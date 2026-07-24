Feier zu 250 Jahren USA, Trumps Geburtstag mit Cage Fight und FIFA-WM - hat all das dem Image der USA geholfen? Wie stark ist Trumps Amerika vor den Midterms im November noch?

Wie stark sind die USA jetzt in der Welt?

Für die USA war es ein ereignisreicher Sommer: 250-Jahr-Feier, Fußball-WM, Iran-Krieg. Wie nutzt oder schadet Trump kurz vor den Mid-Terms die internationale Aufmerksamkeit? 22.07.2026 | 14:28 min

Seine Zustimmungswerte in der eigenen Bevölkerung erreichen wöchentlich neue Tiefststände, sein Zuhause baut Donald Trump derweil so aus, als wäre es eine Fluchtburg, mit einem brandneuen Bunker und immer mehr Zäunen und Absperrungen drumherum. Offiziell fürchten die Sicherheitsbehörden Attentate und Anschläge, vor allem durch Iran. Doch wie stark ist Trumps Amerika wirklich noch - nach außen und im Inneren?

Wir treffen uns am Weißen Haus mit Ben Hodges, von 2014 bis 2017 Kommandeur der US-Armee in Europa. Ihm scheint es, als habe der Präsident Angst vor seinem Volk.

Er hält es für möglich, dass hinter all dem ein Plan steckt, der Amerikas Demokratie vor eine große Zerreißprobe stellt: "Wenn ich ein misstrauischer, skeptischer Mensch wäre, würde ich denken, dass sie hier etwas vorbereiten für Ende des Jahres; die Zäune überall. Gerade haben sie bekanntgegeben, dass die Nationalgarde weiter hier bleibt. Warum sollte man das tun?"

Der Generalleutnant a.D. und viele andere Beobachter fürchten, dass der US-Präsident vor den Kongresswahlen im November den Notstand erklärt, ja, die Wahl vielleicht sogar absagt.

Hodges: Vertrauen der Bündnispartner erschüttert

Bei seiner Rede an die Nation hatte Donald Trump vor einer Woche tiefes Misstrauen am Wahlsystem in den USA gesät. China beeinflusse die Wahlen, in vielen Bundesstaaten gebe es riesigen Wahlbetrug. All das ist durch Untersuchungen der Bundesstaaten und der US-Geheimdienste widerlegt, könnte aber als Rechtfertigung dienen, um selbst die Regeln für die Wahlen zu diktieren und durchzusetzen.

In einer Rede an die Nation hat US-Präsident Trump die Sicherheit von US-Wahlen angezweifelt. Er behauptete, China manipuliere seit Jahren Wahlen und forderte eine Änderung des Systems. 17.07.2026 | 1:32 min

Ben Hodges hält das für Selbsttäuschung eines Präsidenten, der Amerikas Macht schwächt, indem er bewährte Bündnisse in Frage stellt: "Es gab immer dieses Vertrauen in die US-Regierung, egal wer im Amt war. Ich glaube, dieses Vertrauen ist nicht mehr da. Ich würde nicht sagen, dass es nie mehr zurückgewonnen werden kann, aber es könnte eine ganze Generation dauern."

Das Vertrauen der Nato-Partner in die USA ist tatsächlich tief erschüttert. Sie halten den amerikanischen Präsidenten weder für verlässlich noch für vernünftig.

Experte: "Verhalten schwächt die Supermacht USA"

Durch sein Verhalten schwäche Trump die Supermacht USA, meint Nicholas Burns, der republikanischen und demokratischen Präsidenten gedient hat, zuletzt als US-Botschafter in China. "Präsident Trump hat unseren Bündnissen schweren Schaden zugefügt. Wenn Du hohe Strafzölle gegen die Europäische Union, gegen Südkorea, Japan, Indien und andere Bündnispartner verhängst, dann schwächst du die Bündnisse", betont Burns.

"Wenn du niemals kritisch gegenüber Wladimir Putin, Kim Jong Un und Xi Jinping bist, aber heftige persönliche Kritik übst an der italienischen Premierministerin, dem französischen Präsidenten, dem bisherigen britischen Premierminister. Was ist das dann für eine Welt?"

