Zum Sommersemester 2027:Bafög soll erhöht werden - aber erst später als geplant
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Die Koalition hat sich auf eine Bafög-Reform geeinigt. Die Bafög-Sätze sollen erhöht werden - allerdings nicht zum Wintersemester, sondern erst im kommenden Jahr.
Die für das Wintersemester geplanten Leistungserhöhungen beim Bafög werden um ein halbes Jahr verschoben. Die Anhebung der sogenannten Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach erst zum Sommersemester 2027 kommen.
Das teilten die zuständigen Fachpolitiker von Union und SPD in Berlin mit. Demnach sollen die Bafög-Sätze stufenweise steigen - auf 503 Euro in den Jahren 2027 und 2028 und auf 563 Euro ab 2029.
Mehr dazu in Kürze.
Quelle: dpa
Über das Reformpaket der Bundesregierung berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, etwa bei ZDFheute live am 09.07.2026 ab 08:50 Uhr und bei "Berlin direkt" am 05.07.2026 ab 19:10 Uhr.
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