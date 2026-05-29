Russische Drohne trifft Hochhaus im Nato-Staat Rumänien

Eine russische Drohne ist bei Angriffen auf die Ukraine in ein Hochhaus im rumänischen Galati gestürzt. Bukarest spricht von "schwerer Eskalation". Auch EU und die Nato reagieren.

Nahe der ukrainischen Grenze ist eine russische Drohne in ein rumänisches Wohnhaus eingeschlagen. Bei der Explosion wurden zwei Menschen verletzt. Rumänien spricht von einer schweren Eskalation. 29.05.2026 | 0:32 min

Eine russische Drohne hat in der rumänischen Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand im zehnten Stock des Wohnblocks aus. Zwei Leichtverletzte wurden vor Ort versorgt, wie das Innenministerium des EU- und Nato-Staats mitteilte.

Die Explosion habe zwei Treppenhäuser in Mitleidenschaft gezogen und fünf Autos beschädigt, sagte Vize-Innenminister Raed Arafat dem Sender Digi24. Es sei das erste Mal, dass eine Drohne ein dicht besiedeltes Gebiet in Rumänien getroffen habe.

Russland hat erstmals die Hyperschallrakete Oreschnik nahe Kiew eingesetzt, kombiniert mit hunderten Drohnen. Vier Menschen starben, Bundeskanzler Merz spricht von rücksichtsloser Eskalation. 24.05.2026 | 1:41 min

Rumänische Luftwaffe im Einsatz

Das Verteidigungsministerium in Bukarest erklärte, Russland habe in der Nacht in der Ukraine in Grenznähe erneut zivile Ziele und Infrastruktur mit Drohnen angegriffen. Eine davon sei in den rumänischen Luftraum eingedrungen und über dem Hochhaus in Galati abgestürzt. Zwei Kampfflugzeuge der Luftabwehr vom Typ F-16 seien um 01:19 Uhr vom Militärstützpunkt Fetesti aufgestiegen, unterstützt von einem Hubschrauber der rumänischen Luftwaffe.

Das Innenministerium erklärte auf Facebook, zunächst seien keine weiteren Drohnen gesichtet worden. Ein auf Explosionen spezialisiertes Ermittlerteam machte sich in der Nacht auf den Weg zum Einsatzort. Galati liegt an der Donau, die Grenzen zur Republik Moldau und zur Ukraine sind jeweils nur wenige Kilometer entfernt.

Rumänien kündigt Maßnahmen gegen Russland an

Das rumänische Außenministerium warf Russland eine "schwerwiegende und unverantwortliche Eskalation" vor. Das Ministerium erklärte, Bukarest habe den Nato-Generalsekretär informiert und "Maßnahmen zur Beschleunigung der Lieferung von Drohnenabwehrsystemen nach Rumänien gefordert".

Rumänien werde diese "gravierende Verletzung des internationalen Rechts und seines Luftraums mit diplomatischen Maßnahmen beantworten", hieß es weiter in der Erklärung des Außenministeriums bei Facebook.

Rumänien wird mit maximaler Entschlossenheit dafür eintreten, dass der internationale Druck auf die Russische Föderation zum sofortigen und umfassenden Ende des Beschusses verstärkt wird. „ Mitteilung des rumänischen Außenministeriums

Die EU will die Ukraine weiterhin militärisch unterstützen, wie bei einem Treffen auf Zypern deutlich wurde. 29.05.2026 | 2:06 min

Von der Leyen: Russland hat erneut eine Grenze überschritten

Die Nato stellte Rumänien einen Ausbau der Abwehrfähigkeiten in Aussicht gestellt. "Wir verurteilen Russlands Rücksichtslosigkeit, und die Nato wird ihre Verteidigung gegen alle Bedrohungen weiter stärken - auch gegen Drohnen", teilte Sprecherin Allison Hart mit. Generalsekretär Mark Rutte stehe nach dem Einschlag der Drohne in Kontakt mit den rumänischen Behörden.

Nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Russland bei seinem seit mehr als vier Jahren andauerenden "Angriffskrieg eine weitere Grenze überschritten". "Wir stehen uneingeschränkt solidarisch an der Seite Rumäniens und seiner Bevölkerung", versicherte von der Leyen in Onlinediensten. Die EU werde ihre "Sicherheits- und Abschreckungsmaßnahmen" weiter verstärken, insbesondere an ihrer Ostflanke. Zugleich kündigte sie an, dass die EU den Druck auf Russland "weiter erhöhen" werde.

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Wiederholt Drohnenfunde an Rumäniens Grenze zur Ukraine

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 wurden wiederholt Drohnen im Luftraum Rumäniens gesichtet und Fragmente abgestürzter Drohnen auf rumänischem Staatsgebiet gefunden. Erst vor einem Monat war eine russische Drohne über Galati abgestürzt und traf nach Behördenangaben das Nebengebäude eines Wohnhauses. Verletzt wurde damals niemand.

Rumänien und die Ukraine teilen sich eine etwa 600 Kilometer lange Grenze, sie ist Teil der Nato-Außengrenze. Als Nato-Partner unterstützt Großbritannien die Luftabwehr Rumäniens wegen des Ukraine-Kriegs mit Kampfjets vom Typ Typhoon.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

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Quelle: dpa, AFP, Reuters