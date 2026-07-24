Trump will Selenskyj und Netanjahu in Washington empfangen

Treffen am Dienstag geplant:Trump will Selenskyj und Netanjahu empfangen
Die Staatschefs der Ukraine und Israels kommen am Dienstag voraussichtlich mit US-Präsident Trump zusammen. Anlass für den US-Besuch ist die Trauerfeier für Senator Lindsey Graham.
US-Präsident Donald Trump empfängt am Dienstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington, teilte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses mit. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu will ebenfalls am Dienstag mit Trump zusammenkommen, wie sein Büro in Jerusalem erklärte.
Es wäre das siebte Treffen der beiden Politiker seit dem Wiedereinzug des Präsidenten der USA ins Weiße Haus im Januar 2025.
Hintergrund der Besuche ist die Trauerfeier für den gestorbenen US-Senator Lindsey Graham, die ebenfalls am Dienstag in Washington stattfindet. Netanjahu will daran nach Angaben seines Büros teilnehmen. Der Republikaner Graham sei "ein Freund Israels" gewesen, hieß es zur Begründung.
Der 71-jährige Senator war vor rund zwei Wochen überraschend nach der Rückkehr von einer Reise in die Ukraine gestorben.
Selenskyj bestätigt Plan für Treffen mit Trump
Selenskyj bestätigte in einer Videobotschaft am Abend das Treffen mit dem US-Präsidenten. Bei den Gesprächen gehe es vor allem um eine weitere US-Unterstützung für ein Ende des Krieges. Auch eine Stärkung der Flugabwehr habe Priorität, sagte er.
Zuletzt waren die US-Friedensbemühungen infolge des Konfliktes mit Iran in den Hintergrund geraten. Am Donnerstag hatten die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, bei einem Treffen in Manila über Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen.
Rubio betonte danach gegenüber Journalisten, für Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine seien "neue Vorschläge und neue Ideen" nötig. Er verwies auf schwere russische Verluste in jüngster Zeit sowie auf das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Beide Seiten hätten daher ein Interesse an einem Ende des Krieges.
Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj deutlich verbessert
Die Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, der US-Präsident lobte den Ukrainer als "mutig" im Kampf gegen Russland. Im Februar 2025 hatte Trump Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus noch öffentlich gedemütigt.
Die Freundschaft Trumps mit Netanjahu hatte sich dagegen im Iran-Krieg abgekühlt. Aus Israel kamen wiederholt skeptische Töne zu den US-Verhandlungen mit Teheran. Derzeit liegen die diplomatischen Bemühungen wegen erneuter Angriffe auf Eis.
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