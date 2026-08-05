Selenskyj wirft Russland Drohnen-"Safari" auf Zivilisten vor

Ukrainische Behörden veröffentlichen ein Video, in dem eine Drohne einen Händler verfolgt - und explodiert. Nun wirft Selenskyj Moskau eine Drohnen-"Safari" auf Zivilisten vor.

Eine Drohne verfolgt einen Gemüsehändler durch die Straßen von Cherson und explodiert neben ihm. Für Selenskyj ist es eine gezielte Drohnen-"Safari" auf Zivilisten. 05.08.2026 | 0:42 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland eine gezielte Jagd mit Drohnen auf Zivilisten in der Stadt Cherson vorgeworfen. Anlass ist ein Video aus sozialen Netzwerken, das zeigt, wie eine Kleindrohne einen Straßenhändler angreift.

Heute hat ein weiteres Video der Drohnen-"Safari", die die Russen gegen Zivilisten in Cherson führen, viele schockiert. „ Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Präsident

Das schrieb Selenskyj in sozialen Medien. Er warf Russland vor, so etwas täglich zu tun.

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Drohnenattacke: Video soll verletztes Opfer zeigen

Dazu lud Selenskyj ein Video hoch, auf dem zu sehen ist, wie eine Drohne sich einem Mann neben einem Transporter nähert. Ein grüner Schirm ist aufgebaut, Pappkisten stehen auf dem Boden. Zu sehen ist, wie der Mann nach einem Versteck sucht. Die Drohne verfolgt ihn und explodiert schließlich neben ihm.

Das Video erschien unter anderem bei einem Telegram-Kanal in Cherson, danach bei der örtlichen Polizei, wobei der eigentliche Ursprung unklar ist. Aus Sicht von ZDFheute gibt es keinen Zweifel an der Authentizität der Bilder.

Nach Angaben ukrainischer Behörden überlebte der Mann den Angriff leicht verletzt. Der Chef der Militärverwaltung des Gebiets Cherson, Olexander Prokudin, veröffentlichte bei Telegram ein weiteres Video. Auf einem Krankenhausbett sitzend erzählt der Mann, wie er um seinen Transporter herumgelaufen sei. Er habe versucht, dem Drohnenpiloten zu signalisieren, dass er tatsächlich nur Tomaten und Auberginen verkaufe.

In der Nacht war vor allem die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder Ziel russischer Attacken. Besonders die Abwehr von Raketen und Marschflugkörpern fällt der Ukraine zunehmend schwer. 01.08.2026 | 1:35 min

Cherson in Reichweite von Drohnen

Im Gebiet Cherson stehen sich ukrainische und russische Truppen am Strom Dnipro gegenüber. Die Gebietshauptstadt Cherson liegt in Reichweite ferngesteuerter Kleindrohnen. Deshalb gibt es vor allem aus Cherson immer wieder Berichte über eine gezielte Jagd auf Zivilisten. Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg.

Selenskyj forderte erneut Druck auf Moskau, den Krieg zu beenden. Es gehe nicht nur um die Ukraine, schrieb er. Die Nachbarstaaten Russlands sollten zusammenarbeiten für echte Sicherheitsgarantien und ein Ende des Kriegs.

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Quelle: dpa