Eine gesicherte Datengrundlage scheint in Krisen- und Kriegszeiten immer wichtiger zu werden, auch von Satelliten. Wie eine Analyse abläuft und warum die Bundeswehr sie braucht.

Satelliten werden auch für militärische Zwecke immer wichtiger. Auf der Space Tech Expo in Bremen geht es unter anderem darum, welche Rolle Satellitendaten bei der Verteidigung spielen. 18.11.2026 | 3:05 min

Tausende von ihnen schwirren täglich über uns. Seit 1957 der erste Satellit ins All geschossen wurde, stieg die Zahl deutlich an. Doch ein Gleichgewicht herrscht nicht unter den Ländern. Bei europäischen Ländern kommen zwar noch Satelliten der Esa hinzu, der Vorsprung der USA bleibt dennoch gewaltig.

Welches Land wie viele Satelliten im All hat ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Mit eigenen Satelliten kommen auch unabhängige Daten ins Haus. Europa versucht schon lange, unabhängiger zu werden von Ländern wie den USA.

Eigene Daten von eigenen Satelliten sind sehr wichtig. Um eigenständige Analysen machen zu können, eigenen Datentransport sicherzustellen und die Hoheit über die Daten zu haben. „ Peter Rickmers, Professor für Luft- und Raumfahrtantriebe, Hochschule Bremen

Das weiß auch die Bundeswehr, die wir auf Europas größter Messe für Raumfahrttechnologie in Bremen treffen. Deutliche Worte findet der Brigadegeneral Gero von Fritschen. Essenziell seien die Daten, auch durch die aktuellen Kriegs- und Krisenzeiten, "leider Gottes", fügt er noch an.

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Satellitendaten lieferten viele Möglichkeiten, etwa für Vernetzung, Aufklärung und Kommunikation. Diese Daten würden die Einsatzgrundsätze der Bundeswehr, aber auch weltweit maßgeblich bestimmen, erläutert er.

Damit sind wir in der Lage, eine entsprechende Aufklärungsüberlegenheit, eine Informationsüberlegenheit und auch Entscheidungsüberlegenheit zu kreieren. „ Gero von Fritschen, Brigadegeneral der Luftwaffe

Es brauche Vorsprung. Und der müsse auch aus dem Weltraum kommen. Es ginge aber über Lagebilder hinaus, erklärt der Brigadegeneral gegenüber ZDFheute. So gehe es auch um Krisenvorsorge, beispielsweise bei Evakuierungen aus anderen Ländern, dort brauche es genauso ein präzises Lagebild und sichere Kommunikation. "Es ist ein gesamtstaatlicher Anlass, der hier zum Tragen kommt", so von Fritschen.

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Wie werden Satellitendaten ausgewertet?

Dafür braucht es nicht nur eigene Satelliten, um eine eigene Datengrundlage zu liefern, sondern auch die Möglichkeit, diese Daten auszuwerten.

Genau das machen sie bereits heute in einem Bremer Büro des Startups Marble Imaging. Fast sieht es so aus, als würden sie hier den ganzen Tag mit Google Maps rumspielen, doch es steckt deutlich mehr dahinter.

Was auf dem Monitor gezeigt wird, sind aktuelle Satellitendaten, in wenigen Minuten lässt sich so eine Analyse anfertigen. Und die Bewegungen von Truppen, Flugzeugen und Schiffen beobachten. Uns zeigen sie zum Beispiel die Straße von Hormus von oben. Welche Schiffe sich dort gerade wo befinden.

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Die Macht der Daten

Schnell verfestigt sich der Eindruck, wer diese Daten hat, hat auch Macht. Umso wichtiger, die Datengrundlage zu schützen. Denn immer wieder werden Satellitensignale gestört. Welche Folgen das haben kann, wissen die direkten Nachbarn Russlands: Estland.

Nicht umsonst sind sie gewappnet im Bereich Cyber-Verteidigung, wollen Europa zu nichts drängen, aber die Dringlichkeit wird trotzdem deutlich, spätestens zwischen den Zeilen.

Wir sind uns der Gefahr im Weltraum sehr bewusst, aber das heißt nicht, dass wir jetzt bereit sind. Wir sollten mehr zusammenarbeiten und keine Alleingänge machen. Wir müssen als Europa gemeinsam wettbewerbsfähig sein. „ Liina Vahtras, estnische Ministerin für Wirtschaft und Industrie

Wer "nicht bereit", mit anderen Worten nicht gewappnet ist, scheint verwundbar. Dafür könne Estland als Vorbild dienen, meint die Liina Vahtras, die Wirtschaftsministerin Estlands. Man habe von Anfang an verstanden, dass alle digitalen Systeme Ziel von Cyberangriffen werden können, deshalb alle Systeme besser abgesichert werden müssen.

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Das Bewusstsein über die Gefahren im All prägt nicht nur die Nato-Ostflanke, sondern ist bereits hier angekommen. Themen wie die Absicherung von Satelliten werden deshalb bereits heute mitgedacht, auch bei Start-Ups.

Am besten, man schützt Satelliten einfach durch die schiere Anzahl derer im All. Wenn man viele Fähigkeiten, viele dedizierte Satelliten hat, dann ist es natürlich umso schwieriger, die alle außer Gefecht zu setzen. „ Robert Hook, CEO Marble Imaging

Unabhängige Daten von eigenen Systemen, danach strebt Europa gerade. Nicht zuletzt weil sie auch militärisch für Lagebilder, Kommunikation und Krisenvorsorge essenziell sind. Deshalb möchte die Bremer Firma Marble Imaging bereits im kommenden Jahr ein eigenes Satellitensystem aufbauen, um künftig die Analysen mit eigenen Daten durchzuführen - nicht zuletzt eine Machtfrage. Auch bei Satelliten, von denen Tausende täglich über uns schwirren.

Paul Manger ist Reporter und Redakteur im ZDF-Landesstudio Bremen sowie bei ZDFheute.