Die hohen Kosten fürs Wohnen stellen viele Studentinnen und Studenten vor Herausforderungen - im Schnitt geben sie mehr als die Hälfte ihres Einkommens dafür aus.

Wohnkosten stellen viele Studenten vor finanzielle Probleme: Sie geben durchschnittlich 54 Prozent ihres Einkommens dafür aus. Fast zwei Drittel gelten damit als finanziell überbelastet. 15.07.2026 | 0:26 min

Studierende, die nicht mehr im Elternhaus wohnen, geben im Schnitt mehr als die Hälfte ihres Haushaltseinkommens für Wohnkosten aus. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Im vergangenen Jahr seien es im Schnitt knapp über 54 Prozent gewesen. Zum Vergleich: In Deutschland liegen die Wohnkosten für die gesamte Bevölkerung im Schnitt bei rund 24 Prozent.

Alleinlebende Studierende geben laut Mitteilung sogar 56 Prozent für Wohnen aus. Wer mit anderen Studierenden oder Auszubildenden zusammenlebt, muss etwa 49 Prozent des Haushaltseinkommens dafür aufbringen.

Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Haushaltseinkommen (2025 in Prozent) ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mehrheit durch Wohnen überbelastet

Nach den Kriterien der Statistiker galten im vergangenen Jahr etwa 65 Prozent der Studierenden mit eigener Haushaltsführung als "durch Wohnkosten überbelastet". Das ist per Definition der europäischen Statistikbehörde Eurostat dann der Fall, wenn die Belastung durch Wohnkosten auch nach Abzug von bestimmten Leistungen noch bei mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens liegt. In der Gesamtbevölkerung lag der Wert bei elf Prozent.

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"Viele Studierende verfügen über ein insgesamt geringes Einkommen. Das liegt auch daran, dass sie sich in einer Lebensphase befinden, in der sie in ihre Ausbildung und somit in ihr späteres Berufsleben investieren", schreiben die Statistiker. So habe die Hälfte der Studierenden mit eigener Haushaltsführung zuletzt über ein Einkommen von weniger als 963 Euro pro Monat verfügt.

Wohnkosten für Studenten im Zeitverlauf ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Bafög macht nur kleinen Teil des Einkommens aus

"Große Teile ihrer Einkünfte beziehen Studierende aus eigener Erwerbstätigkeit", heißt es weiter. Bei Studierenden mit eigener Haushaltsführung seien das im Schnitt 45 Prozent der Einkünfte gewesen. 29 Prozent kämen bei dieser Gruppe aus privater Unterstützung wie Unterhaltszahlungen von Angehörigen. 14 Prozent seien Bafög-Leistungen oder Stipendien und zwölf Prozent sonstige Einkünfte wie etwa Kindergeld oder Hinterbliebenenrente.

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Bei allen Studierenden zusammen war das Einkommen etwas anders verteilt: Hier kamen im Schnitt 43 Prozent der Einkünfte aus Erwerbseinkommen. 15 Prozent stammten aus privater Unterstützung von Eltern oder Angehörigen, 12 Prozent von Bafög-Leistungen und anderen Beihilfen. Sonstige Einkünfte wie Kindergeld oder Hinterbliebenenrente machten 29 Prozent der Einkommen von Studierenden insgesamt aus.

Quelle: dpa, KNA