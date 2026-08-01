Explosionen in Kiew, Autos in Brand: Russland hat die ukrainische Hauptstadt erneut mit Raketen angegriffen. Mindestens neun Menschen wurden Behörden zufolge dabei getötet.

Das russische Militär hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv angegriffen. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, weitere wurden verletzt. 01.08.2026 | 0:19 min

Erneut hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei viele Menschen getötet und verletzt. Behördenangaben zufolge wurden mindestens neun Menschen getötet, mindestens 22 weitere verletzt, unter ihnen zwei Teenager.

Der Bürgermeister der Millionenstadt in der Ukraine, Vitali Klitschko, berichtete auf der Plattform Telegram, in mehreren Bezirken seien Wohnhäuser und Gewerbegebäude beschädigt worden sowie Autos in Brand geraten. Ein fünfstöckiges Wohnhaus sei durch herabstürzende Raketentrümmer beschädigt worden, in ihm seien Menschen eingeschlossen, schrieb Klitschko.

Zuvor hatte er von Explosionen in der Stadt berichtet und mitgeteilt, Kiew werde mit ballistischen Raketen angegriffen. Die Menschen sollten in Schutzräumen bleiben. Erneut verbrachten viele Bewohner die Nacht in U-Bahnstationen oder im Freien. Das genaue Ausmaß der Schäden war zunächst noch unklar.

Anwohner berichteten von Verwüstungen

In dem Bezirk Darnytsky in der ukrainischen Hauptstadt wurden den Angaben zufolge bei den Angriffen sieben Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Mehrere Gebäude seien zudem beschädigt worden. In dem Bezirk Solomiansky wurden demnach zwei Menschen getötet und acht weitere verletzt.

Anwohner berichteten von Verwüstung durch die russischen Angriffe. "Alles war zertrümmert, die Fenster, alles", sagte die 75-jährige Kateryna Krawtschenko der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf ihre Wohnung.

Ich kann kaum stehen. Ich weiß nicht, wie ich das alles durchstehen soll. „ Kateryna Krawtschenko, Bewohnerin von Kiew

Die 46-jährige Oksana erklärte derweil, sie plane zu gehen. "Nach so etwas kann man hier nicht bleiben", sagte sie AFP. "Was garantiert mir, dass es nicht wieder passiert?"

Zerstörte Häuser, kaputte Straßen – in der Ukraine ein täglicher Anblick. ZDF-Reporter Carsten Thurau zeigt, wie inmitten des Krieges aber auch Neues entsteht. 25.06.2026 | 1:59 min

Großangelegter Angriff bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstag standen Kiew und andere Städte in der Ukraine bei einem großangelegten Angriff im Visier Russlands. Landesweit kamen dabei ukrainischen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Auch die Stadt Lwiw (früher Lemberg) im Westen des Landes nahe der polnischen Grenze beklagte schwere Schäden.

Nach massiven Angriffen Russlands auf die Ukraine sind mindestens zehn Menschen gestorben. In Polen stürzte ein mutmaßlich russischer Marschflugkörper ab. Eine Eskalation droht 30.07.2026 | 2:05 min

Ein Flugobjekt war dabei auch in den Luftraum des Nato-Staats Polen eingedrungen und abgestürzt. Nach Angaben der polnischen Regierung handelte es sich um einen russischen Marschflugkörper.

Trump äußert sich zurückhaltend zu Patriot-Lizenzvergabe

Mit seinen massiven Luftangriffen versucht Moskau, die ohnehin stark beanspruchte ukrainische Flugabwehr weiter zu überlasten. Als wirksamstes Mittel gegen ballistische Raketen gelten Patriot-Abfangraketen, von denen Kiew eigenen Angaben zufolge derzeit nicht mehr genügend hat.

Am Freitag hatte sich US-Präsident Donald Trump zurückhaltend zu einer möglichen Vergabe einer Lizenz an die Ukraine zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen geäußert. Dies hatte er noch Anfang Juli am Rande des Nato-Gipfels in Ankara in Aussicht gestellt.

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Russische Flugabwehr schießt vier Drohnen ab

Auch die Ukraine griff wieder Ziele in Russland an. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin teilte mit, vier Drohnen seien zerstört worden. Über mögliche Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Das Ausmaß der durch ukrainische Angriffe verursachten Schäden und die Zahl der Opfer sind aber nicht mit den von Russland angerichteten Zerstörungen in der Ukraine zu vergleichen.

Vor mehr als 25 Jahren ist Wladimir Putin als Präsident an der Spitze der Atommacht Russland angekommen. Seitdem hat er den Staat immer stärker auf seine Person zugeschnitten. 25.06.2026 | 14:53 min

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Quelle: dpa, AFP