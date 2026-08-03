Dax auf Rekordhoch nach Aussicht auf USA-Iran-Gespräche

Die Ankündigung von US-Präsident Trump, es werde neue Gespräche mit Iran geben, hat den Dax auf ein Allzeithoch getrieben. Damit wurde der im Juli aufgestellte Rekord übertroffen.

Die Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und Iran hat den Dax zum Wochenstart auf ein Allzeithoch getrieben. (Symbolbild) Quelle: Imago

Die Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien USA und Iran hat den Dax erstmals über die 26.000-Punkte-Marke getrieben. Der deutsche Leitindex stieg am Montagvormittag auf 26.005,10 Punkte, ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Schlussstand am Freitag. Bereits kurz nach Handelsauftakt hatte der Dax das Anfang Juli erreichte Rekordhoch von 25.900,10 Punkten überschritten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende neue Gespräche mit Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt. Daraufhin gaben die Ölpreise zu Wochenbeginn kräftig nach. Dadurch wurden die Sorgen vor einer steigenden Inflation und höheren Leitzinsen geringer. Auftrieb gab es zuletzt durch eine deutliche Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien.

US-Präsident Trump hat neue Gespräche mit Vertretern aus Iran angekündigt. Iran dementierte das und sagte, man verhandle weiter mit Oman über die Durchfahrtsrechte in der Straße von Hormus. 03.08.2026 | 0:18 min

Bislang sei es jedes Mal verfrüht gewesen, auf einen Friedensdeal zu spekulieren, warnte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Doch es lebt die Hoffnung, dass diesmal tatsächlich ein Durchbruch gelingen wird. „ Thomas Altmann, QC Partners

Dax: Auf Rekordkurs nach Iran-USA-Meldungen

Bei den Einzelwerten rückten die Aktien der Deutschen Telekom um zwei Prozent vor. Dem US-Nachrichtendienst "Semafor" zufolge gibt es bei T-Mobile US-Aktionären und US-Regulierern Widerstand gegen mögliche Pläne für eine milliardenschwere Fusion mit der Muttergesellschaft. Gefragt waren die Titel des Industrie- und Autozulieferers Stabilus, der endgültige Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegte. Die im SDax gelisteten Aktien stiegen rund 2,5 Prozent.

Die Spritpreise liegen wieder über der Zwei-Euro-Marke - ausgerechnet zur Reisezeit. Was hinter dem Anstieg steckt und welche Faktoren die Preise nach oben treiben. 01.08.2026 | 0:34 min

Aktien-Stratege Mislav Matejka von JPMorgan hob die bisher gut laufende Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks positiv hervor. Das Gewinnwachstum sei besser als am Markt erwartet. Alle Sektoren in den USA und fast alle in Europa zeigten ein im Vergleich zum Vorjahresquartal höheres Wachstum beim Ergebnis je Aktie.

Krieg drückte Aktienwerte im Juli

Mitte Juli war der Dax bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten Iran wieder verstärkt angegriffen hatten und der Ölpreis der Nordseesorte Brent zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar gestiegen war.

Aktuelle Entwicklungen : Iran-Krieg und Nahost-Konflikt: Alle Nachrichten im Liveblog Die USA greifen wieder Ziele in Iran an, Teheran beschießt US-Verbündete in der Region. Alle aktuellen Entwicklungen zum Konflikt in Nahost im Liveblog. Liveblog

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Quelle: dpa, Reuters