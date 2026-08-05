Vulkan in Guatemala bricht aus: 1.700 Menschen in Notunterkünften

Er gilt als einer der aktivsten Vulkane Zentralamerikas - nun ist der Feuervulkan nahe Guatemala-Stadt ausgebrochen. Für mehrere Regionen gilt die höchste Alarmstufe.

Viele Menschen fliehen wegen des Ausbruchs in Notunterkünfte - Schulen und Straßen bleiben gesperrt. Es gilt Alarmstufe Rot. 05.08.2026 | 1:09 min

Ein neuer Ausbruch des hochaktiven Feuervulkans (Volcán de Fuego) in Guatemala hält die Menschen in der Region in Atem. Der Vulkan rund 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt spuckt eine Säule aus Asche, Gasen und Lavafragmenten aus, die vier bis fünf Kilometer hoch in den Himmel steigt, wie der nationale Katastrophenschutz Conred in einem Post auf der Plattform X mitteilte. Für drei Verwaltungsbezirke wurde die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Der Feuervulkan in Guatemala liegt südwestlich der Hauptstadt Guatemala-Stadt. Quelle: ZDF

Vulkanausbruch in Guatemala: Rund 29.000 Menschen betroffen

Erste Dörfer nahe dem Vulkan in dem mittelamerikanischen Land mussten evakuiert werden. Etwa 1.700 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, sagte die Leiterin von Conred, Claudinne Ogaldes. Anwohner suchten Schutz in Notunterkünften. Der Schulunterricht wurde abgesagt.

Ogaldes rief die Menschen in der Gegend um den Fuego auf, ihre Wasservorräte abzudecken und im Freien Schutzmasken zu tragen. Von dem Ausbruch betroffen sind laut Conred rund 29.000 Menschen in verschiedenen Ortschaften - etwa durch den Ascheregen.

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Flugverkehr wegen Vulkan beeinträchtigt

Die Aschewolken dehnen sich aktuell etwa 120 Kilometer in westlicher und nordwestlicher Richtung aus und könnten den Flugverkehr in den Verwaltungsbezirken Sacatepéquez und Chimaltenango beeinträchtigen. Die höchste Alarmstufe gilt für diese beiden Regionen sowie für Escuintla.

Conred rief die Bevölkerung auf, sich nicht dem Vulkan oder den Schluchten zu nähern, die sich an seiner südöstlichen Flanke befinden. Heiße Ströme aus Gas, Asche und Gesteinsbrocken, die sogenannten pyroklastischen Ströme, fließen die Hänge des Vulkans hinunter.

Das Auswärtige Amt in Berlin rief Deutsche in Guatemala auf, den Anweisungen der Behörden zu folgen und das betroffene Gebiet falls notwendig zu verlassen.

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Experten: Vulkan befindet sich in der "intensivsten Phase"

Das Institut für Seismologie und Vulkanologie betonte in einem Post auf X, dass der Vulkan sich derzeit in seiner "intensivsten Phase" befinde und Vorsichtsmaßnahmen für die Orte im Umkreis von zehn Kilometern getroffen werden sollten. Die nächsten 72 Stunden seien kritisch, warnten die Behörden des mittelamerikanischen Landes am Dienstag (Ortszeit).

Medienberichten zufolge sollen sich Touristen trotz eines Aufstiegsverbots auf den nahe gelegenen Vulkan Acatenango begeben haben, um von dort aus die Aktivität des Feuerbergs zu beobachten und Videos davon in sozialen Medien wie TikTok zu posten. Der Zugang zum Vulkan wurde später gesperrt, um das Leben der Menschen zu schützen und Risikosituationen zu vermeiden, wie die Nationale Zivilpolizei auf X mitteilte.

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Aktivste Vulkanzone der Welt

Der knapp 3.800 Meter hohe Feuervulkan liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der seismisch aktivsten Zone der Erde, die Länder von Asien bis Lateinamerika umspannt. Er ist zudem einer der aktivsten Vulkane Mittelamerikas. Im vergangenen Jahr gab es zwei größere Ausbrüche. Bei einer heftigen Eruption im Jahr 2018 kamen rund 200 Menschen ums Leben.

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Quelle: dpa, AP