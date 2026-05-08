Vulkanausbruch in Indonesien: Drei Bergsteiger gestorben

Der Vulkan Dukono hatte beim Ausbruch eine riesige Aschewolke gespuckt. Behörden warnten seither - trotzdem kletterten rund 20 Bergsteiger auf den Vulkan - drei von ihnen starben.

Bei einem Vulkanausbruch in Indonesien sind drei Menschen zu Tode gekommen. Trotz eines Kletterverbots befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs 20 Bergsteiger auf dem Vulkan Dukono. 08.05.2026 | 0:50 min

Bei einem Ausbruch des Vulkans Dukono in Indonesien sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt 20 Bergsteiger befanden sich zum Zeitpunkt der Katastrophe auf dem Vulkan, wie der örtliche Polizeichef mitteilte. Sie waren laut Behördenangaben trotz eines Besteigungsverbots dort unterwegs gewesen.

Zwei der Toten seien aus Singapur, teilte die Polizei mit. Bei dem dritten Opfer handele es sich um eine Frau aus Indonesien. Mindestens fünf Menschen wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes verletzt. Ihre Identitäten würden derzeit noch ermittelt.

Diese Folge der Reihe "Im Land der Feuerberge" führt auf die indonesischen Inseln Bali, Java und Lombok - eine weitere vulkanisch besonders aktive Region unseres Planeten. 13.12.2020 | 43:12 min

Die Leichen der drei Bergsteiger befinden sich laut Polizei in der Nähe des Gipfels. Die Bergung gestalte sich aber wegen anhaltender Eruptionen und starker Regenfälle schwierig. Die übrigen Bergsteiger, darunter sieben Menschen aus Singapur, seien inzwischen in Sicherheit.

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat Indonesien erschüttert. Mindestens eine Person wurde durch herabfallende Trümmer getötet. Menschen verließen ihre Häuser, um sich in Sicherheit zu bringen. 02.04.2026 | 0:24 min

Aufstieg war bereits seit Wochen verboten

Der Vulkan Dukono auf den Nord-Molukken, einer Provinz der Inselgruppe Molukken, gehört zu den aktivsten Vulkanen des Landes. Bei seinem Ausbruch am Freitag spuckte er nach Angaben der Behörde für Vulkanologie und geologische Gefahren eine zehn Kilometer hohe Wolke aus schwarzer Asche in den Himmel.

Bereits in den vergangenen Tagen habe er erhöhte Aktivität gezeigt, hieß es. Aufstiege auf den Vulkan seien bereits seit dem 17. April nicht mehr erlaubt gewesen.

Rauch, der beim Ausbruch des Vulkans Dukono aufsteigt, aufgenommen aus Tobelo, Nord-Maluku. Quelle: AFP

Der Inselstaat Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Entlang des Gürtels kommt es häufig zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben.

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Quelle: dpa