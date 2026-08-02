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Wetter: Bis zu 38 Grad und Unwetter - Hitze breitet sich aus

Bis zu 38 Grad und Unwettergefahr:Hitze breitet sich zum Wochenstart aus

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Eine neue Hitzewelle rollt an: Der Wetterdienst erwartet Tropennächte mit mehr als 20 Grad. Örtlich besteht Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen.

Ein Mann sitzt im Freibad unter einem Wasserspiel.

Die nächste Hitzewelle ist da: Zu Beginn der Woche werden hochsommerliche Temperaturen erwartet.

Quelle: dpa

Die Menschen in Deutschland müssen sich auf ein paar schweißtreibende Tage mit hochsommerlichen Temperaturen bis zu 38 Grad und Gewittern einstellen. Erst in der zweiten Wochenhälfte dürften alle von Hitze Geplagten wieder etwas durchatmen, erklärt der Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Kinder erfrischen sich bei sommerlichen Temperaturen an einem Brunnen am Theresienplatz.

Die neue Woche bringt hochsommerliche Temperaturen: Die Hitze kommt aus dem Südwesten zurück. Ab Dienstag werden teils heftige Unwetter erwartet.

02.08.2026 | 1:13 min

Heißer Start in die Woche

Die Hitze breitet sich am Montag von Süden weiter nach Norden aus. Die Temperaturen steigen im Südwesten auf bis zu 37 Grad. Am Nachmittag drohen einzelne heftige Gewitter, lokal besteht laut DWD auch Unwettergefahr.

Abkühlung wird es in der Nacht auf Dienstag kaum geben. In den Ballungsräumen im Westen Deutschlands wird vielerorts eine Tropennacht mit Tiefsttemperaturen von über 20 Grad erwartet. Zudem treten einzelne Schauer und Gewitter auf.

Ein junger Mann in Sommerkleidung und mit Hut liegt in einer Hängematte im klaren Meerwasser

„Kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung“ – das gilt auch bei Hitze, mit Abstrichen. Entscheidend sind luftige Stoffe, helle Farben und Schnitte, die die Haut atmen lassen.

17.07.2026 | 2:38 min

Dienstag: Bis zu 38 Grad, örtlich Starkregen und Hagel

Am Dienstag wird der Höhepunkt dieser Hitze erwartet. Die Höchstwerte liegen verbreitet zwischen 30 und 38 Grad. Der Hitzeschwerpunkt wird im Südosten Deutschlands liegen. Örtlich besteht erneut Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen.

Gewitter entstehen, wenn ein großer Temperaturunterschied zwischen der Luft am Boden und in der Höhe besteht. Feuchtwarme Luft steigt auf, Luftpartikel reiben aneinander und laden sich auf. Die Spannung entlädt sich dann in Blitzen. Kalte Luft strömt nach unten, begleitet von Regen oder Hagel.

Schwülheiß und gewittrig wird es auch am Mittwoch in Teilen Deutschlands. Im Nordwesten werden vergleichsweise moderate Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad erwartet. Im Südosten hält die Hitze laut Bauer aber weiter an:

Nach Südosten hin geht das Schwitzen bei Spitzenwerten von bis zu 35 Grad und großer Schwüle aber weiter.

Nico Bauer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst

Am Donnerstag ist dem Meteorologen zufolge die größte Hitze erst einmal vorbei. Die Höchsttemperaturen werden bei 24 bis 30 Grad erwartet.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichteten die heute-Nachrichten am 01.08.2026 ab 19 Uhr.
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