Wetter: Hitze bis zu 38 Grad möglich - dazu Unwettergefahr

Der Deutsche Wetterdienst erwartet einen heißen Dienstag mit Temperaturen weit über 30 Grad. In Teilen Deutschlands besteht Unwettergefahr mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Erneut Hitze bis zu 38 Grad möglich - dazu Unwettergefahr

Nach einem sonnigen Start bilden sich am Nachmittag Quellwolken und Gewitter mit Starkregen, Böen und Hagel. Die Temperaturen steigen auf 30 bis 38 Grad, an der Küste bleibt es mit 25 bis 31 Grad etwas kühler. 04.08.2026 | 2:55 min

Deutschland steht ein sehr heißer Tag bevor - und zugleich ein Wetterumschwung mit teils heftigen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet verbreitet mit 30 bis 38 Grad, nur in Küstennähe bleibt es mit 25 bis 30 Grad etwas weniger heiß.

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Gewitter mit Starkregen und Hagel

Im Nordosten und Osten kann es laut Vorhersage schon am Morgen mit Schauern und Gewittern losgehen. In vielen anderen Regionen beginnt der Tag zunächst freundlich, doch im Laufe des Vormittags und besonders am Nachmittag wachsen Quellwolken rasch zu kräftigen Gewittern heran.

Dabei besteht Unwettergefahr - unter anderem durch heftigen Starkregen mit teils mehr als 25 Litern je Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und schweren Sturm und orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von 90 bis 120 Kilometern pro Stunde. Am Abend können von Südwesten her weitere Gewitter aufziehen.

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Temperaturen sinken am Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch sind laut DWD zunächst weiterhin Schauer und Gewitter möglich, teils auch noch kräftig. In der zweiten Nachthälfte sollen die Gewitter dann nach und nach Richtung Nordosten abziehen und schwächer werden. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 16 Grad.

In weiten Teilen Deutschlands bleibt die Waldbrandgefahr zudem hoch.

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Quelle: dpa