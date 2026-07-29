USA: Iranische Raketenangriffe auf US-Stellungen wurden abgewehrt

Iran hat nach Angaben der US-Armee mehrere ballistische Raketen auf amerikanische Streitkräfte im Nahen Osten abgefeuert. Damit endet eine mehrtägige Pause gegenseitiger Angriffe.

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben neue iranische Raketenangriffe abgewehrt. Quelle: dpa

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben einen iranischen Angriff mit mehreren ballistischen Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgewehrt. Nach einigen Tagen ohne gegenseitige Angriffe vermeldete das zuständige US-Regionalkommando Centcom am Dienstagabend (Ortszeit), dass die Truppen Teherans einen "Überraschungsangriff auf im Nahen Osten stationierte US-Streitkräfte" versucht hätten.

Alle iranischen Raketen wurden erfolgreich abgefangen. „ US-Regionalkommando Centcom

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Welchem Ziel der Angriff galt, wurde nicht mitgeteilt. Nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" flogen die Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien.

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USA hatten Angriffe kurzzeitig eingestellt

Laut Centcom feuerten die iranischen Revolutionsgarden die Raketen am Dienstag trotz der vorerst eingestellten US-Angriffe ab.

US-Präsident Donald Trump hatte die Angriffe in Iran nach eigenen Angaben gestoppt, um laufenden Verhandlungen mit Teheran eine weitere Chance zu geben. "Wir sind in sehr tiefgehenden Verhandlungen mit Iran", sagte er "Axios". Zuvor hatte das US-Militär fast zwei Wochen lang jede Nacht Ziele in Iran angegriffen.

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US-Munition wird laut Bericht knapp

Für den plötzlichen Angriffsstopp könnte es jedoch auch einen anderen Grund geben: Nach Informationen des Fernsehsenders CNN hatten US-Vizepräsident J.D. Vance und Generalstabschef Dan Caine Bedenken wegen einer Eskalation des Konflikts geäußert.

Unter anderem habe Caine auf schrumpfende Munitionsbestände der USA hingewiesen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Der "New York Times" zufolge geht es dabei vor allem um Luftabwehr-Munition wie Patriot-Raketen.

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USA und Saudi-Arabien greifen proiranische Milizen im Irak an

Unterdessen haben die USA und Saudi-Arabien nach Angaben des US-Militärs Stellungen proiranischer Milizen im Irak angegriffen. Ziel der Luftangriffe seien mehrere Logistik- und Waffenlager im Osten des Landes gewesen, teilte Centcom mit.

Den Angaben zufolge reagierten die Streitkräfte damit auf mehr als 30 Drohnenangriffe in den vergangenen 72 Stunden, die von den iranischen Revolutionsgarden gesteuert worden seien. Die Revolutionsgarden und ihre "terroristischen Stellvertreter" müssten die Angriffe einstellen, um weitere militärische Reaktionen der USA zu vermeiden, hieß es.

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Quelle: dpa, AP, AFP