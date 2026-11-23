Russland soll demnächst einen atomar bewaffneten Satelliten ins All schießen. Davor warnen westliche Nachrichtendienste laut Medienberichten. Was wären Folgen und Gegenmaßnahmen?

Eine russische Rakete bringt Militär-Satelliten ins All. (Archivbild) Quelle: Imago

Russische Atombomben im All - was an eine Bedrohung aus dem James-Bond-Klassiker GoldenEye erinnert, ist laut westlichen Geheimdiensten kurz davor, Realität zu werden. WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" berichteten am Montag, dass westliche Geheimdienste von einem nahenden Start eines atomar bewaffneten russischen Satelliten ausgehen.

Auch Bundesnachrichtendienst und Bundeswehr seien über solche Erkenntnisse informiert worden. Konkret soll es sich um einen Satelliten mit dem Namen "Sputnik-S" handeln, dessen Start in den Weltraum noch im Dezember erfolgen solle, berichten die Medien unter Verweis auf Geheimdienstquellen.

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Kommen diese Warnungen gänzlich unerwartet?

Meldungen über solche russischen Pläne sind nicht neu. Sorgen, dass Russland an einem atomar bewaffneten Antisatellitenprogramm arbeiten würde, hatten US-Regierungsstellen in den vergangenen Jahren mehrfach geäußert.

Der damalige Vorsitzende des Nachrichtendienst-Ausschusses im US-Repräsentantenhaus, Mike Turner, sorgte im Februar 2024 für Schlagzeilen, als er kryptisch vor einer "Bedrohung der nationalen Sicherheit" durch russische Weltraumwaffen warnte.

Frank Sauer, Sicherheitsexperte an der Universität der Bundeswehr in München, ist von den neuen Meldungen darum auch nicht überrascht: "Die Befürchtung besteht schon länger. Der russische Satellit 'Kosmos-2553', der seit 2022 im All ist, wurde bereits mit Blick auf genau diesen Verdacht kritisch beäugt." Bei diesem Satelliten war auffällige Strahlung festgestellt worden.

Inzwischen ist die Vermutung, dass es sich dabei um ein Testvorhaben gehandelt haben könnte und der eigentliche Start jetzt erfolgt. „ Frank Sauer, Universität der Bundeswehr München

Die russische Botschaft in Berlin wies "sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation" gegenüber WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" zurück. Sie dienten "ausschließlich friedlichen Zwecken". Die Bundesregierung teilte am Montag mit, sie nehme die Angaben "sehr ernst", sehe aber keinen Grund für "übergroße Nervosität".

Eine unmittelbare Bedrohung ist momentan nicht gegeben. „ Sprecher der Bundesregierung

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Welche Gefahren birgt eine Atomexplosion im All?

Eine Detonation einer Satelliten-Atomwaffe hätte zwei Arten von Auswirkungen: Die Detonation selbst würde einen elektromagnetischen Impuls auslösen, der auf der Erde Störungen von technischen Geräten auslösen könnte - Experten verweisen etwa auf Stromnetze, die dadurch zusammenbrechen könnten.

Von noch größerer Konsequenz wären aber die Folgen für andere Satelliten in der Erdumlaufbahn: "Gehärtete Satelliten gibt es nur sehr wenige - eine Zündung der Waffen hätte also katastrophale Auswirkungen auf die Infrastruktur im Orbit", erklärt Sauer. Die Strahlung einer Atomexplosion und unkontrolliert umherfliegende Trümmerteile zerstörter Satelliten würden wahllos viele der insgesamt über 16.000 Satelliten im Orbit gefährden. Anhaltende Ausfälle bei GPS oder anderen zivilen und militärischen Kommunikationssystemen könnten die Folge sein. Karten- und Wetterdienste könnten womöglich nicht mehr arbeiten. Ein mutmaßlich russischer Cyberangriff auf Satelliten zum Start der Ukraine-Invasion 2022 führte gar dazu, dass in Deutschland Tausende Windkraftanlagen ausfielen.

Direkte Verstrahlung und Fallout auf der Erdoberfläche oder klimatische Veränderungen wären jedoch nicht zu erwarten. Der Ausfall technischer Systeme könnte indirekt viele Todesopfer zur Folge haben.

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Gibt es Regeln gegen solche Waffen im All?

Nicht nur der Einsatz, sondern bereits die Stationierung von Atomwaffen im Weltraum ist verboten. Der UN-Weltraumvertrag von 1967, den auch Russland unterzeichnet hat, verbietet eindeutig die Stationierung von atomar bewaffneten Satelliten.

Staaten dürfen keine Atomwaffen oder andere Massenvernichtungswaffen im Orbit (…) stationieren. „ Weltraumvertrag von 1967

Sauer betont, dass das Problem von Atomwaffen im Weltraum also schon seit Jahrzehnten bekannt sei - doch Sanktionsmöglichkeiten seien kaum vorhanden: "Völkerrechtlich gibt es da gegen Russland keine durchgreifende Handhabe. Auch das Verbringen der Waffe ins All wird man nicht verhindern können", sagt Sauer ZDFheute und verweist auf die Veto-Macht Russlands im UN-Sicherheitsrat.

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Kann eine russische Satellitenwaffe unschädlich gemacht werden?

Was der Weltraumvertrag nicht pauschal verbietet, sind konventionelle Waffen im All oder andere Satelliten-Abwehrmaßnahmen. Verschiedene Staaten forschen an solchen Waffen. Die USA, China, Indien und Russland haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits erfolgreich eigene Satelliten mit von der Erdoberfläche gestarteten Raketen abgeschossen. Im September bestätigte das US-Militär erstmals, dass es Waffen in der Erdumlaufbahn stationiert habe, machte aber keine weiteren Angaben.

"Einen solchen Angriff oder eine Annäherung an den Satelliten würde Russland natürlich beobachten, und so würde man die Zündung vielleicht dadurch erst auslösen", sagt Sauer. In jedem Fall hätte man so einen Krieg im All mit Russland begonnen.

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Was könnte Russland mit einem solchen Waffenprogramm bezwecken?

Experte Sauer verweist auf eine Asymmetrie im Weltraum: "Westliche Militärs sind sehr viel stärker auf weltraumbasierte Fähigkeiten angewiesen als die Streitkräfte Russlands." Russland könnte also hoffen, sich durch die Zündung einer Waffe im Orbit auf der Erde einen Vorteil zu verschaffen.

Für wahrscheinlicher hält Sauer aber ein anderes Szenario: "Nuklearwaffen sind primär politische Waffen - also Waffen, die das Verhalten das Gegenübers manipulieren sollen, ohne dass man sie wirklich einsetzen muss. Insofern würde ich auch hier davon ausgehen, dass Moskau sich primär ein Druckmittel von der Stationierung verspricht."

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