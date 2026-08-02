Hitzeschutz: SPD-Staatssekretär fordert "nationalen Aktionsplan"

Staatssekretär Flasbarth zu Hitzeschutz:"Nächsten Sommer brauchen wir einen nationalen Aktionsplan"
Nimmt die Regierung Hitzeschutz nicht ernst genug? Im ZDF verspricht Umwelt-Staatssekretär Flasbarth einen Aktionsplan für 2027 - und erhebt Vorwürfe gegen den Bundesrechnungshof.
9.800 Hitzetote in Deutschland seit Jahresbeginn, fast die Hälfte davon sei auf die extreme Hitze Ende Juni zurückzuführen, meldete das RKI in der vergangenen Woche. Immer wieder steigen die Thermometer in Teilen des Landes über die 30-Grad-Marke. Doch ein entschlossenes Handeln der Bundesregierung auf die Hitzewellen scheint auszubleiben.
Wie umgehen mit der extremen Hitze? Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will "retten, was noch zu retten ist" und fordert flächendeckend Informationsangebote, Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert mehr Geld für Hitzeschutzpläne. Krankenhausvertreter rufen nach mehr Kühltechnik zum Schutz der Patienten.
Nimmt die Bundesregierung den Hitzeschutz nicht ernst genug? Im heute journal spricht Jochen Flasbarth (SPD), Staatssekretär im Umweltministerium, über die Lektionen aus dem Hitze-Sommer 2026, die Rolle des Rechnungshofes und die Verantwortung von Bundesländern und Bürgern.
Flasbarth will nationalen Aktionsplan ab 2027
Im ZDF-Interview verweist Staatssekretär Flasbarth auf die Maßnahmen der Bundesländer: Hier gebe es "eine sehr enge Zusammenarbeit". Es gebe vielfach Hitze-Aktionspläne auf Landesebene, die die Arbeit koordinieren - aber eben nicht überall. Einen nationalen Aktionsplan "haben wir im Augenblick noch nicht", erklärt Flasbarth. Aber:
Flasbarth kritisiert die Debatte der letzten Tage über die Hitzetoten: "Wenn das ein Hochwasser gewesen wäre, dann wäre die Situation ganz sicher eine andere." Auch wenn es vielerorts Beispiele gebe, wie Städte und Gemeinden sich auf hohe Temperaturen einstellen, brauche es insgesamt mehr Maßnahmen: "Wir müssen alle zusammen die Ärmel hochkrempeln."
Vorwürfe gegen Bundesrechnungshof
Zur schwierigen Situation der Krankenhäuser, in denen Patienten vielfach unter den Temperaturen leiden, verweist Flasbarth auf die Verantwortung der Betreiber: Hitzeschutz sei "natürlich in erster Linie Aufgabe der Krankenhausträger".
Ein Programm des Bundesumweltministeriums zur Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen sei vom Bundesrechnungshof, der die Ausgaben des Bundes prüft, "massivst kritisiert worden", so der Staatssekretär. Hier wolle man nun nachbessern und eine Grundgesetzänderung auf den Weg bringen, "damit diese völlig überzogene Kritik des Bundesrechnungshofes eben ins Leere läuft".
Handlungsbedarf sieht Flasbarth außerdem bei den Städten und Kommunen. Dies sei "kein Wegdrängen der Verantwortung". Vielmehr müsse Städteplanung Hitzeschutz mitdenken:
Flasbarth will mehr Rücksicht und Klimaschutz
Hitzeschutz sei auch eine gesellschaftliche Herausforderung, erklärt Flasbarth - und fordert zu mehr Rücksichtnahme auf:
Grundsätzlich müsse man auch den Umgang mit den Folgen des Klimawandels ernster nehmen. Dafür habe die Regierung ein "sehr passables Klimaschutzprogramm gemacht". Dennoch gibt Flasbarth zu: "Es kann immer besser werden. Wir müssen besser werden beim Klimaschutz, bei der Klimaanpassung. Es ist aber auch nicht so, dass Deutschland da nicht auf einem recht passablen Weg ist."
Das Interview führte heute journal-Moderator Christian Sievers. Autor der Zusammenfassung ist ZDFheute-Redakteur Silas Thelen.
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