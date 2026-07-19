Erneut schwerer russischer Raketenangriff auf Kiew

Russland beschießt die ukrainische Hauptstadt erneut mit ballistischen Raketen. Es gibt mindestens einen Toten und zwei Verletzte. Aus mehreren Stadtteilen werden Brände gemeldet.

Quelle: AFP

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist vom russischen Militär erneut massiv mit ballistischen Raketen angegriffen worden. Dutzende Explosionen teils von Flugabwehrraketen waren in der Nacht im Zentrum der Dreimillionenstadt zu hören, wie ein Reporter vor Ort berichtete.

Die ukrainischen Behörden machten unterschiedliche Angaben zu den Opfern der jüngsten Angriffe auf Kiew. Die Militärverwaltung der Hauptstadt sprach unter Berufung auf vorläufige Angaben von einem Toten. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge wurden sieben Menschen verletzt; von möglichen Todesopfern sprach er zunächst nicht. Laut dem Katastrophenschutz der Ukraine wurden zwei Menschen verletzt.

Die Ukraine beschießt Tanker und strategische Ziele auf der annektierten Halbinsel Krim. Das merken auch die Bewohner: Tankstellen sind geschlossen, Strom fällt regelmäßig aus. 18.07.2026 | 2:11 min

Brände in mehreren Kiewer Stadtteilen

Bürgermeister Klitschko und den Behörden zufolge lösten die Angriffe Brände aus und beschädigten Gebäude in mehreren Stadtteilen. Laut der Militärverwaltung wurde ein Wohngebäude im Bezirk Schewtschenkiwsky getroffen. Zudem sei ein Einkaufszentrum mit Freizeiteinrichtungen im Stadtteil Dniprowsky getroffen worden.

Klitschko berichtete von brennenden Fahrzeugen und Rauch in der Nähe eines Einkaufszentrums im Bezirk Desniansky. In einem Wohnhaus im Bezirk Swjatoschynsky sei ein Feuer ausgebrochen, ebenso in einem Supermarkt in Solomjanskiji. Dort sei auch ein Wohnhaus getroffen worden.

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Quelle: dpa, AFP