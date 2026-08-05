Flughafen Leipzig/Halle: Drohnen-Fund bei ukrainischem Flugzeug

Am Flughafen Leizig/Halle gab es einen Zwischenfall mit einer Drohne. Sie ist nahe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt worden - und war wohl mit Sprengstoff präpariert.

Am Flughafen Leipzig/Halle ist ein Frachtflugzeug kurz nach dem Start mit einem unbekannten Flugobjekt zusammengestoßen. Der gesamte Flugbetrieb war stundenlang blockiert. 05.08.2026 | 1:11 min

Ein Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle hat in der Nacht zum Mittwoch den Flugbetrieb an dem wichtigen Frachtdrehkreuz gestört. "Es wurde eine Drohne gefunden", bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Nach Angaben eines Nato-Sprechers ist die Drohne in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs sichergestellt worden.

"Es gab in der letzten Nacht einen Zwischenfall in Leipzig", bestätigte zuvor auch der Chef des Logistikriesen DHL, Tobias Meyer, in einem Medien-Gespräch auf eine Frage nach einer möglichen Drohne. "Das hatte betriebliche Auswirkungen", fügte er hinzu, die "durchaus spürbar" seien. Untersuchungen müssten nun zeigen, was genau an dem Flughafen vorgefallen sei, der stark von DHL genutzt wird.

Berichte: Drohne war mit Sprengstoff und Zünder präpariert

Die Polizei habe das Fluggerät gesichert und mit einem Röntgengerät untersucht, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Nach Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" geht aus einer vertraulichen Lagemeldung der Polizei hervor, dass an der Drohne eine "unbekannte Masse" angebracht gewesen sei. In der Masse, bei der es sich um Sprengstoff handeln könne, habe sich zudem "ein Zünder" befunden.

Ukrainische Airline mit Standort am Flughafen Leipzig

Vom Flughafen Leipzig aus fliegt auch die ukrainische Antonov Airlines. Sie transportiert Waren und Güter - sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich.

Im Juli 2024 geriet im DHL-Logistikzentrum Leipzig ein Paket in Brand. Nach Angaben der früheren Präsidenten des Bundesamts für Verfassungschutz, Thomas Haldenwang, schrammte Deutschland damals nur knapp an einem Flugzeugabsturz vorbei. Es sei einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass das Paket mit dem Brandsatz, das noch am Boden in einem Frachtcontainer lag, nicht während des Fluges in Brand geraten sei, womöglich über bewohntem Gebiet.

Weiterer Vorfall: Flugzeug kollidiert mit Drohne

Ebenfalls in der Nacht kam es einem Insider zufolge zu einem weiteren Zwischenfall. Eine DHL-Maschine sei kurz nach dem Start in Leipzig mit einem unbekannten Gegenstand kollidiert, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person. Das Flugzeug habe aber sicher in Hannover landen können. Dort wurden leichte Beschädigungen im Frontbereich festgestellt. Ob es sich um eine Kollision mit einer Drohne handelte, war zunächst unklar.

Der Frachtbereich am Flughafen Leipzig/Halle sei räumlich vom Vorfeld für Passagiermaschinen getrennt, teilte eine Flughafensprecherin mit. Der Nordbereich ist seit den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb. Die Südpiste ist für die Ermittlungen derzeit noch gesperrt.

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