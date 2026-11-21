Bedeutung geht über Sicherheit hinaus:Warum Satellitendaten für die Bundeswehr unverzichtbar sind
von Paul Manger
Eine gesicherte Datengrundlage scheint in Krisen- und Kriegszeiten immer wichtiger zu werden, auch von Satelliten. Wie eine Analyse abläuft und warum die Bundeswehr sie braucht.
Tausende von ihnen schwirren täglich über uns. Seit 1957 der erste Satellit ins All geschossen wurde, stieg die Zahl deutlich an. Doch ein Gleichgewicht herrscht nicht unter den Ländern. Bei europäischen Ländern kommen zwar noch Satelliten der Esa hinzu, der Vorsprung der USA bleibt dennoch gewaltig.
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Mit eigenen Satelliten kommen auch unabhängige Daten ins Haus. Europa versucht schon lange, unabhängiger zu werden von Ländern wie den USA.
Das weiß auch die Bundeswehr, die wir auf Europas größter Messe für Raumfahrttechnologie in Bremen treffen. Deutliche Worte findet der Brigadegeneral Gero von Fritschen. Essenziell seien die Daten, auch durch die aktuellen Kriegs- und Krisenzeiten, "leider Gottes", fügt er noch an.
Satellitendaten lieferten viele Möglichkeiten, etwa für Vernetzung, Aufklärung und Kommunikation. Diese Daten würden die Einsatzgrundsätze der Bundeswehr, aber auch weltweit maßgeblich bestimmen, erläutert er.
Es brauche Vorsprung. Und der müsse auch aus dem Weltraum kommen. Es ginge aber über Lagebilder hinaus, erklärt der Brigadegeneral gegenüber ZDFheute. So gehe es auch um Krisenvorsorge, beispielsweise bei Evakuierungen aus anderen Ländern, dort brauche es genauso ein präzises Lagebild und sichere Kommunikation. "Es ist ein gesamtstaatlicher Anlass, der hier zum Tragen kommt", so von Fritschen.
Wie werden Satellitendaten ausgewertet?
Dafür braucht es nicht nur eigene Satelliten, um eine eigene Datengrundlage zu liefern, sondern auch die Möglichkeit, diese Daten auszuwerten.
Genau das machen sie bereits heute in einem Bremer Büro des Startups Marble Imaging. Fast sieht es so aus, als würden sie hier den ganzen Tag mit Google Maps rumspielen, doch es steckt deutlich mehr dahinter.
Was auf dem Monitor gezeigt wird, sind aktuelle Satellitendaten, in wenigen Minuten lässt sich so eine Analyse anfertigen. Und die Bewegungen von Truppen, Flugzeugen und Schiffen beobachten. Uns zeigen sie zum Beispiel die Straße von Hormus von oben. Welche Schiffe sich dort gerade wo befinden.
Die Macht der Daten
Schnell verfestigt sich der Eindruck, wer diese Daten hat, hat auch Macht. Umso wichtiger, die Datengrundlage zu schützen. Denn immer wieder werden Satellitensignale gestört. Welche Folgen das haben kann, wissen die direkten Nachbarn Russlands: Estland.
Nicht umsonst sind sie gewappnet im Bereich Cyber-Verteidigung, wollen Europa zu nichts drängen, aber die Dringlichkeit wird trotzdem deutlich, spätestens zwischen den Zeilen.
Wer "nicht bereit", mit anderen Worten nicht gewappnet ist, scheint verwundbar. Dafür könne Estland als Vorbild dienen, meint die Liina Vahtras, die Wirtschaftsministerin Estlands. Man habe von Anfang an verstanden, dass alle digitalen Systeme Ziel von Cyberangriffen werden können, deshalb alle Systeme besser abgesichert werden müssen.
Das Bewusstsein über die Gefahren im All prägt nicht nur die Nato-Ostflanke, sondern ist bereits hier angekommen. Themen wie die Absicherung von Satelliten werden deshalb bereits heute mitgedacht, auch bei Start-Ups.
Unabhängige Daten von eigenen Systemen, danach strebt Europa gerade. Nicht zuletzt weil sie auch militärisch für Lagebilder, Kommunikation und Krisenvorsorge essenziell sind. Deshalb möchte die Bremer Firma Marble Imaging bereits im kommenden Jahr ein eigenes Satellitensystem aufbauen, um künftig die Analysen mit eigenen Daten durchzuführen - nicht zuletzt eine Machtfrage. Auch bei Satelliten, von denen Tausende täglich über uns schwirren.
Paul Manger ist Reporter und Redakteur im ZDF-Landesstudio Bremen sowie bei ZDFheute.
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