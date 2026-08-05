Wetter: Landesweit erneut Hitze und Gewitter erwartet

Laut dem Deutschen Wetterdienst wird es am Mittwoch erneut heiß mit Temperaturen von teils über 30 Grad. Zudem drohen Starkregen und Gewitter. Danach soll es wieder kühler werden.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung. 04.08.2026 | 1:17 min

Deutschland stehen am Mittwoch erneut Hitze und heftige Gewitter bevor - bevor ein Wetterumschwung vorerst für Abkühlung sorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Nacht zum Mittwoch teils kräftige Schauer und Gewitter.

Vor allem über der Mitte, später im Osten und Nordosten, sei mit starken Gewittern zu rechnen. Mehrstündiger heftiger Starkregen mit lokal bis zu 40 Litern je Quadratmeter sei möglich, warnt der DWD.

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Neben Gewittern bleibt es vielerorts heiß

Auch im Südwesten und an den Alpen seien weitere, teils kräftige Gewitter möglich, die im Verlauf der Nacht nachlassen und mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmischen Böen einhergehen. Bei Tiefstwerten von 23 bis 16 Grad bleibe es vielerorts tropisch.

Am Mittwoch soll es zunächst wechselnd bewölkt, von der Mitte in den Südosten auch länger sonnig bleiben, bis im Tagesverlauf von den Mittelgebirgen in den Nordosten Schauer und teils kräftige Gewitter ziehen. Gegen Abend könne es vor allem südlich der Donau Schauer und kräftige Gewitter geben mit erhöhtem Unwetterpotenzial. Dabei bleibt es vielerorts heiß: Die höchsten Werte sind in Ostbayern mit bis zu 38 Grad zu erwarten. Im Nordwesten bleibt es dagegen kühler bei 25 bis 30 Grad.

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Am Donnerstag kühlt es sich etwas ab

Heftige Gewitter hatten schon in den vergangenen Tagen Deutschland getroffen und etwa den Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen ausgebremst, weil Bäume auf Oberleitungen und Gleise stürzten. Die Bahnstrecke zwischen Mönchengladbach und Aachen ist wegen eines Oberleitungsschadens gesperrt - laut einem Bahnsprecher voraussichtlich noch bis Mittwochabend.

Mit einem Wetterumschwung sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen etwas fallen. "Am Donnerstag werden dann nur noch etwa vom Oberrhein bis in die Lausitz die 30 Grad erreicht", sagt DWD-Meteorologe Felix Dietzsch. "Nördlich und südlich davon liegen die Werte meist zwischen 22 und 27 Grad. Dann werden auch die Nächte wieder deutlich angenehmer."

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Quelle: dpa