russland kein Risiko: "Es hat also für Russland keine Folgen, wenn es solche Dinge tut." Lange fordert:
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