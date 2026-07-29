Selenskyj: Trump hat uns Patriot-Lizenzen zugesagt

Dem ukrainische Präsident Selenskyj zufolge hat Trump zugesagt, Lizenzen für den Bau von Patriot-Raketen zu erteilen. Die Ukraine hofft, dadurch ihre Luftabwehr zu stärken.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in den USA eingetroffen. In Washington will der mit US-Präsident Trump unter anderem über weitere Unterstützung bei der Raketenabwehr sprechen. 28.07.2026 | 0:18 min

US-Präsident Donald Trump soll laut ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die vielfach geforderten Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen zugesichert haben.

Patriot-System der USA das einzig wirksame Mittel

"Er hat zugesagt, uns die Lizenzen zu erteilen", sagte Selenskyj im Interview des Fox-News-Moderators Sean Hannity. Er hofft dadurch, die Produktion der dringend benötigten Abwehrraketen selbst schneller steigern zu können. Das Weiße Haus reagierte zunächst nicht auf eine dpa-Anfrage.

Die Patriot-Systeme sind für die Ukraine das einzige wirksame Mittel gegen Russlands ballistische Raketen. Schon im Frühjahr hatte Selenskyj beklagt, dass sein Land kaum noch Munition dafür habe. Der US-Krieg gegen den Iran verknappte die weltweiten Bestände der Abwehrraketen weiter.

Trump hatte bereits Anfang des Monats auf dem Nato-Gipfel angekündigt, der Ukraine den Bau von Patriot-Raketen zu erlauben. "So kannst du dich nicht beschweren, dass wir nicht genug geben", hatte der US-Präsident gesagt.

Selenskyj: Haben über ukrainische Luftabwehr gesprochen

Stunden zuvor hatte Selenskyj sich noch vorsichtiger ausgedrückt. Bei dem Treffen im Weißen Haus hätten er und Trump über die Luftabwehr des von Russland angegriffenen Landes gesprochen.

Der israelische Premierminister Netanjahu und der ukrainische Präsident Selenskyj werden heute von US-Präsident Trump empfangen. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen berichtet. 28.07.2026 | 1:26 min

Es sei um eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Raketenangriffe gegangen, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. "Der Präsident und ich haben über Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen gesprochen und andere Dinge, die helfen können", schrieb er.

Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Trump und Selenskyj: Gespräche waren "sehr gut"

Das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj fand hinter verschlossenen Türen statt und endete US-Medien zufolge nach einer guten Stunde. Der Republikaner ließ auf seiner Plattform Truth Social lediglich wissen, dass das Treffen mit Selenskyj "sehr gut" gelaufen sei. Auch Selenskyj bezeichnete das Treffen in dem Interview bei Hannity als "sehr gut".

Selenskyj wolle verhindern, "dass die Ukraine noch einmal aus dem Blickfeld der europäischen Verbündeten und der USA" gerate, so Carsten Thurau aus Kiew zum Nato-Gipfel in Ankara. 08.07.2026 | 4:31 min

Trump und Selenskyj haben sich zuletzt häufiger gesehen: Anfang des Monats beim Nato-Gipfel in Ankara und Mitte Juni beim G7-Gipfel im französischen Évian. Bei beiden Gipfeln trugen die USA auch gemeinsame Positionen zum Ukraine-Krieg mit. Trump hob in Ankara zudem hervor, dass er ein gutes Verhältnis zu seinem ukrainischen Kollegen habe.

Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. 28.07.2026

Quelle: dpa