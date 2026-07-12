Früher waren Störche vom Aussterben bedroht, heute gibt es so viele wie nie in Deutschland. Inzwischen können Fans live verfolgen, wie Störche in ihren Nestern leben und leiden.

Die Zahl der beliebten Störche wächst und mit ihr die Herausforderung: Störche attackieren Autos und Fenster und belagern Schornsteine. Sind sie noch überall willkommen? 12.07.2026 | 43:15 min

Sie heißen Hans-Werner, Willi, Siggi, Karo und Paul. Die Störche werden von ihren Fangemeinden getauft. Sie sind live zu sehen, rund um die Uhr. Jedes Jahr lassen sich so das Eierlegen im März, das Schlüpfen der Küken im Mai und die erste Flugstunde im Sommer aus nächster Nähe beobachten.

Der Storch: Symbol für Kinder, Heimat und Glück In ganz Europa gilt der Storch bis heute als Kinderbringer, Frühlingsbote und ausgesprochenes Glückszeichen. Er steht in vielen Kulturen für Familie und Neubeginn. Seine starke Ortstreue und die jährliche Rückkehr an denselben Nistplatz machen ihn zum Sinnbild für Heimatverbundenheit und Geborgenheit. Ein Storchennest auf dem Dach gilt traditionell als gutes Omen. Es steht für Glück, Schutz und Segen für das Haus und seine Bewohner.

Mittlerweile könnten es hunderte Kameras sein, die auf die vielen Storchen-Familien gerichtet sind. Die Webcams und Livestreams, die es im Internet gibt, lassen sich schwer alle exakt zählen. Fest steht: Nie gab es mehr Störche in Deutschland als jetzt gerade, sagt Storchenzähler Michael Thomsen und wahrscheinlich wurden nie so viele Störche live via Kamera beobachtet.

Bevor Stare in ihr Sommerquartier aufbrechen, sammeln sie sich in Nordfriesland. Dort kann man Zeuge spektakulärer Flugformationen werden, die aussehen, als würden die Vögel tanzen. 08.04.2026 | 0:42 min

Störche beobachten: Reality-TV für Tierfreunde

Was früher der Blick durchs Fernglas war, ist heute hochauflösendes Reality-TV auf dem Smartphone. Unzählige Gemeinden, Naturschutzvereine und Privatpersonen betreiben mit immensem technischen Aufwand eigene Storchen-Cams. 4K-Auflösung, Nachtsicht und Richtmikrofone fangen jeden Schnabelhieb, jeden Nestbau und jedes Fütterungsritual ein.

Wir sind ein Storchen-Fanclub, wir schauen schon jeden Tag, was los ist. Ich schaue auch auf Live-Cams, wie es aussieht, mit den Babys und so, ob die dann schon da sind. „ Celina Moldrickx, Nachbarin von Storch Hans-Werner in Burgdorf

Höhenkletterer installierten eine Kamera auf einem 35-Meter hohen Schornstein in Frankenberg in Sachsen. Anderswo sind es Kirchtürme, Denkmäler, Hausdächer. In den Kommentarspalten von YouTube und TikTok bilden sich riesige Fangemeinden, die monatelang von der Ankunft bis zur Geburt des Nachwuchses mitfiebern und Namen vergeben.

In Freising hat sich ein Storchenpaar auf der Marienfigur vor dem Rathaus niedergelassen. Die denkmalgeschützte Säule ist bereits beschädigt, die Stadt baut dem Pärchen ein Alternativ-Nest. 09.04.2026 | 0:59 min

Natürliche Überlebensstrategien schockieren Livestream-Zuschauer

Wer den Livestream einschaltet, sieht allerdings nicht nur romantische Familienidylle. Wenn das Futter knapp wird, werfen Storcheneltern nicht selten instinktiv das schwächste Küken aus dem Nest, um das Überleben der anderen zu sichern. Das ist dann für manche Zuschauer schwer zu ertragen.

