Straße von Hormus: Iran offenbar zu Übergangslösung bereit

Noch heute könnte eine Übergangslösung zur Öffnung der Straße von Hormus verkündet werden. Das meldet das Portal "Axios". Offizielle Bestätigungen gibt es nicht.

Eine Lösung für die Schifffahrt in der Straße von Hormus könnte kurz bevorstehen. (Symbolbild) Quelle: dpa

Im Iran-Krieg stehen Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Straße von Hormus. Demnach streben die USA, die an den Verhandlungen beteiligt waren, bereits für heute eine Bekanntgabe an, berichtet "Axios" unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten sowie zwei Quellen aus der Golfregion.

Letzteren zufolge soll es sich bei der Übergangslösung zunächst um eine Vereinbarung für 60 Tage zwischen Iran und dem Oman handeln.

Trump: Öffnung von Straße von Hormus könnte passieren

US-Präsident Donald Trump sagte vor Reportern auf den Medienbericht angesprochen, es könnte passieren, dass die Meerenge am Mittwoch geöffnet wird - oder am darauffolgenden Tag. Er sprach von Fortschritten. Dem Sender Fox News sagte der Republikaner in einem Interview außerdem, man führe "sehr gute" Gespräche.

Trump hatte vor wenigen Tagen neue Gespräche mit Vertretern aus Iran angekündigt. Teheran hingegen betonte, man spreche nur mit dem Oman. 03.08.2026 | 0:18 min

"Axios" schreibt weiter, die Übergangslösung erfülle einige der Forderungen Irans und gebe dem Land mehr Kontrolle über diese strategisch wichtige Meerenge, als es vor dem Krieg hatte. Vom Weißen Haus oder anderen US-Behörden gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme dazu.

Iran: Abkommen von US-Verhalten abhängig

Bereits am gestrigen Dienstag hatten Anzeichen darauf hingedeutet, dass in Kürze eine Einigung verkündet werden könnte. Entsprechend äußerten sich etwa US-Finanzminister Scott Bessent und ein Sprecher des katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari. Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung sagte Bessent, er gehe von einer freien Durchfahrt aus.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unterdessen meldet, macht Teheran Staatsmedien zufolge ein Abkommen mit dem Oman über die Nutzung der Straße von Hormus vom Verhalten der USA abhängig. Ein Abschluss werde verzögert, "solange die Vereinigten Staaten Iran weiterhin bedrohen", erklärte ein iranischer Insider den Medien zufolge.

Trump sprach von einer letzten Chance für Teheran, ein Abkommen zu unterzeichnen. 04.08.2026 | 0:24 min

Schiffsverkehr weiter stark beeinträchtigt

Die anhaltenden Spannungen in der Region setzen den Schiffsverkehr im Nahen Osten weiterhin unter Druck: In der vergangenen Woche durchfuhren Branchendiensten zufolge täglich im Schnitt etwa 16 Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Vor den von Israel und den USA gestarteten Luftangriffen auf Iran Ende Februar waren es demnach täglich zwischen 60 und 140.

Durch Drohungen und Angriffe der mit Iran verbündeten Huthi-Miliz im Jemen gegen Saudi-Arabien ist zudem die Schifffahrt durch den Seeweg Bab al-Mandab am Ausgang des Roten Meers beeinträchtigt.

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Quelle: dpa, Reuters