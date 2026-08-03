Trump kündigt neue Gespräche mit Iran an

Der US-Präsident will eine Welle "verheerender" Angriffe auf Iran in letzter Minute gestoppt haben. Heute soll es eine Annäherung geben.

Trump kündigt für heute neue Gespräche mit Iran an

US-Präsident Donald Trump hatte den vorläufigen Verzicht auf eine weitere Angriffswelle verkündet. Quelle: AFP

US-Präsident Donald Trump hat nach der vorläufigen Absage weiterer Angriffe auf Iran eine neue Gesprächsrunde mit Vertretern der Islamischen Republik angekündigt.

Die Verhandlungen sollten am Montag stattfinden, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine auf dem Flug von New Jersey nach Washington, D.C.. Wo die Gespräche geführt werden sollen, ob sie auf mehrere Tage angelegt sind und wer genau daran beteiligt ist, ließ er offen.

US-Präsident Trump hat seine Pläne, Iran massiv anzugreifen, vorerst abgesagt. Auf Truth Social schrieb er, dass Iran und "andere Nahost-Länder" um Zeit gebeten hätten, um ein Abkommen auszuhandeln. 02.08.2026 | 0:31 min

Trump: Iran will "Deal" schließen

Trump bekräftigte auch seine Darstellung, dass das US-Militär nur auf Bitten von Saudi-Arabien, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars und Irans quasi in letzter Minute von einer neuen Welle vernichtender Angriffe auf Iran abgesehen habe.

Es wäre der größte Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg geworden, und er wäre für sie verheerend gewesen. „ Donald Trump, US-Präsident

Abgeblasen habe er den Angriff nur, weil die Verbündeten ihm gesagt hätten, dass eine Einigung wohl kurz bevorstehe. Auch Iran habe gesagt, es wolle einen "Deal" schließen.

Jordanien ist ins Kreufeuer des Krieges zwischen den USA und Iran geraten. Iranische Drohnen und Raketen treffen unweit der Hafenstadt Akaba ein, viele Menschen sind schockiert. 31.07.2026 | 2:42 min

Zweifel an Tragfähigkeit des Rahmenabkommens

Iran und die USA hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des seit Ende Februar andauernden Krieges geeinigt. Binnen einer Übergangsfrist von 60 Tagen sollten weitere Details ausgearbeitet werden.

Allerdings gab es von Anfang an Zweifel an der Tragfähigkeit des Abkommens - und in der Zwischenzeit auch immer wieder heftige gegenseitige Angriffe.

In der Nacht auf Sonntag verkündete Trump dann den vorläufigen Verzicht auf eine weitere Angriffswelle, da es nun "Umrisse einer Einigung" gebe. Eine Bestätigung mit gleichlautendem Tenor aus Iran gibt es bislang nicht.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa