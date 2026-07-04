Ukraine: Russland meldet Einnahme von Kostjantyniwka

Monatelang wurde um die Stadt Kostjantyniwka im Osten der Ukraine gerungen. Nun meldet der Kreml die Eroberung des Industriezentrums.

Die Frontstadt Kostjantyniwka war zuletzt Schauplatz schwerer Kämpfe. Quelle: dpa

Kremlchef Wladimir Putin hat nach offizieller Darstellung die Eroberung der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka im Gebiet Donezk durch seine Truppen gefeiert. Die Industriestadt sei unter hohen Verlusten für die ukrainischen Verteidiger erobert worden, wurde Putin von seinem Sprecher Dmitri Peskow zitiert. Putin habe noch am Abend die sofortige Evakuierung aller in Kostjantyniwka verbliebenen Zivilisten angeordnet.

Kostjantyniwka gilt als strategisch wichtiger Stützpunkt auf dem Weg zu den letzten größeren Städten in der Donbass-Region, die noch unter der Kontrolle der Ukraine stehen. Die Stadt, die vor dem Krieg 78.000 Einwohner zählte, war seit Ende 2025 schwer umkämpft.

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Einnahme von Kostjantyniwka von "großer strategischer Bedeutung"

Im Fernsehen war der Präsident in Uniform mit dem Generalstabschef zu sehen, wie er den russischen Soldaten seinen Dank aussprach. Putin sagte dabei, die Einnahme von Kostjantyniwka sei von "großer strategischer Bedeutung". Im Juni hatte Putin bereits angekündigt, die russischen Truppen stünden kurz vor der Eroberung der strategisch wichtigen ukrainischen Stadt.

Der russische Kommandeur Anton Grunis teilte mit, die Armee unternehme "Such- und Vernichtungseinsätze gegen vereinzelte Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, die versuchen, sich in Gebäuden, Kellern und Ruinen zu verstecken".

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Russische Streitkräfte kontrollieren gesamte Region Luhansk

Kostjantyniwka ist eine der letzten ukrainischen Bastionen auf dem Weg zu den strategisch bedeutenden Städten Kramatorsk und Slowjansk, deren Einnahme das oberste Ziel Russlands ist. Die russischen Streitkräfte kontrollierten nun die gesamte Region Luhansk im Osten der Ukraine - eine der beiden Regionen, aus denen sich der Donbass zusammensetzt, erklärte Peskow.

Von ukrainischer Seite gab es zu den Siegesmeldungen aus Moskau keinen Kommentar. Zuletzt hatten ukrainische Militärs eine schwierige Lage in der bereits schwer zerstörten Stadt eingeräumt. Der ukrainische Generalstab in Kiew sprach am Abend in seinem Lagebericht lediglich von schweren Kämpfen rund um Kostjantyniwka.

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Quelle: dpa, AFP