Solche evolutionären Überlebensstrategien führen vor den Bildschirmen regelmäßig zu Schockwellen. Moderatoren in den Live-Chats müssen aufgebrachte Zuschauer beruhigen, die fordern, dass der Mensch eingreift. Die Grenze zwischen biologischer Realität und der Vermenschlichung eines Wildtieres kann dann schnell verschwimmen.

Tauben gurren laut und machen Dreck. Aber sie sind schlauer, als man denkt. Manche möchten sie gerne loswerden, andere wollen sie schützen. 24.09.2023 | 28:41 min

Storchen-Streams liefern Forschern neue Daten

Für die Forschung sind die Echtzeit-Beobachtungen bei Tag und Nacht ein echter Game-Changer. Lückenlose Protokolle entstehen so und liefern exakte Verhaltensdaten. Wann wird gefüttert? Wie oft klappern die Vögel? Beobachter melden Krankheiten, Parasitenbefall oder Müll im Nest sofort an Forscher und Naturschützer.

Plastikmüll: Lebensgefahr für Störche Quelle: ZDF/Ralf Früchtl Durch Beobachtungen mit Kameras und Untersuchungen wird ein Problem immer deutlicher: Störche holen sich ihr Futter oft von Mülldeponien, was zur tödlichen Gefahr werden kann. Weißstörche beispielsweise verwechseln die Gummibänder oft mit Regenwürmern und fressen sie oder verfüttern sie an ihre Jungen.



Die unverdaulichen Gummibänder verklumpen im Magen und können zu inneren Verletzungen, Organquetschungen und letztlich zu einem qualvollen Tod durch Herz-Kreislauf-Versagen führen. Falsche Entsorgung von Gummibändern Ein weiteres Problem: Bundesweit werden Gummibänder von Gemüse oder Schnittblumen und Kunststoffteile fälschlicherweise über den Biomüll entsorgt. Über Kompost und Felder gelangen sie auch so in die Nahrungskette der Störche und anderer Vogelarten.



Dabei gäbe es Alternativen. So seien laut dem Naturschutzbund (NABU) Thüringen beispielsweise Bündelungen mit Papier, Sisal oder Jute biologisch abbaubar und ungefährlich für Tiere.

Über globale Tracking-Apps können Laien Sichtungen und Daten direkt zum Beispiel an das Max-Planck-Institut übermitteln. Kameras vom Naturschutzbund (NABU) in Vogelnestern zeigen exakt, welche Beute herangeschafft wird und wie stark der Anteil an schädlichem Plastikmüll ist.

Forscher analysieren über Live-Material das Stressverhalten der Vögel bei extremer Hitze oder Starkregen, um Schutzkonzepte für den Klimawandel zu entwickeln.

Dank ihrer Anpassungsfähigkeit überlebten die Vögel den Asteroideneinschlag, der vor 66 Millionen Jahren das Zeitalter der Dinosaurier beendete. 09.10.2025 | 43:26 min

Störche füttern: Experten warnen vor falscher Tierliebe

Doch manche Tierfilmer übertreiben es etwas: Sie füttern die Störche. Da sollte die Tierliebe aufhören, sagen Storch-Experten wie Bernd Petri vom NABU: Den Störchen gehe es mittlerweile so gut, sie bräuchten unsere Hilfe erst mal nicht mehr.

Sie könnten ihre natürliche Scheu verlieren oder verlernen, selber zu jagen. Künstliche Fütterungen griffen in diesen Kreislauf ein, sagt Bernd Petri. Der Laie soll sich dem NABU-Experten zufolge bei Sichtung schwacher oder verletzter Tiere immer an den nächsten Weißstorchbetreuer oder das nächste Storchenzentrum wenden. Störche blieben Wildvögel, die der Mensch nicht zähmen sollte, so gern er sie auch hat, erläutert Petri.

Was Vogelbeobachtung so reizvoll macht : Birdwatching boomt: So starten Einsteiger in das Trendhobby Vogelbeobachtung galt lange als Nischenhobby älterer Generationen. Inzwischen entdecken auch immer mehr jüngere Menschen das "Birding" für sich. Einblicke und Tipps zum Hobby. von Nicole Frölich mit Video 3:16