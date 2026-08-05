Ukraine: Kiew kann russische Raketenangriffe nicht abwehren

Mindestens 17 Tote in der Region Kiew:Ukraine kann nächtliche Raketenangriffe nicht abwehren
Verheerende Nacht in Kiew und dem Umland der ukrainischen Hauptstadt: Wie die Armee mitteilte, konnten keine russischen Raketen abgewehrt werden. Es gab mehrere Tote.
Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben bei dem schweren russischen Luftangriff auf das Kiewer Umland keine der anfliegenden Raketen abfangen können. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, setzten die russischen Streitkräfte 24 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M und umfunktionierte Flugabwehrraketen vom Typ S-400 sowie vier als Zirkon- oder Oniks-Raketen identifizierte Flugkörper. Keine davon wurde als abgewehrt gemeldet. Von 115 angreifenden Drohnen verschiedener Typen seien derweil 98 abgefangen worden.
Russland attackiert Kiew und Umland
In Kiew brachen mehrere große Brände aus, es gab Berichte über Schäden in mindestens sieben Bezirken der Stadt. Unter anderem wurden Lagerhäuser zerstört, auch ein 20-stöckiges Wohnhaus wurde laut Medienberichten getroffen. In den angrenzenden Landkreisen Browary, Fastiw und Butscha wurden nach Angaben des Zivilschutzes ebenfalls Lagerhäuser attackiert. Nach Informationen der ukrainischen Eisenbahn gab es mehrere Tote an einer Bahnstation in Browary, als eine Rakete ein Logistikzentrum in der Nähe traf.
Der ukrainische Präsidentenberater Serhij Beskrestnow erklärte, der Zermürbungskrieg sei in eine neue Phase eingetreten. "Der Feind greift wahllos alles an - Einzelhandelslager, Lebensmittellager, Logistikzentren, Unternehmen, Baustofflager", schrieb er auf Facebook.
Selenskyj drängt erneut auf Unterstützung
Der ukranische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte erneut den Mangel an Flugabwehrwaffen gegen Russlands ballistisches Raketenarsenal. In sozialen Medien schrieb er:
Die Partner der Ukraine müssten verstehen, dass jede verspätete Lieferung, jede Weigerung, Raketenabwehr bereitzustellen, zu Tod und Zerstörung führe, so Selenskyj weiter. Seinen Angaben zufolge wurden nach dem nächtlichen Angriff auf die Hauptstadt Kiew und das Umland bereits 17 Tote gezählt. Es gebe 44 Verletzte.
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