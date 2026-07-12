  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Storch im Livestream: Warum Nestcams Vogelfans so faszinieren

Reality-TV aus dem Vogelnest:Nestcams: Was hinter dem Hype um den Storch steckt

von Julian Prahl

|

Früher waren Störche vom Aussterben bedroht, heute gibt es so viele wie nie in Deutschland. Inzwischen können Fans live verfolgen, wie Störche in ihren Nestern leben und leiden.

Ein einzelner Storch steht auf einem großen, aus Zweigen gebauten Nest, das sich auf der Spitze eines gemauerten Schornsteins befindet. Der Vogel mit weißem Gefieder, schwarzen Flügeln und rotem Schnabel blickt nach oben in einen klaren blauen Himmel, während das Nest stabil auf dem Dach thront.

Die Zahl der beliebten Störche wächst und mit ihr die Herausforderung: Störche attackieren Autos und Fenster und belagern Schornsteine. Sind sie noch überall willkommen?

12.07.2026 | 43:15 min

Sie heißen Hans-Werner, Willi, Siggi, Karo und Paul. Die Störche werden von ihren Fangemeinden getauft. Sie sind live zu sehen, rund um die Uhr. Jedes Jahr lassen sich so das Eierlegen im März, das Schlüpfen der Küken im Mai und die erste Flugstunde im Sommer aus nächster Nähe beobachten.

In ganz Europa gilt der Storch bis heute als Kinderbringer, Frühlingsbote und ausgesprochenes Glückszeichen. Er steht in vielen Kulturen für Familie und Neubeginn. Seine starke Ortstreue und die jährliche Rückkehr an denselben Nistplatz machen ihn zum Sinnbild für Heimatverbundenheit und Geborgenheit. Ein Storchennest auf dem Dach gilt traditionell als gutes Omen. Es steht für Glück, Schutz und Segen für das Haus und seine Bewohner.

Mittlerweile könnten es hunderte Kameras sein, die auf die vielen Storchen-Familien gerichtet sind. Die Webcams und Livestreams, die es im Internet gibt, lassen sich schwer alle exakt zählen. Fest steht: Nie gab es mehr Störche in Deutschland als jetzt gerade, sagt Storchenzähler Michael Thomsen und wahrscheinlich wurden nie so viele Störche live via Kamera beobachtet.

Himmlisches Ballett: Stare tanzen in der Luft

Bevor Stare in ihr Sommerquartier aufbrechen, sammeln sie sich in Nordfriesland. Dort kann man Zeuge spektakulärer Flugformationen werden, die aussehen, als würden die Vögel tanzen.

08.04.2026 | 0:42 min

Störche beobachten: Reality-TV für Tierfreunde

Was früher der Blick durchs Fernglas war, ist heute hochauflösendes Reality-TV auf dem Smartphone. Unzählige Gemeinden, Naturschutzvereine und Privatpersonen betreiben mit immensem technischen Aufwand eigene Storchen-Cams. 4K-Auflösung, Nachtsicht und Richtmikrofone fangen jeden Schnabelhieb, jeden Nestbau und jedes Fütterungsritual ein.

Wir sind ein Storchen-Fanclub, wir schauen schon jeden Tag, was los ist. Ich schaue auch auf Live-Cams, wie es aussieht, mit den Babys und so, ob die dann schon da sind.

Celina Moldrickx, Nachbarin von Storch Hans-Werner in Burgdorf

Höhenkletterer installierten eine Kamera auf einem 35-Meter hohen Schornstein in Frankenberg in Sachsen. Anderswo sind es Kirchtürme, Denkmäler, Hausdächer. In den Kommentarspalten von YouTube und TikTok bilden sich riesige Fangemeinden, die monatelang von der Ankunft bis zur Geburt des Nachwuchses mitfiebern und Namen vergeben.

In Freising hat sich ein Storchenpaar auf der Marienfigur vor dem Rathaus niedergelassen. Die denkmalgeschützte Säule ist bereits beschädigt, die Stadt baut dem Pärchen ein Alternativ-Nest.

In Freising hat sich ein Storchenpaar auf der Marienfigur vor dem Rathaus niedergelassen. Die denkmalgeschützte Säule ist bereits beschädigt, die Stadt baut dem Pärchen ein Alternativ-Nest.

09.04.2026 | 0:59 min

Natürliche Überlebensstrategien schockieren Livestream-Zuschauer

Wer den Livestream einschaltet, sieht allerdings nicht nur romantische Familienidylle. Wenn das Futter knapp wird, werfen Storcheneltern nicht selten instinktiv das schwächste Küken aus dem Nest, um das Überleben der anderen zu sichern. Das ist dann für manche Zuschauer schwer zu ertragen.

Solche evolutionären Überlebensstrategien führen vor den Bildschirmen regelmäßig zu Schockwellen. Moderatoren in den Live-Chats müssen aufgebrachte Zuschauer beruhigen, die fordern, dass der Mensch eingreift. Die Grenze zwischen biologischer Realität und der Vermenschlichung eines Wildtieres kann dann schnell verschwimmen.

"planet e.: Streitfall Taube – verjagen oder ertragen?": Eine von Vogelschützern gerettete Taube.

