Viele Wohnungen in Deutschland sind nicht ausreichend saniert, ohne Dämmung können sie bei Extremtemperaturen zu Hitzefallen werden. Wen es besonders trifft und was man tun kann.

Wie umgehen mit Hitze in Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen? Ohne Klimaanlagen wird es wohl auch in Deutschland künftig nicht gehen. Doch es gibt auch Skepsis. 16.07.2026 | 2:54 min

Eine Dachgeschosswohnung mit bis zu 46 Grad Celsius: Der Wellensittich stirbt, Zimmerpflanzen gehen ein, Wachskerzen schmelzen. Der Fall, mit dem sich der Verfassungsgerichtshof Berlin befassen musste, ist nicht nur ein extremes Beispiel, sondern auch ein eher seltenes.

"Es gibt bislang, jedenfalls für Wohngebäude, wenig Rechtsprechung zum Thema Hitzeschutz", erklärt Inka-Marie Storm von Haus & Grund, der Interessenvertretung privater Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer.

Die Hitzevorsorge in den Kommunen sei keine Pflichtaufgabe, sagt Andrea Fischer-Hotzel, Leiterin des Zentrums Klima Anpassung in Köln. Deshalb fehle es oft an Personal und Geld. 12.07.2026 | 4:28 min

Hitze in der Wohnung: Welche Rechte Mieter haben

Das bestätigt auch der Deutsche Mieterbund NRW. Bei der Dachgeschosswohnung mit 46 Grad zog das Gericht den Schluss, dass normales Wohnen nicht mehr möglich sei. "Unter diesen außergewöhnlichen Umständen kommen mögliche Schadensersatzansprüche in Betracht", erklärt Hans-Jochem Witzke vom Deutschen Mieterbund NRW gegenüber ZDFheute.

Generell aber ist Hitze kein Mietmangel, rechtlich kann man bislang wenig tun. „ Hans-Jochem Witzke, Deutscher Mieterbund NRW

Es sei denn, Wärmeschutzvorschriften wurden missachtet, die beim Bau des Gebäudes gegolten haben.

Hitze in der Wohnung : Welche Rechte haben Mieter? Bei hohen Temperaturen kann es nicht nur in Dachgeschosswohnungen unangenehm werden. Wie kann ich als Mieter für Abhilfe sorgen und was muss der Vermieter machen? von Jan Henrich FAQ

Deutschlands Gebäudebestand schlecht auf Hitzewellen vorbereitet

Doch genau das ist die Krux. Mit 36 Prozent wurde der größte Bestand an Gebäuden zwischen 1949 und 1978 gebaut. Energetische Mindeststandards mit Dämmung oder Isolierverglasung kamen erst später.

"Bei den Mindeststandards wird immer nur an Neubau gedacht. Wir müssen aber viel mehr auf den Gebäudebestand schauen", kritisiert Antje Kahlheber von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Wegen der Hitze steigt die Nachfrage nach Klimaanlagen stark. Mobile Geräte sind oft ausverkauft. Beim Einbau fester Anlagen sind bauliche und rechtliche Fragen zu klären. 12.07.2026 | 1:29 min

Damit sich etwas ändert, bräuchte Deutschland bundesweit wirksame Wohnraumaufsichtsgesetze. "Es gibt sie zwar schon in einigen Bundesländern", sagt Antje Kahlheber, "aber sie bleiben in vielen Punkten zahnlose Tiger."

Wohnraumaufsichtsgesetze gelten unabhängig vom Baujahr für bestehenden Wohnraum und schützen Mieter vor gravierenden Missständen wie Schimmel. Solche Wohnraumaufsichtsgesetze sollten auch sommerlichen Hitzeschutz und energetische Mindeststandards berücksichtigen, fordert Kahlheber und fügt hinzu, dass Menschen mit geringem Einkommen häufiger von Extremtemperaturen betroffen seien, da sie oft in energetisch schlechten Wohnungen lebten.

Frankreich weitet Energie-Mindeststandards für Wohnungen aus In Frankreich gibt es seit einigen Jahren strengere Mindeststandards für energetisch sehr schlechte Wohnungen. Sie werden schrittweise aus der Vermietung genommen. Seit 2022 sind bereits Mieterhöhungen für diese Wohnungen untersagt. 2034 soll der Prozess abgeschlossen sein, ab 1. Januar sind dann Wohnungen der niedrigsten Effizienzklassen nicht mehr vermietbar, das gilt auch für bestehende Mietverträge.

Hitzeschutz könnte zum Standortfaktor werden

Pekka Sagner vom Institut der deutschen Wirtschaft rechnet damit, dass es in Zukunft mehr Wohnungen geben wird, die niemand mieten will, wenn Temperaturen wie in diesem Sommer häufiger werden. Steigende Temperaturen sind Folgen des Klimawandels.

Der Markt wird sich zwangsläufig bewegen müssen, denn was Dämmung anbelangt, ist der Gebäudebestand relativ alt in Deutschland. „ Pekka Sagner, Institut der deutschen Wirtschaft

Wenn sich der Markt bewegen soll, heißt das nichts anderes, als Investitionen zu tätigen. Und die sind ein bekanntes Dilemma zwischen Mieter und Vermieter.

Die Hitzewelle Ende Juni hat gezeigt, wie schnell Deutschland an seine Grenzen stößt: auf Straßen und Schienen, in Innenstädten und Notaufnahmen. Was braucht es für mehr Hitzeschutz? 29.06.2026 | 1:31 min

Dämmung, Fenster, Rollos: So wird Sanierung gefördert

In Deutschland werden energetische Sanierungen und teilweise auch Hitzeschutzmaßnahmen staatlich gefördert, vor allem über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Pekka Sagner nennt zum Beispiel die BAFA-Förderung für Einzelmaßnahmen wie etwa ein Außenrollo. Für größere bauliche Maßnahmen wie Dämmung oder neue Fenster könne man zu relativ günstigen Konditionen KfW-Kredite beantragen. "Förderung bedeutet aber nicht, dass es was umsonst gibt", schränkt Sagner ein im Hinblick auf die Investitionskosten.

Alle baulichen Maßnahmen wie Außenrollo oder Außen-Klimaanlage sind Sache des Vermieters. Pekka Sagner rät Mietern dazu, mit dem Vermieter ins Gespräch zu gehen, manchmal könne man auch einen finanziellen Kompromiss schließen.

Unter dem Karlsplatz betreiben die Stadtwerke München eine zentrale Kälteanlage. Dadurch werden zahlreiche Innenstadtgebäude, Kaufhäuser und Büros umweltfreundlich klimatisiert. 13.07.2026 | 2:56 min

So bleiben Wohnungen auch im Sommer kühler

Beim Wohnen stand lange das Thema Heizen im Vordergrund, erst langsam verschiebt sich der Fokus auf sommerlichen Hitzeschutz. Das bemerkt auch Energieberater Harald Lacher aus Brandenburg. Entscheidend beim Hitzeschutz sei die Verschattung von außen, erklärt Lacher gegenüber ZDFheute.

Wichtig sei außerdem die Bauteilmasse, fügt Lacher hinzu: Alte Gebäude, die noch aus massiven Ziegelsteinen gebaut sind, seien viel hitzeresilienter als Gebäude aus der Nachkriegszeit, die nur aus leichten Dämmsteinen bestehen.

Eva Schmidt ist Redakteurin in der ZDF-Umweltredaktion.

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