Arbeitslos trotz Uni-Abschluss: Woran liegt das?

Junge Akademiker auf Jobsuche :Vom Hörsaal in die Arbeitslosigkeit - was tun?
von Daniel Thoma
Guter Uni-Abschluss - trotzdem kein Job: Inzwischen erhalten viele Akademiker trotz zahlreicher Bewerbungen nicht einmal eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Woran liegt das?
Immer mehr junge, gut ausgebildete Akademiker finden nach der Uni keinen Job. Die Zahl der unter 30-Jährigen, die trotz Uni-Abschluss arbeitslos sind, hat sich zwischen 2022 und 2025 fast verdoppelt. Betroffen sind auch Fachbereiche, in denen die Jobchancen bisher als besonders gut galten, beispielsweise in den Ingenieurswissenschaften.
"Da sieht es in bestimmten Sektoren jetzt nicht so gut aus im Berufseinstieg", sagt Bildungsökonom Malte Sandner. Der Experte sieht aktuell einige Probleme für Akademiker, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen.
Künstliche Intelligenz trägt zur Entwicklung bei
Das liege zum einen an neuen Entwicklungen wie der künstlichen Intelligenz, die in vielen Unternehmen nun die Aufgaben übernehme, die früher Berufseinsteigern zugefallen wären. Außerdem führe die aktuelle wirtschaftliche Flaute dazu, dass Unternehmen weniger einstellten, so der Experte.
Laut Generationenforscher Rüdiger Maas liege das Problem aber zum Teil auch bei den Studierenden und den Universitäten selbst. So sei schon die Vorstellung, dass es unbedingt ein Studium brauche, falsch. In vielen Bereichen würden Unternehmen junge Menschen mit Berufsausbildung bevorzugen, weil diese schon in "jungen Jahren selbstständig agieren mussten", so der Experte.
Nach der Uni bevorzugen viele Teilzeit
Außerdem gebe es bei vielen Uni-Absolventen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt einige "Übersetzungsfehler". So hätten etwa 62 Prozent eine "völlig andere Vorstellung" von der Arbeitswelt, als die, die sie dann tatsächlich vorfänden, sagt Maas und nennt als Beispiel, dass viele sich nach der Uni aktiv auf Teilzeit bewerben, weil ihnen Freizeit genauso wichtig sei.
Was können Bewerber also tun, um nach der Uni die eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern? Karriereberaterin Anja Robert vom Career Center der Uni Aachen empfiehlt, bei Bewerbungen "den Blick mehr zu öffnen". Aktuell verschiebe sich der Arbeitsmarkt. Während beispielsweise die Automobilbranche weniger Chancen biete, suchten Unternehmen etwa im Rüstungsbereich stärker. Für Bewerber sei es ratsam, auch andere Branchen in den Blick zu nehmen.
Gute Bildung weiterhin beste Arbeitslosenversicherung
Tatsächlich gelte weiterhin: Eine gute Bildung sei die beste Arbeitslosenversicherung. So liege die Akademiker-Arbeitslosenquote in Deutschland auch in Krisenzeiten konstant unter vier Prozent und damit deutlich unter der insgesamten Durchschnittsquote von 6,6 Prozent.
