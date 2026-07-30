Dieses Jahr gab es bereits viele Hitzetote - besonders mit der Hitzewelle Ende Juni stiegen die Fälle sprunghaft. Der Blick in die Bundesländer zeigt große regionale Unterschiede.

Die Zahl der Hitzetoten unterscheidet sich deutlich zwischen den einzelnen Bundesländern. Quelle: Stock/Gugu Mannschatz; ZDF

9.800 Menschen sind in diesem Sommer bereits an den Folgen der Hitze gestorben, berichtet das Robert-Koch-Institut. Zwischen den Bundesländern zeigen sich dabei große Unterschiede: Während im Saarland laut der RKI-Schätzung bereits 33 Menschen je 100.000 Einwohner*innen gestorben sind, liegt der Wert in Schleswig-Holstein nur bei 2,4. Tippen Sie auf die Karte für weitere Details.

Hitzetote nach Bundesländern ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Wie schätzt das RKI die Zahl der Hitzetoten? Hitze ist selten die alleinige Todesursache. Daher schätzt das RKI hitzebedingte Sterbefälle mit statistischen Methoden. Anhand von Vorjahresdaten wird berechnet, wie viele Menschen bei Wochenmitteltemperaturen unter 20 Grad normalerweise sterben. Liegt die Zahl der Todesfälle in heißen Wochen über diesem Wert, zählen die zusätzlich Verstorbenen als Hitzetote. Eine Woche gilt als heiß, wenn die Wochenmitteltemperatur über 20 Grad liegt.

Zieht man nun die Durchschnittstemperaturen in den einzelnen Bundesländern hinzu, zeigen sich deutlich höhere hitzebedingte Todeszahlen in den Ländern, in denen die Temperaturen auch am höchsten ausfielen. Besonders heiß war es in der Woche vom 22. bis 28. Juni 2026 - mehrere Temperaturrekorde wurden in dieser Woche gebrochen.

Für Rheinland-Pfalz und das Saarland ergeben Stationsdaten des Deutschen Wetterdienstes Wochenmitteltemperaturen von mehr als 29 Grad. Tippen Sie auf die Karte, um die Temperaturen in den anderen Bundesländern zu sehen.

So heiß war es in den Bundesländern ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Auch bei den Sterbefallzahlen sind in heißen Wochen Ausschläge zu beobachten. In der Regel sterben in Deutschland im Winter etwas mehr Menschen als im Sommer. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz stiegen die Sterbefallzahlen in den Sommermonaten deutlich an. Auch die Wochenmitteltemperaturen zeigen in diesen Wochen Ausschläge. Navigieren Sie sich durch die Tabelle, um die Werte der anderen Bundesländer zu sehen.

Wie Sterbefälle und Temperaturen stiegen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fallen die Ausschläge in den Sterbefallzahlen geringer aus. Die Wochenmitteltemperatur lag in den Bundesländern an der Ostsee unter 24 Grad.

Nach RKI-Schätzungen gab es nach der ersten Hitzewelle im Juni bereits mehr als 5.000 Hitzetote. 09.07.2026 | 2:10 min

Auch in dieser Woche werden in Deutschland wieder Temperaturen bis 39 Grad erwartet. Schon jetzt meldet das RKI mehr Hitzetote als in den vergangenen zehn Jahren jeweils geschätzt wurden.

So viele Hitzetote gibt es pro Jahr ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Redaktion: Lukas Wagner

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.