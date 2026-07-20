Ukraine: Drohnenangriffe auf Region Moskau - zehn Verletzte

Kiew hat Russland mit Hunderten Drohnen angegriffen. In der Region Moskau gab es Verletzte, Brände und Schäden. Selenskyj bestätigt Angriffe auf ein Öldepot und Logistikzentren.

Die ukrainischen Truppen haben es bei Drohnenangriffen vor allem auf russische Öleinrichtungen abgesehen (Symbolbild). Quelle: dpa

Die Ukraine hat in der Nacht Russland mit Hunderten Drohnen angegriffen. Der Gouverneur des Moskauer Gebiets, Andrej Worobjow, schrieb bei Telegram von zehn Verletzten in verschiedenen Städten, Bränden und Schäden. Seinen Angaben nach lösten herabstürzende Drohnentrümmer in der Industriestadt Podolsk rund 40 Kilometer südlich von Moskau Feuer aus; zivile Infrastruktur und ein Haus wurden beschädigt.

Allein in der ebenso rund 40 Kilometer südlich von Moskau gelegenen Stadt Domodedowo gab es Worobjow zufolge sieben Verletzte. Sechs von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter drei chinesische Staatsbürger.

Die Entlassung des populären Verteidigungsministers Fedorow sorgt in der Ukraine für Proteste. Warum Präsident Selenskyj jetzt innenpolitisch unter Druck steht, analysiert ZDFheute live. 18.07.2026 | 28:44 min

Selenskyj bestätigt Angriffe auf Logistikeinrichtungen

In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die eine große schwarze Rauchsäule von einem Öldepot aufsteigend zeigen sollen. Der russische Online-Versandhändler Wildberries teilte mit, dass ein Logistikzentrum in Koledino nahe Podolsk aus Sicherheitsgründen evakuiert worden sei. Der Betrieb sei aber wieder aufgenommen worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte Angriffe auf ein Öldepot und Logistikeinrichtungen in der Region Moskau. Außerdem seien zwei Tanker der russischen Schattenflotte und vier Frachtschiffe getroffen worden, schrieb Selenskyj in sozialen Medien. Die Ukraine reagiere angemessen auf jeden russischen Angriff auf ihre Städte und Gemeinden.

X-Post von Selenskyj Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Russland: 381 Drohnen abgewehrt

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Morgen mit, dass in der Nacht 381 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der Schwarzmeer-Halbinsel Krim abgewehrt worden seien. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb zuvor bei Telegram von mehr als 400 Drohnen, die seit dem Abend in Richtung der Region Moskau geflogen seien. Ein Großteil davon sei weit vor Moskau abgeschossen worden. Unabhängig überprüfbar sind die Angaben nicht.

Die Ukraine beschießt Tanker und strategische Ziele auf der annektierten Halbinsel Krim. Das merken auch die Bewohner: Tankstellen sind geschlossen, Strom fällt regelmäßig aus. 18.07.2026 | 2:11 min

Die ukrainischen Truppen haben es bei Drohnenangriffen vor allem auf russische Öleinrichtungen abgesehen. Das hat Treibstoffknappheit verursacht. Russland, das im Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, hat in den vergangenen Wochen die Ukraine verstärkt mit ballistischen Raketen beschossen. Bei Angriffen am Sonntag kamen nach ukrainischen Behördenangaben mindestens sechs Menschen ums Leben. Dutzende weitere seien verletzt worden.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, AP