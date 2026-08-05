Ukraine: Kiew kann russische Raketenangriffe nicht abwehren

Verheerende Nacht in Kiew und dem Umland der ukrainischen Hauptstadt: Wie die Armee mitteilte, konnten keine russischen Raketen abgewehrt werden. Es gab mehrere Tote.

In Kiew gibt es nach russischen Angriffen eine hohe Zahl an Opfern. Grund dafür seien eine kurze Vorwarnzeit sowie fehlende Luftverteidigung gewesen, berichtet ZDF-Reporterin Anne Brühl vor Ort. 05.08.2026 | 1:01 min

Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben bei dem schweren russischen Luftangriff auf das Kiewer Umland keine der anfliegenden Raketen abfangen können. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, setzten die russischen Streitkräfte 24 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und umfunktionierte Flugabwehrraketen vom Typ S-400 sowie vier als Zirkon- oder Oniks-Raketen identifizierte Flugkörper. Keine davon wurde als abgewehrt gemeldet. Von 115 angreifenden Drohnen verschiedener Typen seien derweil 98 abgefangen worden.

Bei russischen Angriffen auf die Region Kiew sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. 05.08.2026 | 0:20 min

Russland attackiert Kiew und Umland

In Kiew brachen mehrere große Brände aus, es gab Berichte über Schäden in mindestens sieben Bezirken der Stadt. Unter anderem wurden Lagerhäuser zerstört, auch ein 20-stöckiges Wohnhaus wurde laut Medienberichten getroffen. In den angrenzenden Landkreisen Browary, Fastiw und Butscha wurden nach Angaben des Zivilschutzes ebenfalls Lagerhäuser attackiert. Nach Informationen der ukrainischen Eisenbahn gab es mehrere Tote an einer Bahnstation in Browary, als eine Rakete ein Logistikzentrum in der Nähe traf.

Der ukrainische Präsidentenberater Serhij Beskrestnow erklärte, der Zermürbungskrieg sei in eine neue Phase eingetreten. "Der Feind greift wahllos alles an - Einzelhandelslager, Lebensmittellager, Logistikzentren, Unternehmen, Baustofflager", schrieb er auf Facebook.

Eine Drohne verfolgt einen Gemüsehändler durch die Straßen von Cherson und explodiert neben ihm. Für Selenskyj ist es eine gezielte Drohnen-"Safari" auf Zivilisten. 05.08.2026 | 0:42 min

Selenskyj drängt erneut auf Unterstützung

Der ukranische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte erneut den Mangel an Flugabwehrwaffen gegen Russlands ballistisches Raketenarsenal. In sozialen Medien schrieb er:

Raketenabwehrsysteme hätten das Leben der heute Getöteten retten können. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Die Partner der Ukraine müssten verstehen, dass jede verspätete Lieferung, jede Weigerung, Raketenabwehr bereitzustellen, zu Tod und Zerstörung führe, so Selenskyj weiter. Seinen Angaben zufolge wurden nach dem nächtlichen Angriff auf die Hauptstadt Kiew und das Umland bereits 17 Tote gezählt. Es gebe 44 Verletzte.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, AP