Die elfte Nacht in Folge greifen die USA Iran an. Laut einer Umfrage lehnen mehr als zwei Drittel der Amerikaner den Krieg ab. Er kostet die USA viel Geld - und Menschenleben. 22.07.2026 | 2:33 min

Amerikas Gegner fühlen sich gestärkt

Eine Welt, in der sich Amerikas Gegner ermächtigt fühlen, den US-Präsidenten schwach aussehen zu lassen. Xi Jinpings China und Wladimir Putins Russland arbeiten nun in der Entwicklung neuer Waffensysteme so eng zusammen wie niemals zuvor.

Und Russland, so vermuten US-Geheimdienste, soll Iran geholfen haben, dass Raketen, wie die bei den Angriffen in Jordanien am vergangenen Wochenende, noch schneller, zielgenauer und manövrierfähiger sind.

Auch innenpolitisch werden die USA geschwächt

Der Präsident schwächt derweil Amerika nicht nur in der Welt, sondern, so sagen Kritiker, auch zu Hause. Bei seinen Reden beschimpft er seine politischen Gegner als Kommunisten, schürt Ängste vor Kandidaten der demokratischen Partei für die Kongresswahlen im November.

Die Republikaner verschieben eine wichtige Migrations-Abstimmung gegen Trumps Willen, auch wegen Entschädigungszahlungen an Kapitolstürmer. Wie viel Rückhalt hat Trump? ZDFheute live analysiert. 22.05.2026 | 28:41 min

Bei einer Veranstaltung des Außenministeriums Mitte Juli zu internationalem Linksextremismus und -terrorismus redete Trumps stellvertretender Stabschef im Weißen Haus, Steven Miller, darüber, wie man "Linke" klassifizieren müsse:

"Der Linke ist grundsätzlich motiviert durch seinen Neid, seinen Hass, seine Eifersucht. Der Linke blickt auf das, was schön und gut und natürlich ist und ist erfüllt von Neid und Hass. Der Linke schaut auf eine perfekte Familie, ein perfektes Leben, einen perfekten Job, perfekte Kinder. Er geht jeden Sonntag zur Kirche und ist erfüllt von dem Gefühl der Unzulänglichkeit und der Eifersucht. Und er verwandelt diese Emotionen letztendlich in die Sehnsucht zu unterjochen, zu unterdrücken, und Schmerz und Leid zuzufügen."

Miller behauptete, man könne Linke schon an ihrem Äußeren erkennen: "Nicht einer von diesen Menschen, die demonstrieren, sieht wie ein normaler Mensch aus. Keiner sieht normal aus. Sie sind alle auf irgendeine Art verformt in ihrem Aussehen, ihrer Kleidung, ihrem Auftreten."

In seiner Rede an die Nation hat US-Präsident Donald Trump erneut Zweifel am US-Wahlsystem gesät. Warum tut er das und was heißt das für die anstehenden Zwischenwahlen im November? 21.07.2026 | 55:58 min

Ex-Militär fürchtet Truppeneinsatz im Land

Linke, Andersdenkende, finstere Mächte aus dem Ausland, die vielleicht die Wahlen im November unterwandern. Generalleutnant a.D. Ben Hodges sieht Amerikas Demokratie in Gefahr:

Ich kann mir vorstellen, auch wenn ich es mir nicht vorstellen will, dass sie ein Narrativ erschaffen: Dass es irgendwie eine enorme Beeinflussung von außen gibt. „ Ben Hodges, Generalleutnant a.D.

"Und dass man etwas dagegen tun muss, um die Wahl zu schützen - indem man Truppen mobilisiert. Ich vertraue darauf, dass unsere militärischen Anführer ihre Pflicht erfüllen, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verteidigen, und nicht illegalen Befehlen zu folgen."

Der ehemalige Kommandeur der US-Armee in Europa traut dem Präsidenten einen Coup zu. Und im ganzen Land zweifeln mehr und mehr Menschen an Donald Trumps Behauptung, dass die Vereinigten Staaten in der Welt wirklich mehr respektiert werden als jemals zuvor.