Rubio trifft Lawrow: Viel Arbeit für Ukraine-Frieden nötig

US-Außenminister Rubio hat bei dem Treffen mit seinem Amtskollegen Lawrow betont, die USA würden Friedenslösungen mit der Ukraine unterstützten - das bedeute aber noch viel Arbeit.

Der russische Außenminister Lawrow und sein US-Kollege Rubio haben sich im philippinischen Manila getroffen. 23.07.2026 | 0:20 min

US-Außenminister Marco Rubio hat gegenüber Russland die Bereitschaft der Vereinigten Staaten bekräftigt, bei der Suche nach einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu helfen.

Wir sind bereit, eine konstruktive Rolle bei der Beendigung eines sinnlosen Krieges zu spielen. „ Marco Rubio, US-Außenminister

Das sagte Rubio nach einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Rande der Konferenz der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der philippinischen Hauptstadt Manila. Für ein Friedensabkommen sei aber noch viel Arbeit nötig. Es müssten neue Vorschläge und Ideen für eine akzeptable Vereinbarung gefunden werden.

Rubio: Gespräch "gut und offen"

Sein Gespräch mit Lawrow bezeichnete Rubio als "gut und offen". Zu Einzelheiten wollte er sich nicht äußern.

Lawrow habe seinen US-Kollegen über die Lage an der Front aus russischer Sicht informiert und sich gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, teilte das Außenministerium in Moskau nach dem Gespräch mit. Demnach warf Lawrow auch den europäischen Staaten vor, mit einer Politik der Destabilisierung auf eine strategische Niederlage Russlands hinzuarbeiten.

"Die Ukraine ist in der Lage, Russland unter Druck zu setzen", sagt der Sicherheitsexperte Nico Lange. 21.07.2026 | 5:33 min

Rubio und Lawrow sprechen über Ukraine

Die beiden Minister verabredeten sich am Rande des Asean-Außenministertreffens in der philippinischen Hauptstadt. Russischen Medien zufolge dauerte das auf US-Initiative organisierte Gespräch lediglich 35 Minuten.

Wie das Ministerium in Moskau weiter mitteilte, betonte Lawrow dabei erneut die Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen über eine Beendigung des Krieges. Grundlage dafür müssten jene Vorschläge sein, denen Kremlchef Wladimir Putin bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump voriges Jahr im August nach Aussage des Kremls in Anchorage zugestimmt habe. Seitens der USA wird dabei nicht von einer Einigung gesprochen.

Welche Strategie verfolgt Putin? ZDFheute live analysiert. 02.07.2026 | 36:24 min

Russland hält an Gebietsabtretungen von Ukraine fest

Der konkrete Inhalt dieser Gespräche aus dem vergangenen Jahr ist bis heute unklar. Russland hatte danach immer wieder erklärt, dass es zu einem Waffenstillstand bereit sei, wenn sich die Ukraine aus dem Donbass - inklusive ihrem eigenen und bisher nicht von Moskau kontrolliertem Gebiet dort - zurückziehe. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnte wiederholt solche Gebietsabtretungen an Russland kategorisch ab.

Rubio und Lawrow sprachen nach Angaben des russischen Außenministeriums auch über die Lage im Nahen Osten. Details gab es nicht. Russland kritisiert als Verbündeter Irans immer wieder die US-Angriffe auf die islamische Republik am Persischen Golf.

Die Ukraine befürchtet durch den Iran-Krieg, die Unterstützung zu verlieren. Militärexperte bei ZDFheute live. 05.03.2026 | 38:17 min

Lawrow: Wieder Kontakt für Raumfahrt aufnehmen

Lawrow habe zudem die Wiederaufnahme vollwertiger Kontakte zwischen den Raumfahrtbehörden beider Länder begrüßt. Russland und die USA betreiben gemeinsam die Internationale Raumstation ISS.

Es sei vereinbart worden, die Kontakte zwischen Moskau und Washington fortzusetzen, hieß es. Lawrow und Rubio hatten bereits am Dienstag kurz miteinander gesprochen. Die Außenminister hatten sich zuletzt im Juli 2025 in Malaysia gesehen - ebenfalls im Rahmen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, Reuters