Tauben gurren laut und machen Dreck. Aber sie sind schlauer, als man denkt. Manche möchten sie gerne loswerden, andere wollen sie schützen.

24.09.2023 | 28:41 min

Storchen-Streams liefern Forschern neue Daten

Für die Forschung sind die Echtzeit-Beobachtungen bei Tag und Nacht ein echter Game-Changer. Lückenlose Protokolle entstehen so und liefern exakte Verhaltensdaten. Wann wird gefüttert? Wie oft klappern die Vögel? Beobachter melden Krankheiten, Parasitenbefall oder Müll im Nest sofort an Forscher und Naturschützer.

Über globale Tracking-Apps können Laien Sichtungen und Daten direkt zum Beispiel an das Max-Planck-Institut übermitteln. Kameras vom Naturschutzbund (NABU) in Vogelnestern zeigen exakt, welche Beute herangeschafft wird und wie stark der Anteil an schädlichem Plastikmüll ist.

Forscher analysieren über Live-Material das Stressverhalten der Vögel bei extremer Hitze oder Starkregen, um Schutzkonzepte für den Klimawandel zu entwickeln.

Ein Vogel mit pinkem und grünem Gefieder sitzt mit geöffnetem Schnabel auf einem kahlen Zweig und plustert sich auf.

Dank ihrer Anpassungsfähigkeit überlebten die Vögel den Asteroideneinschlag, der vor 66 Millionen Jahren das Zeitalter der Dinosaurier beendete.

09.10.2025 | 43:26 min

Störche füttern: Experten warnen vor falscher Tierliebe

Doch manche Tierfilmer übertreiben es etwas: Sie füttern die Störche. Da sollte die Tierliebe aufhören, sagen Storch-Experten wie Bernd Petri vom NABU: Den Störchen gehe es mittlerweile so gut, sie bräuchten unsere Hilfe erst mal nicht mehr.

Sie könnten ihre natürliche Scheu verlieren oder verlernen, selber zu jagen. Künstliche Fütterungen griffen in diesen Kreislauf ein, sagt Bernd Petri. Der Laie soll sich dem NABU-Experten zufolge bei Sichtung schwacher oder verletzter Tiere immer an den nächsten Weißstorchbetreuer oder das nächste Storchenzentrum wenden. Störche blieben Wildvögel, die der Mensch nicht zähmen sollte, so gern er sie auch hat, erläutert Petri.

Was Vogelbeobachtung so reizvoll macht
:Birdwatching boomt: So starten Einsteiger in das Trendhobby

Vogelbeobachtung galt lange als Nischenhobby älterer Generationen. Inzwischen entdecken auch immer mehr jüngere Menschen das "Birding" für sich. Einblicke und Tipps zum Hobby.
von Nicole Frölich
mit Video3:16
Junge Personen in blauen Warnwesten laufen durch eine Wiese.
Über dieses Thema berichtet planet e. in dem Beitrag "Störche - vom Glücksbringer zum Störenfried?", online verfügbar am 10.07.2026 um 08:30 Uhr, im ZDF am 12.07.2026 ab 15:30 Uhr.
Thema
Biodiversität

Mehr zu Vögeln

  1. Storchennest

    Tatort Vögelsen:Frau soll Störche mit Drohne vertrieben haben

  2. Eine Nilgans (Alopochen aegyptiaca) ist mit ihrem Nachwuchs auf einer Wiese an einem Dorfteich unterwegs. (Archivbild)

    Invasive Art:Nilgans breitet sich in Deutschland rasant aus

  3. Eine Taube sitzt in einem Blumentopf auf einem Balkon, während im Hintergrund die Sonne aufgeht.

    Tierfreundliche Taubenabwehr:Zwischen Plage und Tierwohl: Tauben vom Balkon vertreiben

    von Ebba Petzsche
    mit Video0:55
  4. Künstliche Eier zur Wiederbelebung ausgestorbener Arten

    Wie in "Jurassic Park":US-Forscher wollen ausgestorbene Vögel neu zum Leben erwecken

    von Oliver Klein
    mit Video0:37

Weitere Umwelt-Themen

  1. Ein toter Delfin liegt in der Ukraine am schwarzen Meer auf dem Strand.

    Umweltfolgen von Ukraine-Krieg:"Eine Tragödie": Tausende Delfine sterben im Schwarzen Meer

    Dara Hassanzadeh, Odessa
    mit Video2:41
  2. Mehrere Mücken sind auf dem Arm einer Frau zu sehen.
    FAQ

    Krankheiten zwischen Tier und Mensch:Was sind Zoonosen und warum steigt das Risiko für sie?

    von Lena Steinsträter
    mit Video6:06
  3. Ein Atomkraftwerk in Frankreich liegt an einem Fluss.

    AKW-Drosselungen in Frankreich:Wie anfällig sind Kernkraftwerke im Hitzestress?

    von Mark Hugo
    mit Video2:30
  4. Eine Frau trägt einen Ventilator unter ihrem Arm.

    Rekordtemperaturen in Europa:Analyse: Hitzewelle noch vor 50 Jahren fast unmöglich

    von Mark Hugo
    mit Video0:21