  3. Merkliste
  4. Suche
Wissen

Hitzetote: So deutlich unterscheiden sich die Bundesländer

Grafiken

Neue RKI-Zahlen:Hitzetote: So deutlich unterscheiden sich die Bundesländer

von Luisa Billmayer

|

Dieses Jahr gab es bereits viele Hitzetote - besonders mit der Hitzewelle Ende Juni stiegen die Fälle sprunghaft. Der Blick in die Bundesländer zeigt große regionale Unterschiede.

Über den Dächern einer Stadt sind zwei verschiedenfarbige Grafiken einer Deutschlandkarte abgebildet.

Die Zahl der Hitzetoten unterscheidet sich deutlich zwischen den einzelnen Bundesländern.

Quelle: Stock/Gugu Mannschatz; ZDF

9.800 Menschen sind in diesem Sommer bereits an den Folgen der Hitze gestorben, berichtet das Robert-Koch-Institut. Zwischen den Bundesländern zeigen sich dabei große Unterschiede: Während im Saarland laut der RKI-Schätzung bereits 33 Menschen je 100.000 Einwohner*innen gestorben sind, liegt der Wert in Schleswig-Holstein nur bei 2,4. Tippen Sie auf die Karte für weitere Details.

Hitzetote nach Bundesländern

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Hitze ist selten die alleinige Todesursache. Daher schätzt das RKI hitzebedingte Sterbefälle mit statistischen Methoden. Anhand von Vorjahresdaten wird berechnet, wie viele Menschen bei Wochenmitteltemperaturen unter 20 Grad normalerweise sterben. Liegt die Zahl der Todesfälle in heißen Wochen über diesem Wert, zählen die zusätzlich Verstorbenen als Hitzetote. Eine Woche gilt als heiß, wenn die Wochenmitteltemperatur über 20 Grad liegt.

Zieht man nun die Durchschnittstemperaturen in den einzelnen Bundesländern hinzu, zeigen sich deutlich höhere hitzebedingte Todeszahlen in den Ländern, in denen die Temperaturen auch am höchsten ausfielen. Besonders heiß war es in der Woche vom 22. bis 28. Juni 2026 - mehrere Temperaturrekorde wurden in dieser Woche gebrochen.

Für Rheinland-Pfalz und das Saarland ergeben Stationsdaten des Deutschen Wetterdienstes Wochenmitteltemperaturen von mehr als 29 Grad. Tippen Sie auf die Karte, um die Temperaturen in den anderen Bundesländern zu sehen.

So heiß war es in den Bundesländern

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch bei den Sterbefallzahlen sind in heißen Wochen Ausschläge zu beobachten. In der Regel sterben in Deutschland im Winter etwas mehr Menschen als im Sommer. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz stiegen die Sterbefallzahlen in den Sommermonaten deutlich an. Auch die Wochenmitteltemperaturen zeigen in diesen Wochen Ausschläge. Navigieren Sie sich durch die Tabelle, um die Werte der anderen Bundesländer zu sehen.

Wie Sterbefälle und Temperaturen stiegen

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fallen die Ausschläge in den Sterbefallzahlen geringer aus. Die Wochenmitteltemperatur lag in den Bundesländern an der Ostsee unter 24 Grad.

Thermometer, das über 40 Grad zeigt

Nach RKI-Schätzungen gab es nach der ersten Hitzewelle im Juni bereits mehr als 5.000 Hitzetote.

09.07.2026 | 2:10 min

Auch in dieser Woche werden in Deutschland wieder Temperaturen bis 39 Grad erwartet. Schon jetzt meldet das RKI mehr Hitzetote als in den vergangenen zehn Jahren jeweils geschätzt wurden.

So viele Hitzetote gibt es pro Jahr

ZDFheute Infografik

Ein Klick für den Datenschutz

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Redaktion: Lukas Wagner

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Über dieses Thema berichteten mehrere Sendungen, etwa das ZDFheute journal am 09.07.2026 ab 21:45 Uhr und die heute-Nachrichten am 09.07.2026 ab 19 Uhr.
Themen
HitzeKlimawandelRKI

Mehr zum Thema Hitze

  1. Eine Frau mit Fächer liegt im Bett und fächelt sich Luft zu.

    Was Abkühlung verschafft:Fünf Tipps gegen Schlafprobleme bei Hitze

    von Tim Uhlendorf
    mit Video5:58
  2. Ein Schild im Wald mit Hinweisen: Kein offenes Feuer. Nicht rauchen. Kein Parken über trockenem Laub und Gras. Notruf 112.

    Richtiges Verhalten im Wald:Waldausflug im Sommer: So senken Sie das Waldbrandrisiko

    von Jenna Busanny
    mit Video3:32
  3. archiv: Bauer Philipp Maaßen zeigt den trockenen Boden auf einem Feld mit Kartoffeln.

    Studie zu Klimawandel in Europa:Warum Europas Böden schneller austrocknen

    mit Video0:28
  4. Eine bunte Häuserreihe im Franfurter Abendlicht.

    Rollo oder Dämmung? Sanieren gegen Hitze:Hitzefalle Wohnung: Wie das Klima den Wohnungsmarkt ändert

    von Eva Schmidt
    mit Video2:54