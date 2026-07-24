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Trump will Selenskyj und Netanjahu in Washington empfangen

Treffen am Dienstag geplant:Trump will Selenskyj und Netanjahu empfangen

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Die Staatschefs der Ukraine und Israels kommen am Dienstag voraussichtlich mit US-Präsident Trump zusammen. Anlass für den US-Besuch ist die Trauerfeier für Senator Lindsey Graham.

Weißes Haus in Washington mit USA-Flagge im Vordergrund

Die Gespräche von US-Präsident Trump mit Netanjahu und Selenskyj sollen am Dienstag stattfinden.

Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump empfängt am Dienstag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington, teilte ein Mitarbeiter des Weißen Hauses mit. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu will ebenfalls am Dienstag mit Trump zusammenkommen, wie sein Büro in Jerusalem erklärte.

Es wäre das siebte Treffen der beiden Politiker seit dem Wiedereinzug des Präsidenten der USA ins Weiße Haus im Januar 2025.

Hintergrund der Besuche ist die Trauerfeier für den gestorbenen US-Senator Lindsey Graham, die ebenfalls am Dienstag in Washington stattfindet. Netanjahu will daran nach Angaben seines Büros teilnehmen. Der Republikaner Graham sei "ein Freund Israels" gewesen, hieß es zur Begründung.

US-Senator Lindsey Graham (Republikaner aus South Carolina) befragt US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, während einer Anhörung des Unterausschusses für Verteidigung des Haushaltsausschusses des Senats zur Prüfung des Haushaltsplans des Verteidigungsministeriums für das Jahr 2027 auf dem Capitol Hill in Washington, D.C., am 12. Mai 2026.

Der prominente republikanische Senator Lindsey Graham aus dem Bundesstaat South Carolina starb im Juli überraschend. Er zählte zu Trumps loyalen Verbündeten.

12.07.2026 | 0:33 min

Der 71-jährige Senator war vor rund zwei Wochen überraschend nach der Rückkehr von einer Reise in die Ukraine gestorben.

Selenskyj bestätigt Plan für Treffen mit Trump

Selenskyj bestätigte in einer Videobotschaft am Abend das Treffen mit dem US-Präsidenten. Bei den Gesprächen gehe es vor allem um eine weitere US-Unterstützung für ein Ende des Krieges. Auch eine Stärkung der Flugabwehr habe Priorität, sagte er.

Zuletzt waren die US-Friedensbemühungen infolge des Konfliktes mit Iran in den Hintergrund geraten. Am Donnerstag hatten die Außenminister Russlands und der USA, Sergej Lawrow und Marco Rubio, bei einem Treffen in Manila über Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen.

23.07.2026, Philippinen, Pasay: Der russische Außenminister Sergej Lawrow (M, r) nimmt am Rande des Außenministertreffens der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean an einem Treffen mit dem US-Außenminister Marco Rubio (M, l) teil.

Der russische Außenminister Lawrow und sein US-Kollege Rubio haben sich im philippinischen Manila getroffen. Dabei dürfte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Fokus stehen.

23.07.2026 | 0:20 min

Rubio betonte danach gegenüber Journalisten, für Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine seien "neue Vorschläge und neue Ideen" nötig. Er verwies auf schwere russische Verluste in jüngster Zeit sowie auf das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Beide Seiten hätten daher ein Interesse an einem Ende des Krieges.

Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj deutlich verbessert

Die Beziehungen zwischen Trump und Selenskyj hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert, der US-Präsident lobte den Ukrainer als "mutig" im Kampf gegen Russland. Im Februar 2025 hatte Trump Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus noch öffentlich gedemütigt.

Die Freundschaft Trumps mit Netanjahu hatte sich dagegen im Iran-Krieg abgekühlt. Aus Israel kamen wiederholt skeptische Töne zu den US-Verhandlungen mit Teheran. Derzeit liegen die diplomatischen Bemühungen wegen erneuter Angriffe auf Eis.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete heuteXpress am 12.07.2026 um 13:15 Uhr und am 23.07.2026 um 09:43 Uhr.
Themen
Donald TrumpUSAWolodymyr SelenskyjBenjamin NetanjahuUkraineIsrael

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