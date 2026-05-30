Drohnenvorfall in Rumänien: Expertin mahnt Nato zu Ertüchtigung

Expertin nach Vorfall in Rumänien:Nato-Drohnenabwehr: "Mit viel zu großen Kanonen auf Spatzen"
Nach dem Absturz einer russischen Drohne in Rumänien mahnt Sicherheitsexpertin Groitl die Nato zur Selbstertüchtigung. An der Verteidigungsfähigkeit zweifelt sie aber nicht.
Nach dem Absturz einer russischen Drohne in Rumänien in der Nacht zum Freitag mahnt Gerlinde Groitl, Leiterin des Instituts für Sicherheit und Strategie (ISS) in München, zu Besonnenheit. "Grundsätzlich gilt es, erst nochmal besonnen zu reagieren", sagte sie im Interview beim TV-Sender phoenix.
Es sei nicht das erste Mal, dass der rumänische Luftraum - und damit auch der Luftraum der Nato - verletzt wurde. "Das macht Russland sehr regelmäßig und die Nato ist da sehr wachsam", so die Expertin. Neu sei aber, dass es nun erstmals auch Verletzte gegeben hat.
Es sei Teil der russischen Kriegsstrategie, mit Drohgebärden im Anschluss an solche Vorfälle Angst zu schüren. "Und das funktioniert sehr gut, leider", sagt Groitl.
USA stehen laut Groitl zur Bündnis-Solidarität
Hauptadressat der Drohungen sei die Nato. Das Verteidigungsbündnis reagiere "sehr bestimmt, dass man jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigt". Auch die USA würden dieses Signal unterstützen - trotz aller transatlantischen Konflikte um die Bündnis-Solidarität in den vergangenen Wochen.
Es sei jedoch wichtig, so Groitl, diese Solidarität auch mit Fähigkeiten zu untermauern. In der Drohnenabwehr müssten die Nato-Staaten besser werden. Bisher schieße man oftmals "sprichwörtlich mit viel zu großen Kanonen auf Spatzen". Gemeint sind teure und große Abwehrsysteme für kleine und verhältnismäßig billige Kampfdrohnen.
Groitl: Nicht jede Drohne lässt sich abfangen
Es gehe aber auch um die Frage, ob sich wirklich jede einzelne Drohne überwachen und abfangen ließe. "Und da müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass das nicht möglich ist", meint Groitl. "Also hier muss man noch was tun, um sich zu ertüchtigen und die Fähigkeiten anzuschaffen."
Das Interview bei "phoenix der tag" führte Tobias Ufer.
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